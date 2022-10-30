«Спартак» был в трех минутах, чтобы приблизиться к «Зениту». Но Сафонов не удержал интригу в РПЛ
Если чемпионат России нужно было бы прорекламировать в Европе одним матчем, то какой вы выбрали бы? Среди претендентов наверняка оказались бы дерби «Спартака» и ЦСКА. Битвы красно-белых с «Зенитом». Возможно, вспышки «Динамо» и «Локомотива». Но чуть ли не главным фаворитом все это время оставались краснодарские зарубы Питера с «быками».
Удар Окриашвили через себя, драка Лодыгина с Дзюбой и безумная концовка с двумя шедеврами после 90-й минуты — в какой форме ни находились бы команды, их встречи регулярно украшали РПЛ. И никогда не подводили.
Как же странно, что именно сейчас, когда 7 из 13 побед сине-бело-голубые — разгромные, а «Краснодар» в большинстве случаев пропускает и забивает сам, уже на первых минутах сложилось ощущение: главная афиша выходных способна превратиться в унылые 0:0.
Хозяева вроде бы логично не раскрывались, но впереди действовали слишком зажато: Ахметов включал дриблинг, но путался в ногах, Сперцян заряжал со штрафных не под перекладину, а на верхний ярус трибун, Кордоба терпеливо ждал момент для удара, но всю игру провел в сплошной борьбе.
«Зенит» приучил, что включает максимальные обороты только против топ-соперников, но в Краснодаре как будто сразу прочувствовал: даже в статике особых проблем не возникнет. Самым заряженным казался Малком, но чем больше моментов получал бразилец, тем хуже их реализовывал.
В итоге привычные для таких матчей скорости, накал и драматургию мы получили лишь в самой концовке. Когда в «Спартаке» обновляли онлайн-таблицу и видели, что ничья в Краснодаре сокращает отставание от лидера до пяти очков, «Зенит» включился и вырвал три очка. Хотя в решающей атаке до последнего казалось, что «быки» выстоят: Сафонов потащил удар Кузяева с игры, а во время пенальти коснулся мяча кончиками пальцев...
Мы весь сезон искусственно притягиваем интригу, но каждый раз все рушится в последний момент.
«Зенит» в девятый раз в истории заходит на второй круг в качестве лидера с отрывом, которого нет ни у «ПСЖ» с «Арсеналом», ни у «Реала» с «Наполи» (даже «Бавария» — и то вторая). Но давайте честно: это ожидаемо. У российских галактикос Сергея Семака изначально не просматривалось конкурентов, поэтому единственный вопрос после 15 туров звучит так: когда Питер оформит очередное чемпионство официально?
Гонка «Спартака» и ЦСКА за серебро тоже не удивляет: недавно Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль выдали самое обсуждаемое дерби за последние пару лет, а теперь выяснят на дистанции, чьи идеи, характер и умение вырывать победы срабатывают чаще. Причем последний фактор, кажется, становится ключевым.
В первую очередь для ЦСКА, который до встречи с «Локомотивом» не побеждал в четырех турах, а в Черкизове был не похож на себя: смутился отзеркаленной схемой соперника и отошел от своего стиля, отрезками вообще отбивался (а ведь в оппонентах — 14-я команда лиги), но в итоге выгрыз успех.
«На самом деле выгрызли! — признал Федотов в раздевалке «РЖД Арены». — Надо вернуть уверенность — играем на трясущихся ногах. Это надо отбросить, но так случается. Понимаю: ничья, ничья, ничья. Называть это неудачей я не стал бы, конечно. Но ничья притягивает победу».
У футболистов «Спартака» с вибрацией в ногах проблем не возникало, но в дерби с «Торпедо» тоже пришлось понервничать. Все же 1:0 — слишком скользкий счет против любой команды Андрея Талалаева, пусть и при обилии моментов (красно-белые выбили 2.57 xG). Правда, итог все равно позитивный: Промес в феноменальной форме, Абаскаль доверяет молодым, а красно-белые, не изменяя желанию делать все красиво, доказали, что способны брать максимум даже с такими неудобными соперниками.
