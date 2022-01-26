Гисдоля рано похоронили? Связка Жемалетдинов — Кухта обещает много голов
«Локомотив» в состоянии перманентной перестройки. По ходу первой части сезона поменял главного тренера и стал самым активным игроком на трансферном рынке. Теперь почти полностью перекроил линию нападения, расставшись со Смоловым, Зе Луишем и Лисаковичем. Это ведь дополнительный ребус для Маркуса Гисдоля, для которого зимние сборы — возможность заложить фундамент на весеннюю часть сезона и показать, как в действительности работает его система, требующая не только идеальной физической готовности, но и слаженных действий в прессинге.
1' Звучит стартовый свисток, матч #ЛокоСпарта начался! ??? #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/1bhoOdDrRp— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 26, 2022
В свое время Марко Николичу в похожей ситуации удалось полностью перестроить игру команды, сформировав ромб в центре поля и поменяв позиции нескольким футболистам. Гисдоль еще в ноябре в интервью «СЭ» называл большой козырь РПЛ: возможность зимой на протяжении продолжительного времени неотрывно работать над базовыми принципами построения игры.
Кое-что в ней отметил приезжавший в расположение «Локо» тренер сборной России Виктор Онопко. После игры с чешским «Яблонецом» он для «СЭ» подчеркнул: «Понравилось, что железнодорожники старались выходить в атаку за счет короткого и среднего паса, а не длинными верховыми передачами. Но из-за частых потерь мяча комбинации рвались еще в самом начале».
Могло ли что-то поменяться спустя четыре дня, да еще с поправкой на нагрузки? Прежде всего — стартовый состав, который стал ближе к тому, который видится оптимальным. Пока без восстанавливающихся после операций Гильерме, Магкеева и Куликова, но уже с привычными лидерами — Рыбусом, Пабло и Жемалетдиновым. Не хватало разве что отсутствовавших в этот раз в заявке Камано и Бека-Бека, но в пандемийную пору уже ничему не удивляешься. А так как в клубах РПЛ тема заболевших обычно тайна за семью печатями — появляется повод для домыслов.
?? 29' ГООООЛ! Дубль Кухты! ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 26, 2022
Жемалетдинов получил мяч в центре, прокинул мяч вперед и вывел Кухту один на один с голкипером, и Ян вышел из этой дуэли победителем — 2:0 ?#ЛокоСпарта 2??:0?? pic.twitter.com/ZkBHlm2e8A
На Западе, впрочем, тоже не все открыто, и, например, Хосеп Гвардиола говорит об уважении к частной жизни футболистов. Получается, в чем-то берем пример с «Манчестер Сити». Что до игры, то «Локо» в первом тайме произвел очень приятное впечатление. Не обходилось без мелких огрехов вроде того, который обернулся назначением не реализованного чехами пенальти, или моментов, когда Пабло шел на риск, выбрасываясь в зону опорного полузащитника.
Однако, когда в прессинге работает вся команда, одно неудачное действие не может иметь принципиальное значение. Так случилось в первой голевой атаке, когда одного железнодорожника переиграли, но чехов накрыла вторая волна давления, и Жемалетдинов блестящей диагональю бросил в отрыв классно пробившего в касание Кухту. Второй гол — даже с поправкой на неудачную игру вратаря — тоже организовал этот тандем, обещающий весной превратиться в грозное оружие Гисдоля.
45' Завершаем первый тайм товарищеского матча со «Спартой» с преимуществом в два мяча ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 26, 2022
Дубль записал на свой счёт Ян Кухта ??#ЛокоСпарта 2??:0?? pic.twitter.com/2iIv8L2Ely
Да, это всего лишь сборы, а в соперниках хорошо знакомые лучшему бомбардиру чемпионата Чехии команды, но все равно впечатляет, как быстро Кухта вписался в команду. И дело даже не в трех голах за два тайма, а в правильных действиях форварда и взаимопонимании с партнерами, которого пока не хватает Изидору. Экс-нападающий «Монако» еще не в нужных кондициях и в силу отсутствия постоянной игровой практики чуть утратил тонус. Отсюда нереализованный верный момент и смазанные последние штрихи в ситуациях, когда Изидор изначально правильно открывался или грамотно ставил сопернику корпус.
Однако набор нужных качеств у него есть, так что тренерскому штабу есть с чем работать. Против «Спарты», которая тремя днями ранее переиграла «Ростов» и уже 5 февраля проведет матч национального первенства, у «Локо» в первом тайме получалось многое. А прессинг, который в первой части сезона порой называли бешеным и энергозатратным, в этой встрече заслуживал эпитета «правильный». И в этом компоненте очень прилично смотрелся действовавший в связке с Бариновым Бабкин.
? KONEC— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 26, 2022
Bohu?el, v z?v?ru soust?ed?n? prohr?v?me s Lokomotivem Moskva 2:3.
P?e?t?te si report?? z utk?n?! #acsparta
?? https://t.co/B2X5uo2PGI pic.twitter.com/qnmsr59kAw
Вторая половина игры после серии замен получилась другой. В том числе благодаря активности «Спарты», находящейся на более высоком уровне готовности. Но и это, и изменившиеся сочетания не отменяют того факта, что голы чехов стали следствием просчетов обороны «Локо». Москвичи порой не успевали за соперниками, как нанесший травму Хараслину и схватившийся в момент фола за голову Баринов.
При этом «Локо» на каких-то отрезках умело гасил активность пражан, а дважды бравший на себя инициативу Изидор вполне мог открыть счет голам в новом клубе. Словом, второй тайм, несмотря на упущенный перевес в два мяча, не получился безнадежным. Напротив, когда потребовалось, «Локо» включил характер, и Керк вернул победный счет, а первая половина матча стала прообразом идеала, к которому стремится Гисдоль.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7