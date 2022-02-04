Второй испанский сбор красно-зеленые начали с ничьей против чемпиона Швеции «Мальме».

Принято считать, что чем ближе начало сезона, тем более информативными должны становиться контрольные матчи. Но это скорее касается тренерского штаба, потому что не раз и не два приходилось видеть самые последние тренировочные спарринги, а спустя несколько дней — уже в официальной игре — общими были разве что название команды и цвета формы. Как по сочетаниям игроков, так и по качеству футбола.

Ну а за три с небольшим недели до игры в Краснодаре «Локомотив» мог и должен был экспериментировать. Так что выбранный Маркусом Гисдолем состав на матч с «Мальме» в сравнении с победной встречей против «Спарты» изменился на трех позициях. Хотя правильнее акцентировать внимание не на изменениях, а на постоянных величинах.

Во-первых, на связке центральных полузащитников, где есть выходящий с капитанской повязкой Баринов и Бабкин, как минимум на данном отрезке выигрывающий конкуренцию у Бека-Бека. Во-вторых, на том, что в обороне во всех трех зимних играх с первых минут в обязательном порядке появлялись только Едвай и Ненахов. Наконец, на атакующий тандем в лице Изидора и Кухты, чья эффективность находится в прямой зависимости от диспетчерского таланта Жемалетдинова.

И конечно, от того, насколько быстро найдут общий язык два новичка. Работы в этом направлении много, и даже в паузе, когда врачи оказывали помощь столкнувшемуся с соперником Худякову, Гисдоль подозвал к бровке своих форвардов и объяснял какие-то тактические нюансы. Правда, то, что француз практически сразу получил отличный шанс забить и попал в штангу, скорее совпадение, но видно, что присоединившийся к команде позже остальных Изидор все лучше осваивается в команде.

?? 36' ГОООООООООООЛ! Кухта открывает счёт!



После подачи Рифата Жемалетдинова со стандарта на дальнюю штангу Кухта с лёту пробил и реализовал свой момент! ??#ЛокоМальмё 1??:0?? pic.twitter.com/nt7Xbnp1SP — «Локомотив» (@fclokomotiv) February 4, 2022

В каких-то эпизодах он порой заигрывается, проявляя характерный для нападающих эгоизм, однако партнеров с каждой игрой экс-форвард «Монако» чувствует все лучше. Несколько его обостряющих передач получились очень интересными. Ну а Кухта — пусть это всего лишь сборы — настоящая голевая машина. Он в полной мере оправдывает те характеристики, которые перед трансфером давали мои знакомые в Чехии. Самый популярный эпитет в его адрес — забивной. Свой четвертый мяч за красно-зеленых Кухта отправил в сетку после штрафного Жемалетдинова, эффектно пробив с лета с достаточно острого угла.

Впрочем, до идиллической картины «Локомотиву» далеко. Как и до оптимального уровня физической готовности. На два равноценных тайма, что совершенно нормально для сборов, железнодорожников пока не хватает. Причем речь скорее о слаженности игры и эффективности прессинга, ведь ту же «Спарту» москвичи додавили в концовке. С «Мальме» после перерыва тоже были качественные отрезки, по ходу которых снова активно смотрелся на правом фланге Керк, Изидор едва не наказал защитника за неосторожный пас к своим воротам, а подача углового завершилась попаданием в перекладину.

65' Браво, Худя! ?



После навеса во вратарскую Абубакари в упор наносил удар по воротам, но прекрасно выбрал позицию Даня и не дал реализовать момент. После отскока мяч достался сопернику и снова последовал удар — вновь Худяков выручил ??#ЛокоМальмё pic.twitter.com/kuVvGvYIC1 — «Локомотив» (@fclokomotiv) February 4, 2022

Общие проблемы тоже остались. Например, периодические сложности с подборами после атак на свои ворота или неразбериха в штрафной под давлением соперника, что снова обернулось пропущенным голом. Кроме того, несколько раз высокая линия обороны отсекалась длинными передачами, когда «Мальме» успешно играл в отборе в центральной зоне. Да и моментов, когда шведы на сантиметры забирались в офсайд, или «Локо» спасал Худяков, хватало. Растущая уверенность молодого голкипера в свете продолжающегося восстановления Гильерме после операции — добрый знак. Как и то, что москвичи выдержали непростой отрезок против крепкого соперника, перестроились при помощи замен и на заключительном отрезке снова контролировали игру и диктовали свои условия.