Сохранят ли спартаковцы кураж на всей дистанции? Насколько мощным окажется рывок ЦСКА (весной команда, по ощущениям, должна прибавить)? И, главное, подпустит ли «Зенит» кого-то на уязвимое расстояние?
Нас ждет огненный второй круг!
«Зенит» в девятый раз в истории завершил первый круг чемпионата России на первом месте. Ранее питерцы подходили к середине сезона лидерами в золотых сезонах-2007, -2010, -2011/12, -2014/15, -2018/19, 2019/20 и -2021/22. А также в чемпионате-2013/14, который завершился победой ЦСКА.
Победители первой половины чемпионата России
|
Сезон
|
Лидер*
|
Очки
|
Отрыв
|
Чемпион
|
Очки
|
Место*
|
1993
|
Спартак
|
26
|
4
|
Спартак
|
53
|
1-е
|
1994
|
Спартак
|
22
|
0
|
Спартак
|
50
|
1-е
|
1995
|
Спартак-Алания
|
39
|
11
|
Спартак-Алания
|
71
|
1-е
|
1996
|
Алания
|
41
|
3
|
Спартак
|
75
|
4-е
|
1997
|
Динамо
|
34
|
0
|
Спартак
|
73
|
2-е
|
1998
|
Спартак
|
31
|
1
|
Спартак
|
59
|
1-е
|
1999
|
Спартак
|
40
|
8
|
Спартак
|
72
|
1-е
|
2000
|
Спартак
|
37
|
5
|
Спартак
|
70
|
1-е
|
2001
|
Кр. Советов
|
29
|
1
|
Спартак
|
60
|
2-е
|
2002
|
Локомотив
|
35
|
3
|
Локомотив
|
66
|
1-е
|
2003
|
ЦСКА
|
33
|
6
|
ЦСКА
|
59
|
1-е
|
2004
|
Торпедо
|
31
|
1
|
Локомотив
|
61
|
4-е
|
2005
|
Локомотив
|
37
|
11
|
ЦСКА
|
62
|
4-е
|
2006
|
ЦСКА
|
28
|
0
|
ЦСКА
|
58
|
1-е
|
2007
|
Зенит
|
27
|
1
|
Зенит
|
61
|
1-е
|
2008
|
Рубин
|
29
|
2
|
Рубин
|
60
|
1-е
|
2009
|
Рубин
|
28
|
1
|
Рубин
|
63
|
1-е
|
2010
|
Зенит
|
39
|
9
|
Зенит
|
68
|
1-е
|
2011/12**
|
Зенит
|
46
|
0
|
Зенит
|
88
|
1-е
|
2012/13
|
ЦСКА
|
36
|
3
|
ЦСКА
|
64
|
1-е
|
2013/14
|
Зенит
|
36
|
3
|
ЦСКА
|
64
|
4-е
|
2014/15
|
Зенит
|
35
|
5
|
Зенит
|
67
|
1-е
|
2015/16
|
ЦСКА
|
36
|
6
|
ЦСКА
|
65
|
1-е
|
2016/17
|
Спартак
|
37
|
6
|
Спартак
|
69
|
1-е
|
2017/18
|
Локомотив
|
32
|
3
|
Локомотив
|
60
|
1-е
|
2018/19
|
Зенит
|
34
|
5
|
Зенит
|
64
|
1-е
|
2019/20
|
Зенит
|
33
|
3
|
Зенит
|
72
|
1-е
|
2020/21
|
ЦСКА
|
32
|
1
|
Зенит
|
65
|
2-е
|
2021/22
|
Зенит
|
33
|
4
|
Зенит
|
65
|
1-е
|
2022/23
|
Зенит
|
39
|
7
|
?
|
?
|
?
* Лидер после первого круга, место будущего чемпиона после первого круга.
** После 22 туров.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|1 : 0
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2