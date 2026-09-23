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«В Самару был готов пойти хоть пешком!» Интервью Никиты Салтыкова

Микеле Антонов
Корреспондент
Никита Салтыков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» поговорил с полузащитником «Локомотива», который вернулся в «Крылья Советов».

Этим летом Никита Салтыков вернулся в Самару и уже во втором матче отметился результативным действием. В игре против «Локомотива» полузащитник вышел на замену, а на 67-й минуте ассистировал Амару Рахмановичу, который сделал счет 1:1.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Крылья Советов

В интервью «СЭ» Салтыков объяснил, почему решился на этот трансфер, оценил конкуренцию в «Локо» и назвал свои главные цели.

Куда тренер поставит, там и буду играть!

Никита, это твой второй матч после возвращения в «Крылья» — и первая голевая. Причем в Черкизово! Расскажи, как это было?

— Да нормально... Конечно, приятно, что получилось сразу помочь команде. Матч для меня такой... Особенный немножко. Все-таки недавно еще был в «Локомотиве». Но когда игра начинается, уже особо об этом не думаешь. Хотел просто выйти и помочь «Крыльям». Жалко, что не выиграли.

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Николай Комличенко наносит удар по&nbsp;воротам в&nbsp;матче с &laquo;Крыльями Советов&raquo;.Как же мучается «Локомотив». Снова упустил победу — и шанс выбраться из зоны стыков

— Ты сделал классную передачу с фланга. Так и задумывал?

— Ну да. Хотел туда как раз подать, за спины. Там уже времени особо не было думать — принял решение, исполнил. Хорошо получилось.

— Сразу увидел Рахмановича на дальней штанге?

— Да, он хорошо пошел туда. Я просто постарался дать ему в эту зону. А Амар уже здорово замкнул.

— Где тебе все же привычнее играть: на правом фланге, на левом или скорее в центре?

— Да мне в принципе на фланге комфортнее. Справа, слева — без разницы. Куда тренер поставит, там и буду играть. Понятно, что есть свои нюансы, но мне на обоих флангах нормально.

С приходом Мостового шансов выходить на поле стало еще меньше

— Насколько сложно было играть против бывших партнеров?

— Да не то чтобы сложно — скорее непривычно. Потому что еще недавно вместе тренировались, общались каждый день, а сейчас уже друг против друга играем. Но на поле это все забывается.

Возвращение в «Крылья» для тебя — перезапуск карьеры?

— Я бы не называл это перезапуском. Мне просто нужно играть. Это самое главное сейчас. Получать минуты, набирать форму, уверенность. Хочу здесь показывать то, что умею, помогать команде. А дальше уже посмотрим.

— Как вообще появился вариант с Самарой?

— Он был с самого начала, еще с открытия трансферного окна. Потом уже клубы между собой договаривались. Когда мне сказали, что можно вернуться в Самару, я сразу был за.

То есть уход в аренду — твоя инициатива?

— Да. Я хотел больше играть, и это понятно. В «Локомотиве» конкуренция высокая, а с приходом Андрея Мостового шансов выходить на поле стало еще меньше. Мне же, повторюсь, нужна практика, поэтому решил, что аренда — хороший вариант.

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— Долго думал над переходом?

— Нет, вообще недолго. Когда появился конкретный вариант с «Крыльями», я сразу согласился. Тут я все знаю, мне здесь комфортно.

Но был какой-то конкретный аргумент, который убедил, что надо сделать этот выбор?

— Да меня особо убеждать и не надо было. Я знаю клуб, знаю город, многих ребят знаю. В Самару был готов пойти хоть пешком (улыбается).

— Какие цели ставишь себе на этот сезон в «Крыльях»?

— В первую очередь — играть. Играть как можно больше, приносить пользу. Голы, передачи — конечно, этого тоже хочется. Но какие-то цифры сейчас называть не буду. Главное — помогать команде побеждать и прибавлять самому.

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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Насколько непредсказуема РПЛ в этом сезоне? Проверяем с помощью цифр
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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ЦСКА

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