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30 октября, 23:15

«Спартак» был в трех минутах, чтобы приблизиться к «Зениту». Но Сафонов не удержал интригу в РПЛ

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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«Зенит» лидирует в РПЛ после победы над «Краснодаром» в 15-м туре.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
После первого круга у Питера плюс 7 — рекордный отрыв для топ-лиг Европы.

Если чемпионат России нужно было бы прорекламировать в Европе одним матчем, то какой вы выбрали бы? Среди претендентов наверняка оказались бы дерби «Спартака» и ЦСКА. Битвы красно-белых с «Зенитом». Возможно, вспышки «Динамо» и «Локомотива». Но чуть ли не главным фаворитом все это время оставались краснодарские зарубы Питера с «быками».

Удар Окриашвили через себя, драка Лодыгина с Дзюбой и безумная концовка с двумя шедеврами после 90-й минуты — в какой форме ни находились бы команды, их встречи регулярно украшали РПЛ. И никогда не подводили.

Как же странно, что именно сейчас, когда 7 из 13 побед сине-бело-голубые — разгромные, а «Краснодар» в большинстве случаев пропускает и забивает сам, уже на первых минутах сложилось ощущение: главная афиша выходных способна превратиться в унылые 0:0.

Хозяева вроде бы логично не раскрывались, но впереди действовали слишком зажато: Ахметов включал дриблинг, но путался в ногах, Сперцян заряжал со штрафных не под перекладину, а на верхний ярус трибун, Кордоба терпеливо ждал момент для удара, но всю игру провел в сплошной борьбе.

«Зенит» приучил, что включает максимальные обороты только против топ-соперников, но в Краснодаре как будто сразу прочувствовал: даже в статике особых проблем не возникнет. Самым заряженным казался Малком, но чем больше моментов получал бразилец, тем хуже их реализовывал.

В итоге привычные для таких матчей скорости, накал и драматургию мы получили лишь в самой концовке. Когда в «Спартаке» обновляли онлайн-таблицу и видели, что ничья в Краснодаре сокращает отставание от лидера до пяти очков, «Зенит» включился и вырвал три очка. Хотя в решающей атаке до последнего казалось, что «быки» выстоят: Сафонов потащил удар Кузяева с игры, а во время пенальти коснулся мяча кончиками пальцев...

Мы весь сезон искусственно притягиваем интригу, но каждый раз все рушится в последний момент.

«Зенит» в девятый раз в истории заходит на второй круг в качестве лидера с отрывом, которого нет ни у «ПСЖ» с «Арсеналом», ни у «Реала» с «Наполи» (даже «Бавария» — и то вторая). Но давайте честно: это ожидаемо. У российских галактикос Сергея Семака изначально не просматривалось конкурентов, поэтому единственный вопрос после 15 туров звучит так: когда Питер оформит очередное чемпионство официально?

Гонка «Спартака» и ЦСКА за серебро тоже не удивляет: недавно Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль выдали самое обсуждаемое дерби за последние пару лет, а теперь выяснят на дистанции, чьи идеи, характер и умение вырывать победы срабатывают чаще. Причем последний фактор, кажется, становится ключевым.

В первую очередь для ЦСКА, который до встречи с «Локомотивом» не побеждал в четырех турах, а в Черкизове был не похож на себя: смутился отзеркаленной схемой соперника и отошел от своего стиля, отрезками вообще отбивался (а ведь в оппонентах — 14-я команда лиги), но в итоге выгрыз успех.

«На самом деле выгрызли! — признал Федотов в раздевалке «РЖД Арены». — Надо вернуть уверенность — играем на трясущихся ногах. Это надо отбросить, но так случается. Понимаю: ничья, ничья, ничья. Называть это неудачей я не стал бы, конечно. Но ничья притягивает победу».

У футболистов «Спартака» с вибрацией в ногах проблем не возникало, но в дерби с «Торпедо» тоже пришлось понервничать. Все же 1:0 — слишком скользкий счет против любой команды Андрея Талалаева, пусть и при обилии моментов (красно-белые выбили 2.57 xG). Правда, итог все равно позитивный: Промес в феноменальной форме, Абаскаль доверяет молодым, а красно-белые, не изменяя желанию делать все красиво, доказали, что способны брать максимум даже с такими неудобными соперниками.

Сохранят ли спартаковцы кураж на всей дистанции? Насколько мощным окажется рывок ЦСКА (весной команда, по ощущениям, должна прибавить)? И, главное, подпустит ли «Зенит» кого-то на уязвимое расстояние?

Нас ждет огненный второй круг!

«Зенит» в девятый раз в истории завершил первый круг чемпионата России на первом месте. Ранее питерцы подходили к середине сезона лидерами в золотых сезонах-2007, -2010, -2011/12, -2014/15, -2018/19, 2019/20 и -2021/22. А также в чемпионате-2013/14, который завершился победой ЦСКА.

Победители первой половины чемпионата России

Сезон

Лидер*

Очки

Отрыв

Чемпион

Очки

Место*

1993

Спартак

26

4

Спартак

53

1-е

1994

Спартак

22

0

Спартак

50

1-е

1995

Спартак-Алания

39

11

Спартак-Алания

71

1-е

1996

Алания

41

3

Спартак

75

4-е

1997

Динамо

34

0

Спартак

73

2-е

1998

Спартак

31

1

Спартак

59

1-е

1999

Спартак

40

8

Спартак

72

1-е

2000

Спартак

37

5

Спартак

70

1-е

2001

Кр. Советов

29

1

Спартак

60

2-е

2002

Локомотив

35

3

Локомотив

66

1-е

2003

ЦСКА

33

6

ЦСКА

59

1-е

2004

Торпедо

31

1

Локомотив

61

4-е

2005

Локомотив

37

11

ЦСКА

62

4-е

2006

ЦСКА

28

0

ЦСКА

58

1-е

2007

Зенит

27

1

Зенит

61

1-е

2008

Рубин

29

2

Рубин

60

1-е

2009

Рубин

28

1

Рубин

63

1-е

2010

Зенит

39

9

Зенит

68

1-е

2011/12**

Зенит

46

0

Зенит

88

1-е

2012/13

ЦСКА

36

3

ЦСКА

64

1-е

2013/14

Зенит

36

3

ЦСКА

64

4-е

2014/15

Зенит

35

5

Зенит

67

1-е

2015/16

ЦСКА

36

6

ЦСКА

65

1-е

2016/17

Спартак

37

6

Спартак

69

1-е

2017/18

Локомотив

32

3

Локомотив

60

1-е

2018/19

Зенит

34

5

Зенит

64

1-е

2019/20

Зенит

33

3

Зенит

72

1-е

2020/21

ЦСКА

32

1

Зенит

65

2-е

2021/22

Зенит

33

4

Зенит

65

1-е

2022/23

Зенит

39

7

?

?

?

* Лидер после первого круга, место будущего чемпиона после первого круга.
** После 22 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
23
27
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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