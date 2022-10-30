«Краснодар» и «Зенит» обошлись без шоу. Кузяев выцарапал победу для лидера лиги
Зрелищная вывеска
Встречи «Краснодара» и «Зенита» — это уже бренд и символ лиги последних лет. Их игры (особенно на Кубани) все время отличают зрелищность, предельный темп и неординарный сюжет.
Сейчас мы тоже ожидали матча-шедевра. Антураж был подготовлен идеально: стадион «Краснодар» собрал рекордную аудиторию после введения Fan ID, до игры на его газоне показали роскошное световое шоу, да и вообще встреча закрывала первый круг чемпионата. Дело оставалось лишь за футболистами.
Алип вместо Ловрена
Стартовые составы только усиливали надежду на то, что голов будет много. Из-за недомогания в Краснодар не прилетел Ловрен, а Чистяков хоть и оказался в заявке, но тоже был не совсем здоров. Поэтому Сергей Семак отправил в пару к Родригао Алипа. Для защитника сборной Казахстана это было лишь третье появление на поле в текущем чемпионате и первое — в стартовом составе. При этом болельщики «Зенита» далеко не в восторге от Алипа во многом из-за его игры в кубковой встрече со «Спартаком» — тогда казахский защитник вышел на поле на 76-й минуте, после чего красно-белые забили три мяча.
У «Краснодара» тоже не все было в порядке с составом — Олусегун пропускал матч из-за повреждения, поэтому на флангах вышли Ахметов и Ионов. Причем Алексей играл на не совсем привычном левом краю.
Тяжелый газон и высокий прессинг
Составы были явно атакующие, и обе команды настраивались на голы. Но, вероятно, на игру повлияли сторонние факторы. Во-первых, некачественный газон — уже к концу первого тайма поле было осыпано комьями земли, вылетавшими из-под бутс игроков. Во-вторых, вечером в Краснодаре лил дождь, и футболистам он тоже помешал. В первом тайме в одном из эпизодов Сергеев загубил опасную атаку из-за поехавшей ноги при передаче, а Барриос в другом моменте поскользнулся на ровном месте, после чего «Краснодар» убежал в контратаку и мог забить.
У команд не получалось наладить контроль над мячом — отрезки владения им длились не очень долго, а до удара вообще доходило редко. Однако здесь причина не только в состоянии газона, но и в прессинге: «Краснодар» встречал соперника очень высоко, форварды напрягали даже Кержакова, и голкипер «Зенита» под давлением не раз отдавал неточные передачи. При этом сине-бело-голубые продолжали выходить из обороны через короткий пас и почти не использовали длинный — Ловрен не играл, а значит, отдавать передачи на 40-50 метров было некому.
Моменты в первом тайме возникали: по одним воротам опасно бил Рамирес, по другим — Вендел. Но настоящий голевой момент прямо перед перерывом упустил «Краснодар». Оправдались опасения болельщиков «Зенита»: Алип срубил Кордобу прямо у штрафной, за что получил предупреждение. Однако Сперцян не реализовал опасный стандарт и с 17 метров пробил выше.
Спасительный пенальти Кузяева
Желтая карточка и неаккуратная агрессивная игра делали Алипа бомбой замедленного действия, поэтому в перерыве Сергей Семак выпустил вместо него Чистякова. В обороне «Зенита» действительно стало надежнее, но и в атаке гости прибавили, хотя и не сразу. Примерно с 60-й минуты лидеры РПЛ стали пачками создавать опасные моменты: забивать могли Клаудиньо, Сергеев и Вендел, а на 73-й минуте Малком из центра штрафной отправил мяч в руки Сафонова.
«Краснодар» перешел в оборонительный режим и отказался от высокого прессинга, а «Зенит» на финише встречи отказался от нападающих. Подобный трюк мы уже видели в конце матча с «Сочи», но тогда счет благоволил экспериментам, а сейчас это выглядело рискованно. После замен Сергеева и Клаудиньо на Мостового и Мантуана «Зенит» перестроился на 4-4-2, причем впереди играли Малком с Кузяевым.
Далер был незаметным героем встречи. Он традиционно выполнял гигантский объем работы и в защите, и в нападении, но только на финише встречи вышел на первый план — именно Кузяев нашел руку Рамиреса в штрафной, и он же реализовал пенальти. Сафонову не повезло — он угадал направление удара, но этого было мало.
«Зенит» все-таки выжал три очка из этой встречи, одной из самых тяжелых для него в первом круге. Шоу на этот раз не получилось, но сине-бело-голубые и без него счастливы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|1 : 0
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2