Кокоровирус Ларссона. Почему болельщикам «Спартака» не стоит жалеть о потере одной из главных звезд прошлого сезона

Обозреватель «СЭ» провожает Джордана в АИК.

Вчера в шведском клубе АИК сработал неизвестный нам ранее закон притяжения Ларссонов. К 36-летнему полузащитнику Себастьяну Ларссону, несколько лет назад лидеру «Халл Сити» Леонида Слуцкого, присоединится 24-летний спартаковец Джордан Ларссон. Швед воспользовался опцией о возможности приостановки контрактов футболистов клубов РПЛ, предоставленной ФИФА и УЕФА, и отправился в аренду в клуб из Стокгольма.

Не раз уже говорил — не готов сказать ни одного дурного слова в адрес игроков, которые так поступают. У каждого из них есть семьи, которые могут воздействовать на решение; в конце концов, понимание, что, вероятно, осенью у российских клубов не будет еврокубков, тоже явно не способствует энтузиазму легионеров. Поэтому надо говорить спасибо тем, кто остается, и не строить козью морду в адрес тех, кто уходит. Их право, их жизнь.

Но здесь и сейчас Ларссон для «Спартака» вообще не потеря. В отличие от прошлого сезона, когда такая же новость означала бы прямо противоположное — потерю катастрофическую. Таков футбол, где все в человеческой судьбе порой меняется очень быстро.

В 17 проведенных им матчах чемпионата РПЛ-2021/22, за 967 минут, форвард (амплуа подчеркиваю не случайно) не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. В принципе, это все, что нужно знать о его нынешней пользе для красно-белых. Еще один примечательный факт: из 15 матчей разных турниров этого сезона, в которых Джордан выходил в стартовом составе, «Спартак» выиграл только один. Все это означает одно: талантливый футболист, который в прошлом чемпионате был одной из ярчайших фигур и занял второе место после Артема Дзюбы по системе «гол плюс пас» (15+9), просто самоликвидировался.

Джордан Ларссон радуется голу «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как и почему такой драматичный поворот мог произойти? Тут напомню, что сын знаменитого нападающего Хенрика Ларссона очень невразумительно дебютировал в «Спартаке» еще при Олеге Кононове. Тот использовал его большей частью на фланге, где игрок совершенно потерялся.

Точно так же Джордан потеряется при Руе Витории и не обретет себя при Паоло Ваноли. Поднимаю собственные тексты после недавних матчей и вижу следующее. После 0:2 от ЦСКА: «С выходами Николсона и Ларссона Ваноли не угадал, а Бакаев с Игнатовым остались сидеть на лавке». После 1:2 от «Краснодара»: «Не сработали замены Бакаева на Ларссона (эта — особенно) и Мозеса на Хлусевича».

Из четырех тренеров, возглавлявших «Спартак» за менее чем трехлетний период шведа в этом клубе, получилось у него только с одним — Доменико Тедеско. Итальянский немец смог выжать из футболиста супермаксимум, определив его одним из двух нападающих рядом то с Понсе, то с Александром Соболевым.

Иными словами, Джордан оказался футболистом, слишком зависимым от тренерского видения и использования. При этом нельзя сказать, что тот же Руй ему не доверял: 15 официальных матчей в разных турнирах при португальце он провел с первых минут, 11 из них — 75+ минут. Результат — нулевой.

Но дело не только в цифрах. Весь этот сезон складывалось ощущение, что швед не горел игрой, ему ничего не было надо. Чтобы сверить сегодняшние мысли об этом с тем, что я чувствовал по горячим следам, нахожу текст после выигрыша у «Легии» и выхода в 1/8 финала Лиги Европы, а в нем — такой пассаж: «А вот то, что (в Варшаве) не было Джордана Ларссона, даже хорошо. Потому что швед в этом сезоне ни разу не был воином, словно дистанцировавшись от команды. В подобных матчах таких на пушечный выстрел подпускать нельзя. Потому и статистика с Ларссоном и без него в этом сезоне полярная — без него не проигрывают, с ним не побеждают. И уж в решающих-то матчах точно нельзя оставляться 10 на 11. И все та же судьба отвела шведа от участия в матче с «Легией».

Право, как будто от одного игрока «Фиорентины» в недолгую пору совместных выступлений за «Спартак» он заразился кокоровирусом.

Эта загадочная болезнь дала о себе знать только в этом сезоне. Вот что значит уметь вовремя продать игрока, что не было сделано. Но, справедливости ради, это не случай Веллитона, которого в «Спартаке» в свое время явно передержали. Тут период блеска был настолько коротким, а возраст игрока — настолько неопасным, что столь резкого падения ожидать было сложно.

В новом сезоне все для Джордана началось плохо сразу. После травмы Златана Ибрагимовича он в последний момент попал в сборную Швеции на Евро, но не провел там ни минуты. Вернулся в «Спартак», судя по всему, совсем не в форме, пропустив значительную часть сборов, почти не готовившись под руководством Руя Витории и не успев усвоить его требований. В матче первого же тура с «Рубином» именно его поперечный пас перехватил Илья Самошников, после чего прошел метров 50 и вколотил мяч в ближнюю «девятку» ворот Александра Максименко. И дальше все у него пошло в том же режиме.

Джордан Ларссон отмечает забитый гол за «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Зима и смена тренера ничего не изменили. Для Заремы Салиховой, в свое время пролоббировавшей появление Ларссона в «Спартаке» (помните ее легендарные слова Леониду Федуну, чтобы три года не дарил ей подарков, если этот мальчик не заиграет?), лучшей была бы ситуация, если бы при Ваноли швед снова заблистал. Это идеально легло бы в ее систему координат, где изначально не было места Рую Витории, из-за чего жена владельца красно-белых и вышла из совета директоров.

Но реальность оказалась иной. Ларссон забил, только выйдя на замену в кубковом разгроме «Кубани». В основе Ваноли (что доказывает: итальянец — не «ручной») не выставил шведа ни разу, а все три попытки усилить с его помощью игру ничего не дали. Хоть в «Лейпциг» к Тедеско его на перевоспитание отдавай. Но там хватает мастеров посерьезнее. Поэтому — АИК. И вряд ли «Спартак» в итоге на нем что-то существенное заработает, что могло бы случиться при продаже прошлым летом.

Вспоминаю первую пресс-конференцию Ларссона в «Спартаке», когда в пресс-центре на «Открытие Арене» в рядок сидели он, а также Томас Цорн, Эсекиэль Понсе и Андре Шюррле — новые фигуры у красно-белых. Последнему, помню, попросили задать вопросы чуть раньше других, поскольку ему предстояла еще длиннющая автограф-сессия — очередь за подписью и фотографией с чемпионом мира тянулась аж от ворот стадиона.

Шюррле и гендиректор Цорн в итоге ушли из «Спартака» первыми, причем немец, срубив отличных предпенсионных денег, просто закончил карьеру. Понсе, самый стабильный и работоспособный из всех, большей частью радовал болельщиков и недавно с их наилучшими пожеланиями перешел в «Эльче». То есть на повышение, как бы прискорбно это ни было слышать поклонникам красно-белых, — так или иначе чемпионаты России и Испании несравнимы.

Теперь — и без Ларссона. Болельщики должны низко поклониться ему за прошлый сезон, потому что помнить о хорошем надо. В АИКе ему удачи, но жалеть поклонникам красно-белых сейчас абсолютно не о чем. Тедеско-то назад в «Спартак» вроде как не собирается...