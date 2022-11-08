Агент Чистякова сообщил, что футболист тренируется с «Зенитом»

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в комментарии для «СЭ» заявил, что игрок находится в расположении команды.

«У «Зенита» был сбор команды перед тренировкой, команда собирается примерно в 11 утра. Дима принял в нем участие. Сейчас идет тренировка, Дима находится на базе и готовится с командой. На сегодняшнее утро он находится с командой», — сказал Талаев «СЭ».

6 ноября, на следующий день после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

Позднее «СЭ» стало известно, что «Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с командой.

Чистяков выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 28-летний россиянин принял участие в 9 матчах команды и не отличился результативными действиями.