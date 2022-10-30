«Спартак» был в трех минутах, чтобы приблизиться к «Зениту». Но Сафонов не удержал интригу в РПЛ

После первого круга у Питера плюс 7 — рекордный отрыв для топ-лиг Европы.

Если чемпионат России нужно было бы прорекламировать в Европе одним матчем, то какой вы выбрали бы? Среди претендентов наверняка оказались бы дерби «Спартака» и ЦСКА. Битвы красно-белых с «Зенитом». Возможно, вспышки «Динамо» и «Локомотива». Но чуть ли не главным фаворитом все это время оставались краснодарские зарубы Питера с «быками».

Удар Окриашвили через себя, драка Лодыгина с Дзюбой и безумная концовка с двумя шедеврами после 90-й минуты — в какой форме ни находились бы команды, их встречи регулярно украшали РПЛ. И никогда не подводили.

Как же странно, что именно сейчас, когда 7 из 13 побед сине-бело-голубые — разгромные, а «Краснодар» в большинстве случаев пропускает и забивает сам, уже на первых минутах сложилось ощущение: главная афиша выходных способна превратиться в унылые 0:0.

Хозяева вроде бы логично не раскрывались, но впереди действовали слишком зажато: Ахметов включал дриблинг, но путался в ногах, Сперцян заряжал со штрафных не под перекладину, а на верхний ярус трибун, Кордоба терпеливо ждал момент для удара, но всю игру провел в сплошной борьбе.

«Зенит» приучил, что включает максимальные обороты только против топ-соперников, но в Краснодаре как будто сразу прочувствовал: даже в статике особых проблем не возникнет. Самым заряженным казался Малком, но чем больше моментов получал бразилец, тем хуже их реализовывал.

В итоге привычные для таких матчей скорости, накал и драматургию мы получили лишь в самой концовке. Когда в «Спартаке» обновляли онлайн-таблицу и видели, что ничья в Краснодаре сокращает отставание от лидера до пяти очков, «Зенит» включился и вырвал три очка. Хотя в решающей атаке до последнего казалось, что «быки» выстоят: Сафонов потащил удар Кузяева с игры, а во время пенальти коснулся мяча кончиками пальцев...

Мы весь сезон искусственно притягиваем интригу, но каждый раз все рушится в последний момент.

«Зенит» в девятый раз в истории заходит на второй круг в качестве лидера с отрывом, которого нет ни у «ПСЖ» с «Арсеналом», ни у «Реала» с «Наполи» (даже «Бавария» — и то вторая). Но давайте честно: это ожидаемо. У российских галактикос Сергея Семака изначально не просматривалось конкурентов, поэтому единственный вопрос после 15 туров звучит так: когда Питер оформит очередное чемпионство официально?

Гонка «Спартака» и ЦСКА за серебро тоже не удивляет: недавно Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль выдали самое обсуждаемое дерби за последние пару лет, а теперь выяснят на дистанции, чьи идеи, характер и умение вырывать победы срабатывают чаще. Причем последний фактор, кажется, становится ключевым.

В первую очередь для ЦСКА, который до встречи с «Локомотивом» не побеждал в четырех турах, а в Черкизове был не похож на себя: смутился отзеркаленной схемой соперника и отошел от своего стиля, отрезками вообще отбивался (а ведь в оппонентах — 14-я команда лиги), но в итоге выгрыз успех.

«На самом деле выгрызли! — признал Федотов в раздевалке «РЖД Арены». — Надо вернуть уверенность — играем на трясущихся ногах. Это надо отбросить, но так случается. Понимаю: ничья, ничья, ничья. Называть это неудачей я не стал бы, конечно. Но ничья притягивает победу».

У футболистов «Спартака» с вибрацией в ногах проблем не возникало, но в дерби с «Торпедо» тоже пришлось понервничать. Все же 1:0 — слишком скользкий счет против любой команды Андрея Талалаева, пусть и при обилии моментов (красно-белые выбили 2.57 xG). Правда, итог все равно позитивный: Промес в феноменальной форме, Абаскаль доверяет молодым, а красно-белые, не изменяя желанию делать все красиво, доказали, что способны брать максимум даже с такими неудобными соперниками.

Сохранят ли спартаковцы кураж на всей дистанции? Насколько мощным окажется рывок ЦСКА (весной команда, по ощущениям, должна прибавить)? И, главное, подпустит ли «Зенит» кого-то на уязвимое расстояние?

Нас ждет огненный второй круг!

«Зенит» в девятый раз в истории завершил первый круг чемпионата России на первом месте. Ранее питерцы подходили к середине сезона лидерами в золотых сезонах-2007, -2010, -2011/12, -2014/15, -2018/19, 2019/20 и -2021/22. А также в чемпионате-2013/14, который завершился победой ЦСКА.

Победители первой половины чемпионата России

Сезон Лидер* Очки Отрыв Чемпион Очки Место* 1993 Спартак 26 4 Спартак 53 1-е 1994 Спартак 22 0 Спартак 50 1-е 1995 Спартак-Алания 39 11 Спартак-Алания 71 1-е 1996 Алания 41 3 Спартак 75 4-е 1997 Динамо 34 0 Спартак 73 2-е 1998 Спартак 31 1 Спартак 59 1-е 1999 Спартак 40 8 Спартак 72 1-е 2000 Спартак 37 5 Спартак 70 1-е 2001 Кр. Советов 29 1 Спартак 60 2-е 2002 Локомотив 35 3 Локомотив 66 1-е 2003 ЦСКА 33 6 ЦСКА 59 1-е 2004 Торпедо 31 1 Локомотив 61 4-е 2005 Локомотив 37 11 ЦСКА 62 4-е 2006 ЦСКА 28 0 ЦСКА 58 1-е 2007 Зенит 27 1 Зенит 61 1-е 2008 Рубин 29 2 Рубин 60 1-е 2009 Рубин 28 1 Рубин 63 1-е 2010 Зенит 39 9 Зенит 68 1-е 2011/12** Зенит 46 0 Зенит 88 1-е 2012/13 ЦСКА 36 3 ЦСКА 64 1-е 2013/14 Зенит 36 3 ЦСКА 64 4-е 2014/15 Зенит 35 5 Зенит 67 1-е 2015/16 ЦСКА 36 6 ЦСКА 65 1-е 2016/17 Спартак 37 6 Спартак 69 1-е 2017/18 Локомотив 32 3 Локомотив 60 1-е 2018/19 Зенит 34 5 Зенит 64 1-е 2019/20 Зенит 33 3 Зенит 72 1-е 2020/21 ЦСКА 32 1 Зенит 65 2-е 2021/22 Зенит 33 4 Зенит 65 1-е 2022/23 Зенит 39 7 ? ? ?

* Лидер после первого круга, место будущего чемпиона после первого круга.

** После 22 туров.