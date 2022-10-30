Связка Соболев — Промес снова принесла «Спартаку» победу. Красно-белые продолжают погоню за «Зенитом»
На последний домашний матч в год столетия «Спартак» вышел в максимально классической форме — с чистой белой полосой, без всякой рекламы и с ромбиком без мяча. Для болельщиков возвращение исконной эмблемы — это действительно событие. Тем более что команда не играла с «небеременным» ромбом аж 24 года. Да и соперник для возвращения к истокам более чем подходящий — «Торпедо», исторический и в советское время весьма принципиальный.
Состав «Спартака» оказался близок к оптимальному: вернулись Промес и Хлусевич, Абаскаль отбыл дисквалификацию. В центре обороны в паре с Джикией вышел Маслов, и, похоже, он выигрывает конкуренцию за эту позицию у Чернова и Мевли. И еще одно примечательное предматчевое событие — 200-ю игру за красно-белых проводил Зобнин.
«Торпедо» — не «Химки», вскрыть оборону черно-белых — это вызов. Хотя поначалу торпедовцы не стали подчеркнуто закрываться и при первой же возможности лезли вперед. Правда, «Спартак» довольно быстро забрал мяч и запер соперника на его половине поля. При этом первый действительно опасный момент возник после того, как Джикия протащил мяч и мощно пробил издали. Обычно такие подключения — это показатель того, что впереди особо не ладится. В том эпизоде торпедовцев выручил голкипер Довбня. И тут спартаковским болельщиками пришел флешбэк из сезона-2017/18, когда вратарь играл за Хабаровск. В двух играх «Спартак» нанес под полсотни ударов и забил только однажды: Фернандо в самом конце московской встречи идеально исполнил штрафной. И вот, пять лет спустя, Довбня снова был хорош: в первом тайме «Спартак» так и не забил.
Болельщикам красно-белых оставалось надеяться на коррективы в исполнении Абаскаля, как уже неоднократно бывало в этом сезоне. Сработало и на этот раз: «Спартак» забил в самом начале второго тайма. Соболев опять показал себя прекрасным ассистентом, а Промес опередил Довбню и забил уже в пустые ворота, возглавив гонку бомбардиров.
Пропустив, «Торпедо», конечно же, не развалилось. Хотя созидать черно-белым очень сложно: исполнителей не хватает. Показательно, что игра впереди заметно оживилась после выхода 39-летнего Лебеденко. При этом Селихову ни разу по-настоящему не пришлось выручать команду. В отличие от того же матча с «Химками в прошлом туре.
«Спартак» в концовке получил больше пространства впереди, но так и не забил второй, обеспечив себе нервную концовку. На последний угловой в штрафную красно-белых пришел даже Довбня, но для подвига это мало. За весь первый круг торпедовцы забили лишь семь мячей, меньше всех в лиге.
«Спартак» закончил первый круг минимальной победой и закрепил отличное впечатление от игры команды под руководством Абаскаля. Красно-белые вернулись на вторую строчку в таблице, за спиной максимально плотно расположились ЦСКА и «Ростов», подтянулось прибавившее в последнее время «Динамо». Борьба за серебро будет интересной, другой интриги наверху таблицы в нашем чемпионате нет. Внизу будет не менее интересно, и тут не все потеряно даже у застрявшего на последней строчке «Торпедо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|1 : 0
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2