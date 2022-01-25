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Сегодня, 19:00

«Азмун, как и Левандовски, может в атаке абсолютно все». Что думают немцы о переходе иранца в «Байер»

Немецкая пресса сравнила Сердара Азмуна с Робертом Левандовски
Николай Егорычев
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото Global Look Press
Спортивный директор клуба назвал переход «большим успехом».

Переход Сердара Азмуна из «Зенита» в «Байер» вызвал большой резонанс не только в России. «СЭ» изучил немецкую прессу и собрал самые интересные мнения по этой теме.

Официальный сайт бундеслиги сравнил Азмуна с Левандовски

Bild назвал переход Азмуна в «Байер» трансфером, «наделавшим много шума». «Подписание Азмуна — большой успех для нас», — сказал спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.

«В «Зените» Азмун стал игроком европейского уровня», — заявил журналист Sport1 Робин Клаусманн.

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В Bild отмечают, что леверкузенцы долго работали над этой сделкой. Азмун мог перейти в «Байер» еще год назад, но трансфер не состоялся. Тогда немцы, по информации Sport1, предлагали за Азмуна 14 миллионов евро плюс бонусы. Теперь же он достанется «Байеру» бесплатно. При этом Bild не исключает переход иранца уже зимой.

Kicker, в свою очередь, уверен — Азмун станет игроком «Байера» летом. Прежде всего потому, что он в данный момент восстанавливается после мышечной травмы, а на днях заболел ковидом. К тому же в немецкой прессе мелькает сумма в 10 миллионов евро — именно столько «Зенит» якобы требует у «Байера» за немедленный переход Сердара.

«За такую цену «Байер», конечно, не будет подписывать нападающего, чей контракт заканчивается через полгода», — говорится в статье Kicker.

По информации издания, «Зенит» ранее отклонил как минимум два предложения по Азмуну: от «Лиона» (3 миллиона евро) и «Ювентуса» (1 миллион). Поэтому петербуржцы и хотят получить как можно больше денег от сделки с «Байером». Но леверкузенцы готовы отдать не более пяти миллионов евро. «Уход Азмуна сильно ударит по «Зениту». Клуб из Петербурга должен найти Сердару разумную замену, прежде чем отпускать его этой зимой», — считают в Kicker.

На официальном сайте бундеслиги появилась статья с громким заголовком: «Кто такой Сердар Азмун: «иранский Месси», который играет, как Роберт Левандовски». В тексте упоминались наиболее важные достижения Сердара, в том числе и голы в ворота «Баварии», когда он еще выступал за «Ростов». «Азмун, как и Левандовски, может в атаке абсолютно все», — так охарактеризовал иранца сайт бундеслиги.

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Мнения в соцсетях

Болельщики «Байера» также высказались по поводу трансфера Азмуна. «Если нам удастся продать Амири и Аларио, получив вместо них Азмуна и Эбимбе, то у нас будет чуть ли не сильнейший состав в бундеслиге после «Баварии», — уверен один из фанатов.

«Я бы купил Азмуна прямо сейчас, за 3-4 миллиона евро», — заявил justmy04cents.

«Не понимаю тех, кто готов ждать Азмуна до лета», — написал B04Tino.

«Дуэт Шик — Азмун будет чертовски опасен. Оба хороши в завершении и достаточно быстры», — считает cosmos1904.

Роберт Левандовски
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 16 1 3 65-19 49
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 20 9 4 7 38-23 31
5
 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
6
 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
7
 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
8
 Унион Б 20 9 7 4 29-25 34
9
 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
10
 Кельн 20 7 8 5 32-34 29
11
 Арминия 20 4 9 7 20-26 21
12
 Бохум 20 7 3 10 19-29 24
13
 Боруссия М 20 6 4 10 26-37 22
14
 Штутгарт 20 4 6 10 22-35 18
15
 Аугсбург 20 4 7 9 20-35 19
16
 Вольфсбург 20 6 3 11 17-32 21
17
 Герта 20 6 4 10 22-42 22
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
4.02 22:30
Герта – Бохум
 - : -
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 - : -
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
5.02 17:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
6.02 17:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.02 19:30
Вольфсбург – Гр. Фюрт
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
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