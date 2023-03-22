Почему Личка — лучший тренер РПЛ? Почему он отказал «Краснодару»? Останется ли в «Оренбурге»? Интервью агента чешского тренера

Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, дал интервью «СЭ».

Возьмет ли Личка реванш у «Зенита»?

— Личка — лучший тренер РПЛ после возобновления сезона?

— Конечно, лучший. И не только по итогам первых трех весенних туров.

— Вот как?

— Если посмотреть на качество футбола и результаты «Оренбурга», то, считаю, что Личка — лучший тренер всего сезона в РПЛ. Всего чемпионата.

— Но есть, например, Карпин, который со скромным «Ростовом» идет на втором месте, есть Федотов, который на днях обыграл «Зенит».

— Думаю, мало кто сомневался, что Карпин и Федотов будут находиться довольно высоко в таблице. Эти специалисты уже о себе заявили. В принципе они делают то, что и должны делать. А от «Оренбурга» все ждали борьбы за выживание и не очень яркого футбола. Однако, на мой взгляд, сегодня команда Марцела — самая зрелищная и играющая в РПЛ. Вот это стало для многих сюрпризом.

— Признайтесь, не ожидали такой мощной игры «Оренбурга», особенно в первом тайме, против «Спартака»?

— Лукавить не стану. Хозяева превзошли мои ожидания. С другой стороны, в Оренбурге непросто всем, даже гранды попадают в мышеловку Лички. Подкупает, что «Оренбург» и в родных стенах, и на выезде старается играть в футбол, а не паркует «автобус». Думаю, все видели, что оренбуржцы могли победить «Спартак» с более крупным счетом. Столько моментов не реализовали...

— Есть специалисты, которые считают, что «Оренбург» побеждает дома во многом благодаря синтетике.

— В Оренбурге год назад постелили поле. Синтетика нового поколения, которая по качеству не сильно отличается от хорошего натурального поля. Понятно, что «Оренбург» знает каждую травинку, чувствует себя уверенным на своем поле. Однако не это является определяющим фактором результатов команды, а качество и структура игры. Интересно будет посмотреть матч с «Зенитом» в 28-м туре.

— Личка спит и видит, как бы взять реванш за 0:8 в первом круге?

— Мотивация у него, конечно, будет особая (улыбается). Думаю, «Зениту» нужно держать ухо востро. Пример «Спартака» в этом плане показателен.

— Не думаете, что в этой встрече Личка наступит на горло своей песне и все-таки выставит глухую оборону?

— Зная Марцела, никогда не поверю, что он поставит «автобус», даже против «Зенита». Он вырос во Франции, поиграл в этой стране, в Испании. Это оказало влияние на его футбольную философию. Личка — исключительно за атакующий футбол. Да и потом чего бояться? Больше восьми мячей уже вряд ли можно пропустить (улыбается). Так что надо искать счастья впереди и выложиться по полной, чтобы поквитаться за тот разгром.

Владимир Сычевой. ФК «Крылья Советов»

Почему Сычевой ушел в «Крылья»?

— Мансилья просто ураган в матче со «Спартаком»?

— Это классный футболист. Недаром на него после первых игр в России обратили внимание некоторые клубы. В частности, «Краснодар». При этом аргентинец еще не до конца адаптировался в РПЛ. Нужен где-то год, чтобы принять российские футбольные и жизненные реалии. Сейчас с каждым днем будет теплее и теплее — Мансилья раскроется еще ярче.

— Реально ли его летом выкупить у «Расинга»?

— К сожалению, не имею отношения к этому игроку. Опция на выкуп в его арендном соглашении по идее есть. Но не думаю, что цифры там космические. Все реально. Мансилья сам понимает, что в случае прогресса в «Оренбурге» получит предложение и от российского гранда, и из Европы.

— Как Личка в разговоре с вами отреагировал на решение Сычевого покинуть «Оренбург»?

— Да все в клубе были к этому готовы. И руководство, и тренер. Все понимали, что после столь яркой первой части сезона у Сычевого обязательно появятся варианты. «Оренбург» все-таки не та команда, которая может удержать одного из лучших снайперов РПЛ.

— Но почему он променял «Оренбург» на «Крылья»?

— Не скрою, меня это тоже удивило. Это мне немного напомнило Джоэля Фамейе, который покинул «Оренбург» и перешел в «Рубин», вылетевший в первую лигу. Причина поступка Сычевого? Что бы там футболисты ни говорили про смену обстановки и так далее, они все равно лукавят.

— Что вы имеете в виду?

— Условия личного контракта Сычевого в «Крыльях». Мне сложно поверить в то, что мечтой всей его жизни было играть именно в Самаре.

— Вы понимали, что в «Крыльях» его результативность все-таки упадет, так как главные распасовщики — Пиняев и Глушенков — перебрались в «Локомотив»?

— Цыплят по осени считают. Посмотрим, сколько он забьет во второй части сезона. В принципе пока Сычевой и в «Крыльях» неплохо себя проявляет, объем дает приличный. Но надо понимать другое. В «Оренбурге» с ним долго работали. Игра команды после выхода в РПЛ была перестроена под его сильные качества. Пришли быстрые фланговые игроки — Мансилья, Марин. На этой позиции без особой потери скорости может выйти и Ковалев. Отсюда много фланговых, обостряющих передач.

— Неужели Личка не обиделся на форварда, так как тот не захотел отыграть весь сезон в «Оренбурге»?

— Обида — не самое правильное качество для мужчины. Да и за что обижаться на Сычевого? За то, что нападающий помог набрать большое количество очков, забил столько голов, четко выполнял тренерскую установку? Марцел понимал, что его подопечный получит предложение и сделает шаг вперед. Но, повторюсь, выбор Сычевого мне кажется странным. Можно было еще немного потерпеть и перейти в более статусный клуб, решающий совсем другие задачи, нежели «Крылья».

