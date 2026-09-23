«В Самару был готов пойти хоть пешком!» Интервью Никиты Салтыкова

«СЭ» поговорил с полузащитником «Локомотива», который вернулся в «Крылья Советов».

Этим летом Никита Салтыков вернулся в Самару и уже во втором матче отметился результативным действием. В игре против «Локомотива» полузащитник вышел на замену, а на 67-й минуте ассистировал Амару Рахмановичу, который сделал счет 1:1.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)

В интервью «СЭ» Салтыков объяснил, почему решился на этот трансфер, оценил конкуренцию в «Локо» и назвал свои главные цели.

Куда тренер поставит, там и буду играть!

— Никита, это твой второй матч после возвращения в «Крылья» — и первая голевая. Причем в Черкизово! Расскажи, как это было?

— Да нормально... Конечно, приятно, что получилось сразу помочь команде. Матч для меня такой... Особенный немножко. Все-таки недавно еще был в «Локомотиве». Но когда игра начинается, уже особо об этом не думаешь. Хотел просто выйти и помочь «Крыльям». Жалко, что не выиграли.

— Ты сделал классную передачу с фланга. Так и задумывал?

— Ну да. Хотел туда как раз подать, за спины. Там уже времени особо не было думать — принял решение, исполнил. Хорошо получилось.

— Сразу увидел Рахмановича на дальней штанге?

— Да, он хорошо пошел туда. Я просто постарался дать ему в эту зону. А Амар уже здорово замкнул.

— Где тебе все же привычнее играть: на правом фланге, на левом или скорее в центре?

— Да мне в принципе на фланге комфортнее. Справа, слева — без разницы. Куда тренер поставит, там и буду играть. Понятно, что есть свои нюансы, но мне на обоих флангах нормально.

С приходом Мостового шансов выходить на поле стало еще меньше

— Насколько сложно было играть против бывших партнеров?

— Да не то чтобы сложно — скорее непривычно. Потому что еще недавно вместе тренировались, общались каждый день, а сейчас уже друг против друга играем. Но на поле это все забывается.

— Возвращение в «Крылья» для тебя — перезапуск карьеры?

— Я бы не называл это перезапуском. Мне просто нужно играть. Это самое главное сейчас. Получать минуты, набирать форму, уверенность. Хочу здесь показывать то, что умею, помогать команде. А дальше уже посмотрим.

— Как вообще появился вариант с Самарой?

— Он был с самого начала, еще с открытия трансферного окна. Потом уже клубы между собой договаривались. Когда мне сказали, что можно вернуться в Самару, я сразу был за.

— То есть уход в аренду — твоя инициатива?

— Да. Я хотел больше играть, и это понятно. В «Локомотиве» конкуренция высокая, а с приходом Андрея Мостового шансов выходить на поле стало еще меньше. Мне же, повторюсь, нужна практика, поэтому решил, что аренда — хороший вариант.

— Долго думал над переходом?

— Нет, вообще недолго. Когда появился конкретный вариант с «Крыльями», я сразу согласился. Тут я все знаю, мне здесь комфортно.

— Но был какой-то конкретный аргумент, который убедил, что надо сделать этот выбор?

— Да меня особо убеждать и не надо было. Я знаю клуб, знаю город, многих ребят знаю. В Самару был готов пойти хоть пешком (улыбается).

— Какие цели ставишь себе на этот сезон в «Крыльях»?

— В первую очередь — играть. Играть как можно больше, приносить пользу. Голы, передачи — конечно, этого тоже хочется. Но какие-то цифры сейчас называть не буду. Главное — помогать команде побеждать и прибавлять самому.