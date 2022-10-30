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«Краснодар» и «Зенит» обошлись без шоу. Кузяев выцарапал победу для лидера лиги

«Зенит» обыграл «Краснодар» благодаря голу Кузяева с пенальти
Гоша Чернов
Корреспондент
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Радость игроков «Зенита» после гола Далера Кузяева в ворота «Краснодара».
Фото ФК «Зенит»
«Зенит» завершил первый круг трудной выездной победой над «Краснодаром» (1:0).
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:1
Зенит

Зрелищная вывеска

Встречи «Краснодара» и «Зенита» — это уже бренд и символ лиги последних лет. Их игры (особенно на Кубани) все время отличают зрелищность, предельный темп и неординарный сюжет.

Сейчас мы тоже ожидали матча-шедевра. Антураж был подготовлен идеально: стадион «Краснодар» собрал рекордную аудиторию после введения Fan ID, до игры на его газоне показали роскошное световое шоу, да и вообще встреча закрывала первый круг чемпионата. Дело оставалось лишь за футболистами.

Алип вместо Ловрена

Стартовые составы только усиливали надежду на то, что голов будет много. Из-за недомогания в Краснодар не прилетел Ловрен, а Чистяков хоть и оказался в заявке, но тоже был не совсем здоров. Поэтому Сергей Семак отправил в пару к Родригао Алипа. Для защитника сборной Казахстана это было лишь третье появление на поле в текущем чемпионате и первое — в стартовом составе. При этом болельщики «Зенита» далеко не в восторге от Алипа во многом из-за его игры в кубковой встрече со «Спартаком» — тогда казахский защитник вышел на поле на 76-й минуте, после чего красно-белые забили три мяча.

У «Краснодара» тоже не все было в порядке с составом — Олусегун пропускал матч из-за повреждения, поэтому на флангах вышли Ахметов и Ионов. Причем Алексей играл на не совсем привычном левом краю.

Футболисты &quot;Зенита&quot;. Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после первого круга

Тяжелый газон и высокий прессинг

Составы были явно атакующие, и обе команды настраивались на голы. Но, вероятно, на игру повлияли сторонние факторы. Во-первых, некачественный газон — уже к концу первого тайма поле было осыпано комьями земли, вылетавшими из-под бутс игроков. Во-вторых, вечером в Краснодаре лил дождь, и футболистам он тоже помешал. В первом тайме в одном из эпизодов Сергеев загубил опасную атаку из-за поехавшей ноги при передаче, а Барриос в другом моменте поскользнулся на ровном месте, после чего «Краснодар» убежал в контратаку и мог забить.

У команд не получалось наладить контроль над мячом — отрезки владения им длились не очень долго, а до удара вообще доходило редко. Однако здесь причина не только в состоянии газона, но и в прессинге: «Краснодар» встречал соперника очень высоко, форварды напрягали даже Кержакова, и голкипер «Зенита» под давлением не раз отдавал неточные передачи. При этом сине-бело-голубые продолжали выходить из обороны через короткий пас и почти не использовали длинный — Ловрен не играл, а значит, отдавать передачи на 40-50 метров было некому.

Моменты в первом тайме возникали: по одним воротам опасно бил Рамирес, по другим — Вендел. Но настоящий голевой момент прямо перед перерывом упустил «Краснодар». Оправдались опасения болельщиков «Зенита»: Алип срубил Кордобу прямо у штрафной, за что получил предупреждение. Однако Сперцян не реализовал опасный стандарт и с 17 метров пробил выше.

Спасительный пенальти Кузяева

Желтая карточка и неаккуратная агрессивная игра делали Алипа бомбой замедленного действия, поэтому в перерыве Сергей Семак выпустил вместо него Чистякова. В обороне «Зенита» действительно стало надежнее, но и в атаке гости прибавили, хотя и не сразу. Примерно с 60-й минуты лидеры РПЛ стали пачками создавать опасные моменты: забивать могли Клаудиньо, Сергеев и Вендел, а на 73-й минуте Малком из центра штрафной отправил мяч в руки Сафонова.

«Краснодар» перешел в оборонительный режим и отказался от высокого прессинга, а «Зенит» на финише встречи отказался от нападающих. Подобный трюк мы уже видели в конце матча с «Сочи», но тогда счет благоволил экспериментам, а сейчас это выглядело рискованно. После замен Сергеева и Клаудиньо на Мостового и Мантуана «Зенит» перестроился на 4-4-2, причем впереди играли Малком с Кузяевым.

Далер был незаметным героем встречи. Он традиционно выполнял гигантский объем работы и в защите, и в нападении, но только на финише встречи вышел на первый план — именно Кузяев нашел руку Рамиреса в штрафной, и он же реализовал пенальти. Сафонову не повезло — он угадал направление удара, но этого было мало.

«Зенит» все-таки выжал три очка из этой встречи, одной из самых тяжелых для него в первом круге. Шоу на этот раз не получилось, но сине-бело-голубые и без него счастливы.

Далер Кузяев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Нуралы Алип
28
63
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И В Н П +/- О
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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
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