«В Самару был готов пойти хоть пешком!» Интервью Никиты Салтыкова
Этим летом Никита Салтыков вернулся в Самару и уже во втором матче отметился результативным действием. В игре против «Локомотива» полузащитник вышел на замену, а на 67-й минуте ассистировал Амару Рахмановичу, который сделал счет 1:1.
В интервью «СЭ» Салтыков объяснил, почему решился на этот трансфер, оценил конкуренцию в «Локо» и назвал свои главные цели.
Куда тренер поставит, там и буду играть!
— Никита, это твой второй матч после возвращения в «Крылья» — и первая голевая. Причем в Черкизово! Расскажи, как это было?
— Да нормально... Конечно, приятно, что получилось сразу помочь команде. Матч для меня такой... Особенный немножко. Все-таки недавно еще был в «Локомотиве». Но когда игра начинается, уже особо об этом не думаешь. Хотел просто выйти и помочь «Крыльям». Жалко, что не выиграли.
— Ты сделал классную передачу с фланга. Так и задумывал?
— Ну да. Хотел туда как раз подать, за спины. Там уже времени особо не было думать — принял решение, исполнил. Хорошо получилось.
— Сразу увидел Рахмановича на дальней штанге?
— Да, он хорошо пошел туда. Я просто постарался дать ему в эту зону. А Амар уже здорово замкнул.
— Где тебе все же привычнее играть: на правом фланге, на левом или скорее в центре?
— Да мне в принципе на фланге комфортнее. Справа, слева — без разницы. Куда тренер поставит, там и буду играть. Понятно, что есть свои нюансы, но мне на обоих флангах нормально.
С приходом Мостового шансов выходить на поле стало еще меньше
— Насколько сложно было играть против бывших партнеров?
— Да не то чтобы сложно — скорее непривычно. Потому что еще недавно вместе тренировались, общались каждый день, а сейчас уже друг против друга играем. Но на поле это все забывается.
— Возвращение в «Крылья» для тебя — перезапуск карьеры?
— Я бы не называл это перезапуском. Мне просто нужно играть. Это самое главное сейчас. Получать минуты, набирать форму, уверенность. Хочу здесь показывать то, что умею, помогать команде. А дальше уже посмотрим.
— Как вообще появился вариант с Самарой?
— Он был с самого начала, еще с открытия трансферного окна. Потом уже клубы между собой договаривались. Когда мне сказали, что можно вернуться в Самару, я сразу был за.
— То есть уход в аренду — твоя инициатива?
— Да. Я хотел больше играть, и это понятно. В «Локомотиве» конкуренция высокая, а с приходом Андрея Мостового шансов выходить на поле стало еще меньше. Мне же, повторюсь, нужна практика, поэтому решил, что аренда — хороший вариант.
— Долго думал над переходом?
— Нет, вообще недолго. Когда появился конкретный вариант с «Крыльями», я сразу согласился. Тут я все знаю, мне здесь комфортно.
— Но был какой-то конкретный аргумент, который убедил, что надо сделать этот выбор?
— Да меня особо убеждать и не надо было. Я знаю клуб, знаю город, многих ребят знаю. В Самару был готов пойти хоть пешком (улыбается).
— Какие цели ставишь себе на этот сезон в «Крыльях»?
— В первую очередь — играть. Играть как можно больше, приносить пользу. Голы, передачи — конечно, этого тоже хочется. Но какие-то цифры сейчас называть не буду. Главное — помогать команде побеждать и прибавлять самому.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1