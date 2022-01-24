Помощник Валерия Карпина рассказал о впечатлениях от поездки в Испанию.

Виктор Онопко сейчас находится в Марбелье, где наблюдает за тренировочными сборами «Локомотива» и «Ростова». Ассистент Валерия Карпина побывал на товарищеском матче красно-зеленых с чешским «Яблонецом» (1:1), после чего в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от увиденного.

Гильерме обещал вернуться в начале сезона

— До тебя в Марбелье побывал Валерий Карпин и пообщался с кандидатами в сборную. Какие встречи входят в круг твоих обязанностей?

— Еще в Москве мы с Николаем Писаревым обсуждали с Карпиным, чем нам предстоит заниматься в этой командировке. Конечно, главное — посмотреть, как идет подготовка к сезону у тех футболистов, на кого мы можем рассчитывать в матче с поляками. И в этом плане общение с ними помогает держать руку на пульсе. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с медиками клубов, от которых получаем информацию о состоянии интересующих нас игроков.

— С кем, например, успели поговорить?

— Поговорил с Гильерме, который после лечения травмы ахилла выглядит очень бодро. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. И обещает, что к началу сезона вернется в строй. Дмитрий Баринов уже в полном порядке. К сожалению, пока не провел ни одной тренировки Станислав Магкеев, у которого проблемы с коленом. Но время еще есть.

— С тренерами собираетесь обмениваться информацией? С тем же Маркусом Гисдолем, к примеру?

— Обязательно.

— Вы знакомы?

— Нет. Но думаю, что с этим проблем не будет — Дима Лоськов с Олегом Пашининым все в лучшем виде организуют.

— Были разговоры о возможномуходе в «Зенит» Баринова. На сей счет уже высказался Карпин. А что ты скажешь по этому поводу?

— Валерий Георгиевич — первое лицо сборной и имеет право высказываться обо всем, о чем считает нужным. Я же нахожусь не в том статусе, чтобы делать какие-то заявления. Дмитрий — взрослый человек, уже поигравший на хорошем уровне. Так что вполне в состоянии принимать решения самостоятельно. Если его будет интересовать мое мнение, то я его выскажу. Но только ему одному.

Кухта просто вышел и забил

— В недавнем интервью клубному сайту Гисдоль заявил, что главная цель испанских сборов — закладка фундамента и базовых принципов игры. Во встрече с «Яблонецом» какие-то сдвиги в этом направлении уже были заметны?

— Если честно, то нет. По собственному опыту знаю, что первые контрольные встречи особой игровой логикой не отличаются. В них футболисты только втягиваются в рабочий ритм, восстанавливают навыки владения мячом. Кроме того, идет просмотр новичков, которые из кожи вон лезут, чтобы показать товар лицом. Так что на поле обычно много борьбы и судейских свистков. Так было и на сей раз.Понравилось, что железнодорожники старались выходить в атаку за счет короткого и среднего паса, а не длинными верховыми передачами. Но из-за частых потерь мяча комбинации рвались еще всамом начале.

— Забитые голы к категории шедевров не относятся?

— Мягко сказано. Сначала Кухта наказал соперников за потерю мяча в середине и открыл счет. А потом точно таким же подарком воспользовался Сильны, который убежал с центра и переиграл молодого голкипера Савина.

— Как тебе новички «Локомотива»?

— Ничего определенного. Единственное, что сделал игрок сборной Чехии Кухта, -вышел и забил. Остальных надо смотреть и смотреть. Пока их главный козырь — молодость и желание играть. Защитнику Мампасси всего 18 лет, нападающему из «Монако» Изидору — 21 год. Прямо какая-то молодежно-комсомольская компания собирается. А пока «Локомотив» на всех парах рвется в светлое завтра. И,думая, как стать крепче и мощнее, он помогает в этом еще и сборной.

— Какие планы на ближайшее будущее?

— До середины февраля останусь в Марбелье. Буду смотреть матчи, встречаться с игроками и тренерами. Потом собираюсь на турнир в Португалию, где выступит «Зенит», а после этого съезжу в Севилью на его матч с «Бетисом» в Лиге Европы.