Сергей Галицкий. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Почему Личка отказал Галицкому?

— На что может замахнуться «Оренбург» с такой игрой? Способен ли попасть в пятерку?

— Думаю, такая задача перед командой и стоит. Личка максималист. У руководителей клуба тоже здоровые амбиции. Причем все они реально смотрят на вещи. Оказаться в пятерке с такой командой и таким тренером — вполне возможно. Залог успеха «Оренбурга» — «химия», которая создана в клубе. Все живут одной целью, атмосфера великолепная, семейная! Попасть в тройку и подвинуть «Спартак», который там сейчас находится? Тяжеловато... Топовые клубы после паузы на игры сборной включатся, там развернется нешуточная битва за медали. Зато какой интересный чемпионат мы получаем! Вроде нет еврокубков, а интриг хватает и вверху, и внизу. Например, «Крылья» совсем недалеко от зоны стыков.

— В ноябре прошлого года вы сказали: «Личка — идеальный вариант для «Локомотива». После того интервью железнодорожники с вами не связывались?

— Нет, из «Локомотива» не звонили, но появился интерес со стороны «Краснодара».

— Дело дошло до переговоров. Почему все-таки не сложилось?

— Обе стороны были заинтересованы в сотрудничестве. Но в итоге Марцел решил, что он должен весь трехлетний цикл отработать в «Оренбурге». Не мог подвести президента, спортивного директора, своих помощников и игроков. Посчитал, что он должен остаться здесь до конца сезона. Инициатива исходила именно от него. В итоге «Краснодар» сделал выбор в пользу Ивича. Кто выиграл, а кто проиграл в этой ситуации — покажет только время

— Как Сергей Галицкий отреагировал на отказ Лички?

— Думаю, с пониманием. Считаю, Марцел произвел на него хорошее впечатление своим решением.

— Поясните, пожалуйста.

— Галицкий увидел, что Личка — человек принципов, что он не предаст, не побежит куда-то за длинным рублем. Если Личка с людьми договаривается на конкретный срок, он его отрабатывает. В истории с «Краснодаром» чешский специалист поступил максимально порядочно! Он зашел в семью «Оренбурга» и ее не бросил! Получить в будущем такого ответственного и надежного тренера — дорогого стоит. Тем более в наше-то время.

— А сам Личка не испугался идти в «Краснодар», где Галицкий порой серьезно вмешивается в тренировочный процесс?

— «Краснодар» — это вообще самая большая семья на постсоветском пространстве, там своя неповторимая «химия». А то, что сделал Галицкий для города, региона, да для всей футбольной России, — это должно войти во все учебники истории. Сумасшедший вклад! Понимаете, в каждой семье свои порядки. У Галицкого свои принципы. Значит, надо принимать правила игры. Не стоит кого-то осуждать.

Марцел Личка. Фото Александр Федоров, "СЭ" Фото Александр Федоров, "СЭ"

Где Марцел окажется летом? Может ли вернуться в Чехию?

— Почему чех продлил контракт с «Оренбургом»?

— Сегодня футбол — большой бизнес. Если Марцел и дальше будет показывать столь яркий и интересный футбол, обыгрывать грандов, то, скорее всего, получит предложение со стороны. Соответственно, клуб, который захочет заполучить Личку, должен будет заплатить «Оренбургу» какие-то отступные. То есть всех эта ситуация устроит. Марцел в очередной раз поступил очень порядочно.

— Личка уже третий год работает в Оренбурге. Не устал? Неужели не хочется чего-то большего?

— Конечно, Марцел — амбициозный тренер. Он бы с удовольствием поработал в большом российском клубе и в Европе. При этом сейчас в «Оренбурге» его все устраивает, он себя очень комфортно чувствует. Пока нет конкретных предложений, он продолжит там трудиться. Но если вдруг что-то заманчивое появится, Марцел, конечно, вариант рассмотрит. Ему хочется развиваться.

— Путь в Европу случайно не закрыт из-за того, что он работает в России?

— Давайте будем реалистами. На сегодняшний день тренеру, работающему в России, очень сложно получить приглашение в ведущий европейский чемпионат, из топ-5.

— А может ли он уехать в сильный чешский или венгерский клуб?

— Мне кажется, Личка не станет менять РПЛ на эти чемпионаты.

— Но, допустим, Черчесов с «Ференцварошем» играл в еврокубках. А что дает третье место в РПЛ? Строчку в «Википедии», как сказал Валерий Карпин?

— На сегодняшний день Валерий Георгиевич прав. Но мы же надеемся, что ситуация в спорте поменяется и здравомыслие у чиновников УЕФА и ФИФА возобладает. Рассчитываю, что клубы РПЛ вернут в еврокубки. И вот тогда третье место уже не будет просто строчкой в «Википедии».

А что касается Лички, то он своими успехами заслужил право работать в любой российской команде! Марцел не боится принимать вызов, знает себе цену. Скромный человек, сильный тренер, который тихо, без шума и скандалов делает свое дело.

— А вы не боитесь, что «Оренбург» растащат, что аргентинцев переманят в другие клубы? Мы же видим пример «Крыльев», которые каждые полгода теряют ключевых футболистов и сейчас рискуют оказаться в зоне стыков?

— Без аргентинцев «Оренбург» решил задачу выхода в РПЛ. Клуб в теории готов к тому, что южноамериканцы могут летом уехать. Ничего страшного. Аргентина богата на таланты, найдут новых интересных исполнителей, привезут в Россию. Дело уже поставлено на поток.