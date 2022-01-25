«Азмун, как и Левандовски, может в атаке абсолютно все». Что думают немцы о переходе иранца в «Байер»

Спортивный директор клуба назвал переход «большим успехом».

Переход Сердара Азмуна из «Зенита» в «Байер» вызвал большой резонанс не только в России. «СЭ» изучил немецкую прессу и собрал самые интересные мнения по этой теме.

Официальный сайт бундеслиги сравнил Азмуна с Левандовски

Bild назвал переход Азмуна в «Байер» трансфером, «наделавшим много шума». «Подписание Азмуна — большой успех для нас», — сказал спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.

«В «Зените» Азмун стал игроком европейского уровня», — заявил журналист Sport1 Робин Клаусманн.

В Bild отмечают, что леверкузенцы долго работали над этой сделкой. Азмун мог перейти в «Байер» еще год назад, но трансфер не состоялся. Тогда немцы, по информации Sport1, предлагали за Азмуна 14 миллионов евро плюс бонусы. Теперь же он достанется «Байеру» бесплатно. При этом Bild не исключает переход иранца уже зимой.

Kicker, в свою очередь, уверен — Азмун станет игроком «Байера» летом. Прежде всего потому, что он в данный момент восстанавливается после мышечной травмы, а на днях заболел ковидом. К тому же в немецкой прессе мелькает сумма в 10 миллионов евро — именно столько «Зенит» якобы требует у «Байера» за немедленный переход Сердара.

«За такую цену «Байер», конечно, не будет подписывать нападающего, чей контракт заканчивается через полгода», — говорится в статье Kicker.

Official. Sardar Azmoun joins Bayer Leverkusen starting from season 2022/23 on a free transfer, deal signed and sealed now. ?? #transfers



Azmoun has signed a contract until June 2027 as new Bayer player. pic.twitter.com/SQQ7irP24p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 202

По информации издания, «Зенит» ранее отклонил как минимум два предложения по Азмуну: от «Лиона» (3 миллиона евро) и «Ювентуса» (1 миллион). Поэтому петербуржцы и хотят получить как можно больше денег от сделки с «Байером». Но леверкузенцы готовы отдать не более пяти миллионов евро. «Уход Азмуна сильно ударит по «Зениту». Клуб из Петербурга должен найти Сердару разумную замену, прежде чем отпускать его этой зимой», — считают в Kicker.

На официальном сайте бундеслиги появилась статья с громким заголовком: «Кто такой Сердар Азмун: «иранский Месси», который играет, как Роберт Левандовски». В тексте упоминались наиболее важные достижения Сердара, в том числе и голы в ворота «Баварии», когда он еще выступал за «Ростов». «Азмун, как и Левандовски, может в атаке абсолютно все», — так охарактеризовал иранца сайт бундеслиги.

Мнения в соцсетях

Болельщики «Байера» также высказались по поводу трансфера Азмуна. «Если нам удастся продать Амири и Аларио, получив вместо них Азмуна и Эбимбе, то у нас будет чуть ли не сильнейший состав в бундеслиге после «Баварии», — уверен один из фанатов.

Wenn wir es wirklich schaffen Amiri und Alario abzugeben und im Gegenzug azmoun schon im Winter holen und Ebimbe verpflichten haben wir nach den Bayern fast den besten Kader der Liga — Til (@so_wie_der_graf) January 25, 2022

«Я бы купил Азмуна прямо сейчас, за 3-4 миллиона евро», — заявил justmy04cents.

Naja, JEIN. Handgeld wird ihm bereits vertraglich zugesichert worden sein, gehe nicht davon aus, dass Azmoun bei einem Wechsel im Winter darauf verzichten w?rde. Aber JA, ich w?rde ihn auch bereits jetzt holen, wenn man daf?r 3-4 Mio locker machen m?sste plus Handgeld. — just my 04 cents (@justmy04cents) January 23, 2022

«Не понимаю тех, кто готов ждать Азмуна до лета», — написал B04Tino.

Ich verstehe nicht, warum Leute wollen das Azmoun im Sommer kommen soll?



Wenn wir ihn f?r 3-4 millionen bekommen, bezahlen wir genau so viel wenn nicht sogar weniger (Handgeld etc) und haben einen sehr guten f?r die Bank



Sehe da nur Vorteile — Tino??? (@B04Tino) January 23, 2022

«Дуэт Шик — Азмун будет чертовски опасен. Оба хороши в завершении и достаточно быстры», — считает cosmos1904.