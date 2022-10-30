7-очковый отрыв «Зенита» по итогам первого круга — лучший результат в РПЛ с 2010 года

«Зенит» в девятый раз в истории завершил первый круг чемпионата России на первом месте.

Ранее питерцы подходили к середине сезона лидерами в золотых сезонах-2007, -2010, -2011/12, -2014/15, -2018/19, 2019/20 и -2021/22. А также в чемпионате-2013/14, который завершился победой ЦСКА.

После 15 туров команда Сергея Семака опережает ближайшего преследователя на семь очков. Это лучший результат для лидера за последние 12 лет.

С большим преимуществом завершали первый круг «Спартак-Алания» — 1995, «Спартак» — 1999, «Локомотив» — 2005 и «Зенит» — 2010.

Победители первой половины чемпионата России

Сезон Лидер* Очки Отрыв Чемпион Очки Место* 1993 Спартак 26 4 Спартак 53 1-е 1994 Спартак 22 0 Спартак 50 1-е 1995 Спартак-Алания 39 11 Спартак-Алания 71 1-е 1996 Алания 41 3 Спартак 75 4-е 1997 Динамо 34 0 Спартак 73 2-е 1998 Спартак 31 1 Спартак 59 1-е 1999 Спартак 40 8 Спартак 72 1-е 2000 Спартак 37 5 Спартак 70 1-е 2001 Кр. Советов 29 1 Спартак 60 2-е 2002 Локомотив 35 3 Локомотив 66 1-е 2003 ЦСКА 33 6 ЦСКА 59 1-е 2004 Торпедо 31 1 Локомотив 61 4-е 2005 Локомотив 37 11 ЦСКА 62 4-е 2006 ЦСКА 28 0 ЦСКА 58 1-е 2007 Зенит 27 1 Зенит 61 1-е 2008 Рубин 29 2 Рубин 60 1-е 2009 Рубин 28 1 Рубин 63 1-е 2010 Зенит 39 9 Зенит 68 1-е 2011/12** Зенит 46 0 Зенит 88 1-е 2012/13 ЦСКА 36 3 ЦСКА 64 1-е 2013/14 Зенит 36 3 ЦСКА 64 4-е 2014/15 Зенит 35 5 Зенит 67 1-е 2015/16 ЦСКА 36 6 ЦСКА 65 1-е 2016/17 Спартак 37 6 Спартак 69 1-е 2017/18 Локомотив 32 3 Локомотив 60 1-е 2018/19 Зенит 34 5 Зенит 64 1-е 2019/20 Зенит 33 3 Зенит 72 1-е 2020/21 ЦСКА 32 1 Зенит 65 2-е 2021/22 Зенит 33 4 Зенит 65 1-е 2022/23 Зенит 39 7 ? ? ?

* Лидер после первого круга, место будущего чемпиона после первого круга.

** После 22 туров.