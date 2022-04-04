Легенда красно-белых разбирает дерби с «Локомотивом».

— Результат дерби огорчил, но не удивил, — сказал «СЭ» легендарный игрок «Спартака». — По-моему, все логично. «Локомотив» играл организованнее, более дисциплинированно и выжал из игры максимум — нанес один удар в створ и заработал три очка. «Спартак» же прилично смотрелся лишь в первые 20 - 25 минут: был активнее и создал несколько хороших моментов. Но отличиться Бакаеву пару раз помешал Худяков, а проход Промеса прервал Едвай. После этого остроты и осмысленности у «Спартака» становилось меньше и меньше.

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— Сильно ли на качестве игры сказалось снежное поле?

— Газон был одинаково тяжелым для обеих команд. И говорить о том, что поле помогло «Локомотиву» и виновато в поражении «Спартака», просто несерьезно.

— Андрей Тихонов перед матчем в Черкизове вспомнил полуфинал Кубка УЕФА с «Интером». А у тебя какой снежный матч в памяти остался?

— С ЦСКА на Восточной, в 2002-м. Я ту игру пропускал, но, когда увидел, сколько снега навалило, за голову схватился! Еле-еле его убрали. Но это было 20 лет назад... А сейчас погоду на месяц вперед предсказывают. И о том, что в субботу Москву завалит сугробами, все знали. Как и то, что в футбол играют при любой погоде.

— Как может выглядеть установка тренера в матчах, которые проходят в таких условиях?

— На месте тренера я бы просил игроков максимально упростить игру, построить ее с акцентом на передачи за спину Николсона, где он может опередить защитников. А от опорников потребовал бы опережать соперника в подборе мяча. И еще свести до минимума любой риск.

— Никита Баженов был уверен: отсутствие Баринова, Жемалетдинова и Рыбуса повышает шансы «Спартака» диктовать свою игру.

— Мне это даже в голову не приходило. У сегодняшнего «Спартака» нет ярко выраженных лидеров. А некоторые футболисты просто выпадают из-за огромного количества брака. Да и в средней линии нет креативного полузащитника, через которого можно строить игру. Во втором тайме скисли Бакаев с Промесом, да и коэффициент полезных действий Зобнина был равен нулю. Так что потерями «Локомотива» в таком состоянии «Спартак» просто не мог воспользоваться.

— Удивляет, что в стартовый состав не проходят Соболев с Ларссоном?

— Нет. Были сборы, на которых они не убедили Ваноли, что конкуренты слабее. Тем более что начал забивать Николсон. Три гола в Кубке, важный мяч «Динамо» — у парня видна перспектива. А Ларссон с Соболевым, который в концовке с «Локомотивом» вышел на замену, что-то закисли. И все вопросы, почему они не играют, должны задавать сами себе.

— Тихонов ожидал, что за счет более насыщенной средней линии «Локомотив» может получить преимущество в центре. Ты это заметил?

— Может быть, только в начале, когда были активны Бакаев с Хлусевичем. А так до 85-й минуты борьба за середину была примерно равной. И перед тем как открыть счет, «Локомотив» уже владел инициативой. Особенно тревожным сигналом у ворот Максименко стал момент Кухты, когда после паса Живоглядова он пробил рядом со штангой. После этого оборона «Спартака» упустила Изидора, который из-под Хлусевича пробил в дальний угол. В таких принципиальных матчах одного мяча вполне хватает для победы.

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— Голевой пас Изидору отдал Бека-Бека, который мог удалиться в первом тайме. Согласен, что Карасеву следовало показать красную карточку за тот фол?

— Думаю, да. В матче «Арсенала» с «Ахматом» Мешков в похожем эпизоде тоже сначала наказал Чаушича желтой карточкой. Но после вмешательства ВАР все-таки показал красную. Непонятно, почему в Черкизове никто из видеоассистентов не подсказал Карасеву, что Бека-Бека заслуживает более сурового наказания. А ведь это могло стать переломным моментом матча, поскольку преимущество в одного игрока может стать решающим.

— Для многих осталось непонятным вмешательство ВАР и в ситуации с отменой гола Промеса, забитого в первом тайме. На твой взгляд, там был офсайд?

— Если судить по ракурсу телевизионной картинки, то я бы оценил его как 50 на 50. И последнее слово здесь было только за Карасевым. Ведь еще раньше стало известно, что в связи с погодными условиями ВАР не будет чертить офсайдные линии. Но в итоге Карасеву все-таки подсказали, что Промес находился вне игры. Действительно странно.

— Дерби позволило прикинуть, на что претендуют «Локомотив» и «Спартак»?

— Только в какой-то степени. У железнодорожников проблем хватает — то очередной тренер сбежал, то легионеры уехали. Но команда держится, моментами показывая неплохой футбол. Помогла качественная селекция, результатом которой стало появление Керка, Кухты, Изидора, уже забивающих за новый клуб. Думаю, что с таким пополнением ему по силам побороться за место в пятерке.

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Что касается «Спартака», то он продолжает пребывать в состоянии поиска — новый тренер, новые футболисты. Прав Олег Иванович Романцев, которого удивляет спад Ларссона с Соболевым и тормоз в прогрессе Бакаева и Зобнина. Тот же Бакаев обижается, когда его меняют. Да ты делай свое дело — забивай! До перерыва Зелимхан был действительно неплох, но во втором тайме подсел. А обиды — это все эмоции. Я бы ему посоветовал меньше обид и больше голов.

Как ни печально, пока «Спартак» соответствует своему нынешнему месту в чемпионате. Вот и остается только вспоминать слова великого Николая Петровича Старостина, частенько повторявшего, что последней умирает надежда.