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Сегодня, 21:43

7-очковый отрыв «Зенита» по итогам первого круга — лучший результат в РПЛ с 2010 года

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» в девятый раз в истории завершил первый круг чемпионата России на первом месте.

Ранее питерцы подходили к середине сезона лидерами в золотых сезонах-2007, -2010, -2011/12, -2014/15, -2018/19, 2019/20 и -2021/22. А также в чемпионате-2013/14, который завершился победой ЦСКА.

После 15 туров команда Сергея Семака опережает ближайшего преследователя на семь очков. Это лучший результат для лидера за последние 12 лет.

С большим преимуществом завершали первый круг «Спартак-Алания» — 1995, «Спартак» — 1999, «Локомотив» — 2005 и «Зенит» — 2010.

Победители первой половины чемпионата России

Сезон

Лидер*

Очки

Отрыв

Чемпион

Очки

Место*

1993

Спартак

26

4

Спартак

53

1-е

1994

Спартак

22

0

Спартак

50

1-е

1995

Спартак-Алания

39

11

Спартак-Алания

71

1-е

1996

Алания

41

3

Спартак

75

4-е

1997

Динамо

34

0

Спартак

73

2-е

1998

Спартак

31

1

Спартак

59

1-е

1999

Спартак

40

8

Спартак

72

1-е

2000

Спартак

37

5

Спартак

70

1-е

2001

Кр. Советов

29

1

Спартак

60

2-е

2002

Локомотив

35

3

Локомотив

66

1-е

2003

ЦСКА

33

6

ЦСКА

59

1-е

2004

Торпедо

31

1

Локомотив

61

4-е

2005

Локомотив

37

11

ЦСКА

62

4-е

2006

ЦСКА

28

0

ЦСКА

58

1-е

2007

Зенит

27

1

Зенит

61

1-е

2008

Рубин

29

2

Рубин

60

1-е

2009

Рубин

28

1

Рубин

63

1-е

2010

Зенит

39

9

Зенит

68

1-е

2011/12**

Зенит

46

0

Зенит

88

1-е

2012/13

ЦСКА

36

3

ЦСКА

64

1-е

2013/14

Зенит

36

3

ЦСКА

64

4-е

2014/15

Зенит

35

5

Зенит

67

1-е

2015/16

ЦСКА

36

6

ЦСКА

65

1-е

2016/17

Спартак

37

6

Спартак

69

1-е

2017/18

Локомотив

32

3

Локомотив

60

1-е

2018/19

Зенит

34

5

Зенит

64

1-е

2019/20

Зенит

33

3

Зенит

72

1-е

2020/21

ЦСКА

32

1

Зенит

65

2-е

2021/22

Зенит

33

4

Зенит

65

1-е

2022/23

Зенит

39

7

?

?

?

* Лидер после первого круга, место будущего чемпиона после первого круга.
** После 22 туров.

РПЛ
ФК Зенит
3
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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