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Кухта — голевая машина «Локомотива». Чех забил в третьем матче подряд

Нападающий «Локомотива» Кухта забил гол в третьем матче подряд
Андрей Кузичев
Корреспондент
4 февраля. «Мальме» — «Локомотив» — 1:1. Ян Кухта и Рифат Жемалетдинов.
Фото ФК «Локомотив»
Второй испанский сбор красно-зеленые начали с ничьей против чемпиона Швеции «Мальме».
Товарищеские матчи. Клубы.
04 февр, 18:00. ()
Мальме
1:1
Локомотив
Голы
Кухта, 36 (0:1), Сейдиу, 54 (1:1)
Локомотив
Худяков Едвай Мампаси (Живоглядов, 80) Ненахов (Пабло, 46) Марадишвили Баринов (Керк, 46) Жемалетдинов (Петров, 60) Тикнизян (Бека Бека, 46) Бабкин (Рыбус, 46) Кухта (Рыбчинский, 60) Изидор
Предупреждения
Жемалетдинов 43

Принято считать, что чем ближе начало сезона, тем более информативными должны становиться контрольные матчи. Но это скорее касается тренерского штаба, потому что не раз и не два приходилось видеть самые последние тренировочные спарринги, а спустя несколько дней — уже в официальной игре — общими были разве что название команды и цвета формы. Как по сочетаниям игроков, так и по качеству футбола.

Ну а за три с небольшим недели до игры в Краснодаре «Локомотив» мог и должен был экспериментировать. Так что выбранный Маркусом Гисдолем состав на матч с «Мальме» в сравнении с победной встречей против «Спарты» изменился на трех позициях. Хотя правильнее акцентировать внимание не на изменениях, а на постоянных величинах.

Во-первых, на связке центральных полузащитников, где есть выходящий с капитанской повязкой Баринов и Бабкин, как минимум на данном отрезке выигрывающий конкуренцию у Бека-Бека. Во-вторых, на том, что в обороне во всех трех зимних играх с первых минут в обязательном порядке появлялись только Едвай и Ненахов. Наконец, на атакующий тандем в лице Изидора и Кухты, чья эффективность находится в прямой зависимости от диспетчерского таланта Жемалетдинова.

И конечно, от того, насколько быстро найдут общий язык два новичка. Работы в этом направлении много, и даже в паузе, когда врачи оказывали помощь столкнувшемуся с соперником Худякову, Гисдоль подозвал к бровке своих форвардов и объяснял какие-то тактические нюансы. Правда, то, что француз практически сразу получил отличный шанс забить и попал в штангу, скорее совпадение, но видно, что присоединившийся к команде позже остальных Изидор все лучше осваивается в команде.

В каких-то эпизодах он порой заигрывается, проявляя характерный для нападающих эгоизм, однако партнеров с каждой игрой экс-форвард «Монако» чувствует все лучше. Несколько его обостряющих передач получились очень интересными. Ну а Кухта — пусть это всего лишь сборы — настоящая голевая машина. Он в полной мере оправдывает те характеристики, которые перед трансфером давали мои знакомые в Чехии. Самый популярный эпитет в его адрес — забивной. Свой четвертый мяч за красно-зеленых Кухта отправил в сетку после штрафного Жемалетдинова, эффектно пробив с лета с достаточно острого угла.

26&nbsp;января. Марбелья. &laquo;Спарта&raquo; Пр&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Рифат Жемалетдинов (слева). Гисдоля рано похоронили? Связка Жемалетдинов — Кухта обещает много голов

Впрочем, до идиллической картины «Локомотиву» далеко. Как и до оптимального уровня физической готовности. На два равноценных тайма, что совершенно нормально для сборов, железнодорожников пока не хватает. Причем речь скорее о слаженности игры и эффективности прессинга, ведь ту же «Спарту» москвичи додавили в концовке. С «Мальме» после перерыва тоже были качественные отрезки, по ходу которых снова активно смотрелся на правом фланге Керк, Изидор едва не наказал защитника за неосторожный пас к своим воротам, а подача углового завершилась попаданием в перекладину.

Общие проблемы тоже остались. Например, периодические сложности с подборами после атак на свои ворота или неразбериха в штрафной под давлением соперника, что снова обернулось пропущенным голом. Кроме того, несколько раз высокая линия обороны отсекалась длинными передачами, когда «Мальме» успешно играл в отборе в центральной зоне. Да и моментов, когда шведы на сантиметры забирались в офсайд, или «Локо» спасал Худяков, хватало. Растущая уверенность молодого голкипера в свете продолжающегося восстановления Гильерме после операции — добрый знак. Как и то, что москвичи выдержали непростой отрезок против крепкого соперника, перестроились при помощи замен и на заключительном отрезке снова контролировали игру и диктовали свои условия.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
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19%

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ФК Локомотив (Москва)
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