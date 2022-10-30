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Связка Соболев — Промес снова принесла «Спартаку» победу. Красно-белые продолжают погоню за «Зенитом»

Гол Промеса принес победу «Спартаку» в матче РПЛ с «Торпедо»
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
30 октября. Москва. «Спартак» — «Торпедо» — 1:0. Радость Квинси Промеса после гола.
Фото ФК «Спартак»
1/2
«Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0) и завершил первый круг на второй строчке.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:0
Торпедо М

На последний домашний матч в год столетия «Спартак» вышел в максимально классической форме — с чистой белой полосой, без всякой рекламы и с ромбиком без мяча. Для болельщиков возвращение исконной эмблемы — это действительно событие. Тем более что команда не играла с «небеременным» ромбом аж 24 года. Да и соперник для возвращения к истокам более чем подходящий — «Торпедо», исторический и в советское время весьма принципиальный.

Состав «Спартака» оказался близок к оптимальному: вернулись Промес и Хлусевич, Абаскаль отбыл дисквалификацию. В центре обороны в паре с Джикией вышел Маслов, и, похоже, он выигрывает конкуренцию за эту позицию у Чернова и Мевли. И еще одно примечательное предматчевое событие — 200-ю игру за красно-белых проводил Зобнин.

«Торпедо» — не «Химки», вскрыть оборону черно-белых — это вызов. Хотя поначалу торпедовцы не стали подчеркнуто закрываться и при первой же возможности лезли вперед. Правда, «Спартак» довольно быстро забрал мяч и запер соперника на его половине поля. При этом первый действительно опасный момент возник после того, как Джикия протащил мяч и мощно пробил издали. Обычно такие подключения — это показатель того, что впереди особо не ладится. В том эпизоде торпедовцев выручил голкипер Довбня. И тут спартаковским болельщиками пришел флешбэк из сезона-2017/18, когда вратарь играл за Хабаровск. В двух играх «Спартак» нанес под полсотни ударов и забил только однажды: Фернандо в самом конце московской встречи идеально исполнил штрафной. И вот, пять лет спустя, Довбня снова был хорош: в первом тайме «Спартак» так и не забил.

Болельщикам красно-белых оставалось надеяться на коррективы в исполнении Абаскаля, как уже неоднократно бывало в этом сезоне. Сработало и на этот раз: «Спартак» забил в самом начале второго тайма. Соболев опять показал себя прекрасным ассистентом, а Промес опередил Довбню и забил уже в пустые ворота, возглавив гонку бомбардиров.

Пропустив, «Торпедо», конечно же, не развалилось. Хотя созидать черно-белым очень сложно: исполнителей не хватает. Показательно, что игра впереди заметно оживилась после выхода 39-летнего Лебеденко. При этом Селихову ни разу по-настоящему не пришлось выручать команду. В отличие от того же матча с «Химками в прошлом туре.

«Спартак» в концовке получил больше пространства впереди, но так и не забил второй, обеспечив себе нервную концовку. На последний угловой в штрафную красно-белых пришел даже Довбня, но для подвига это мало. За весь первый круг торпедовцы забили лишь семь мячей, меньше всех в лиге.

«Спартак» закончил первый круг минимальной победой и закрепил отличное впечатление от игры команды под руководством Абаскаля. Красно-белые вернулись на вторую строчку в таблице, за спиной максимально плотно расположились ЦСКА и «Ростов», подтянулось прибавившее в последнее время «Динамо». Борьба за серебро будет интересной, другой интриги наверху таблицы в нашем чемпионате нет. Внизу будет не менее интересно, и тут не все потеряно даже у застрявшего на последней строчке «Торпедо».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
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  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
1-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Гильермо Абаскаль
17
35
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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