«Новички «Локомотива»? Какая-то молодежно-комсомольская компания собирается». Онопко — о сборах красно-зеленых
Виктор Онопко сейчас находится в Марбелье, где наблюдает за тренировочными сборами «Локомотива» и «Ростова». Ассистент Валерия Карпина побывал на товарищеском матче красно-зеленых с чешским «Яблонецом» (1:1), после чего в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от увиденного.
Гильерме обещал вернуться в начале сезона
— До тебя в Марбелье побывал Валерий Карпин и пообщался с кандидатами в сборную. Какие встречи входят в круг твоих обязанностей?
— Еще в Москве мы с Николаем Писаревым обсуждали с Карпиным, чем нам предстоит заниматься в этой командировке. Конечно, главное — посмотреть, как идет подготовка к сезону у тех футболистов, на кого мы можем рассчитывать в матче с поляками. И в этом плане общение с ними помогает держать руку на пульсе. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с медиками клубов, от которых получаем информацию о состоянии интересующих нас игроков.
— С кем, например, успели поговорить?
— Поговорил с Гильерме, который после лечения травмы ахилла выглядит очень бодро. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. И обещает, что к началу сезона вернется в строй. Дмитрий Баринов уже в полном порядке. К сожалению, пока не провел ни одной тренировки Станислав Магкеев, у которого проблемы с коленом. Но время еще есть.
— С тренерами собираетесь обмениваться информацией? С тем же Маркусом Гисдолем, к примеру?
— Обязательно.
— Вы знакомы?
— Нет. Но думаю, что с этим проблем не будет — Дима Лоськов с Олегом Пашининым все в лучшем виде организуют.
— Были разговоры о возможномуходе в «Зенит» Баринова. На сей счет уже высказался Карпин. А что ты скажешь по этому поводу?
— Валерий Георгиевич — первое лицо сборной и имеет право высказываться обо всем, о чем считает нужным. Я же нахожусь не в том статусе, чтобы делать какие-то заявления. Дмитрий — взрослый человек, уже поигравший на хорошем уровне. Так что вполне в состоянии принимать решения самостоятельно. Если его будет интересовать мое мнение, то я его выскажу. Но только ему одному.
Кухта просто вышел и забил
— В недавнем интервью клубному сайту Гисдоль заявил, что главная цель испанских сборов — закладка фундамента и базовых принципов игры. Во встрече с «Яблонецом» какие-то сдвиги в этом направлении уже были заметны?
— Если честно, то нет. По собственному опыту знаю, что первые контрольные встречи особой игровой логикой не отличаются. В них футболисты только втягиваются в рабочий ритм, восстанавливают навыки владения мячом. Кроме того, идет просмотр новичков, которые из кожи вон лезут, чтобы показать товар лицом. Так что на поле обычно много борьбы и судейских свистков. Так было и на сей раз.Понравилось, что железнодорожники старались выходить в атаку за счет короткого и среднего паса, а не длинными верховыми передачами. Но из-за частых потерь мяча комбинации рвались еще всамом начале.
— Забитые голы к категории шедевров не относятся?
— Мягко сказано. Сначала Кухта наказал соперников за потерю мяча в середине и открыл счет. А потом точно таким же подарком воспользовался Сильны, который убежал с центра и переиграл молодого голкипера Савина.
— Как тебе новички «Локомотива»?
— Ничего определенного. Единственное, что сделал игрок сборной Чехии Кухта, -вышел и забил. Остальных надо смотреть и смотреть. Пока их главный козырь — молодость и желание играть. Защитнику Мампасси всего 18 лет, нападающему из «Монако» Изидору — 21 год. Прямо какая-то молодежно-комсомольская компания собирается. А пока «Локомотив» на всех парах рвется в светлое завтра. И,думая, как стать крепче и мощнее, он помогает в этом еще и сборной.
— Какие планы на ближайшее будущее?
— До середины февраля останусь в Марбелье. Буду смотреть матчи, встречаться с игроками и тренерами. Потом собираюсь на турнир в Португалию, где выступит «Зенит», а после этого съезжу в Севилью на его матч с «Бетисом» в Лиге Европы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7