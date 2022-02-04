Кухта — голевая машина «Локомотива». Чех забил в третьем матче подряд
Принято считать, что чем ближе начало сезона, тем более информативными должны становиться контрольные матчи. Но это скорее касается тренерского штаба, потому что не раз и не два приходилось видеть самые последние тренировочные спарринги, а спустя несколько дней — уже в официальной игре — общими были разве что название команды и цвета формы. Как по сочетаниям игроков, так и по качеству футбола.
Ну а за три с небольшим недели до игры в Краснодаре «Локомотив» мог и должен был экспериментировать. Так что выбранный Маркусом Гисдолем состав на матч с «Мальме» в сравнении с победной встречей против «Спарты» изменился на трех позициях. Хотя правильнее акцентировать внимание не на изменениях, а на постоянных величинах.
Во-первых, на связке центральных полузащитников, где есть выходящий с капитанской повязкой Баринов и Бабкин, как минимум на данном отрезке выигрывающий конкуренцию у Бека-Бека. Во-вторых, на том, что в обороне во всех трех зимних играх с первых минут в обязательном порядке появлялись только Едвай и Ненахов. Наконец, на атакующий тандем в лице Изидора и Кухты, чья эффективность находится в прямой зависимости от диспетчерского таланта Жемалетдинова.
И конечно, от того, насколько быстро найдут общий язык два новичка. Работы в этом направлении много, и даже в паузе, когда врачи оказывали помощь столкнувшемуся с соперником Худякову, Гисдоль подозвал к бровке своих форвардов и объяснял какие-то тактические нюансы. Правда, то, что француз практически сразу получил отличный шанс забить и попал в штангу, скорее совпадение, но видно, что присоединившийся к команде позже остальных Изидор все лучше осваивается в команде.
В каких-то эпизодах он порой заигрывается, проявляя характерный для нападающих эгоизм, однако партнеров с каждой игрой экс-форвард «Монако» чувствует все лучше. Несколько его обостряющих передач получились очень интересными. Ну а Кухта — пусть это всего лишь сборы — настоящая голевая машина. Он в полной мере оправдывает те характеристики, которые перед трансфером давали мои знакомые в Чехии. Самый популярный эпитет в его адрес — забивной. Свой четвертый мяч за красно-зеленых Кухта отправил в сетку после штрафного Жемалетдинова, эффектно пробив с лета с достаточно острого угла.
Впрочем, до идиллической картины «Локомотиву» далеко. Как и до оптимального уровня физической готовности. На два равноценных тайма, что совершенно нормально для сборов, железнодорожников пока не хватает. Причем речь скорее о слаженности игры и эффективности прессинга, ведь ту же «Спарту» москвичи додавили в концовке. С «Мальме» после перерыва тоже были качественные отрезки, по ходу которых снова активно смотрелся на правом фланге Керк, Изидор едва не наказал защитника за неосторожный пас к своим воротам, а подача углового завершилась попаданием в перекладину.
Общие проблемы тоже остались. Например, периодические сложности с подборами после атак на свои ворота или неразбериха в штрафной под давлением соперника, что снова обернулось пропущенным голом. Кроме того, несколько раз высокая линия обороны отсекалась длинными передачами, когда «Мальме» успешно играл в отборе в центральной зоне. Да и моментов, когда шведы на сантиметры забирались в офсайд, или «Локо» спасал Худяков, хватало. Растущая уверенность молодого голкипера в свете продолжающегося восстановления Гильерме после операции — добрый знак. Как и то, что москвичи выдержали непростой отрезок против крепкого соперника, перестроились при помощи замен и на заключительном отрезке снова контролировали игру и диктовали свои условия.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7