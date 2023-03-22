«Локомотив» уже 11-й — задача на концовку сезона решена? Оцениваем первые итоги работы Галактионова

Кажется, худший сценарий позади.

После возобновления сезона «Локомотив» стал командой, которая притягивает к себе внимание. Конечно, клуб обсуждали и до зимней паузы, но по большей части в негативном контексте — провальный немецкий эксперимент, странные трансферы и кошмарные результаты, из-за которых над Черкизовом нависла реальная угроза вылета из РПЛ.

Теперь железнодорожники дают повод говорить о себе в позитивном ключе. Да, в Кубке России «Локо» проиграл три матча из трех, но однозначным провалом можно назвать разве что встречу с «Акроном» — со «Спартаком» красно-зеленые смотрелись неплохо. Зато в чемпионате праздник — три победы подряд. Такого с «Локомотивом» не случалось аж с апреля 2021 года.

Что это — просто удачный отрезок или начало возрождения команды под руководством нового тренера? Однозначные выводы делать точно рано — даже цифры статистики в РПЛ при Галактионове и до него сравнивать не очень корректно, ведь на дистанции трех матчей картина будет смазанной (а с «Ахматом» вообще играли вдевятером, что тоже влияет на статистическую картину). Но изменения в «Локомотиве» зафиксировать необходимо — тем более что их было очень много.

Футболисты «Локомотива». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дзюба и другие новички

Казалось, что после мощных трат в прошлом сезоне (Transfermarkt оценивает их в 42 миллиона евро) в текущем розыгрыше «Локомотив» будет очень скромен на рынке. Это правда, но только отчасти. «Локо», как и другие российские клубы, начал тратить в разы меньше, но поток новичков в последние два окна не сократился. Особенно здорово железнодорожники поработали зимой, подписав Дзюбу, Конти, Пиняева, Лантратова и Смольникова, которые тут же закрепились в стартовом составе. Плюс в ротации активно используется Глушенков, также появившийся в Черкизове в январе. Параллельно «Локо» продолжают покидать легионеры: Керк уехал в Бельгию, Едвай — в ОАЭ, Педриньо — в Бразилию. Так что обойма сильно изменилась естественным образом.

Однако схема 4-2-3-1 при Галактионове осталась базовой, да и зимние подписания стали скорее закрытием брешей. Вместо Педриньо появился такой же, а может, и более техничный и скоростной Пиняев, вместо Керка — Глушенков, вместо Едвая — Конти.

Выбивается из этого ряда Артем Дзюба. Еще несколько месяцев назад казалось, что на привычный уровень 34-летний нападающий уже не вернется — даже «Торпедо» и «Пари НН» не спешили подписывать его свободным агентом. Но в последний момент на Дзюбу вышел «Локомотив» — и Артем тут же начал приносить пользу: на его счету 4+1 в 5 стартовых матчах, в том числе монструозный хет-трик в ворота «Ростова» и спасительные гол плюс пас с «Краснодаром». Особенно кстати появление такого Дзюбы для «Локомотива» оказалось на фоне травмы Изидора.

Многим казалось, что габаритный и малоподвижный Дзюба не подходит под интенсивный футбол через передачи низом, который Галактионов культивировал раньше и отрабатывал на зимних сборах. Но выяснилось, что и футболист, и тренер готовы меняться ради общей цели. «Не команда подстроилась под него, а он под нее, это очень важный момент», — говорит Галактионов.

Сложно сказать, сохранит ли Дзюба такую форму до конца сезона и изменится ли его роль с возвращением Изидора. Но пока невозможно не признать очевидного — заряженный реваншизмом Артем пришелся как нельзя кстати «Локомотиву». Ну а сам клуб стал для форварда идеальной площадкой для камбэка в РПЛ.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дисциплина и атмосфера в раздевалке

Даже со стороны было видно, что в эпоху Рангника и Цорна в «Локомотиве» многое функционировало неправильно — команда не показывала ни четкого рисунка игры, ни результатов. Сейчас и то и другое постепенно проявляется, но главное — из раздевалки стали поступать сигналы об улучшении ситуации.

«Скажу так: у них не пошло, — рассуждал о провале немецкой стратегии Даниил Худяков. — Они пытались поставить европейский футбол, но донести мысли правильно не получилось. Ребята в команде просто не понимали, чего от них хотят. Отсюда такие результаты. Сейчас все по-другому: чувствуется, что каждый из нас все лучше и лучше осознает, что должен делать на поле: куда бежать, какую функцию выполнять. Это огромный плюс».

А вот слова Станислава Магкеева: «Много чего изменилось. Самое главное, что мы выглядим как команда». «Локомотив» и правда смотрится все более монолитно. Кажется, наконец-то подобралось идеальное сочетание опыта и молодости — Пиняев, Глушенков и Карпукас голодны до того, чтобы показать себя; а Дзюба, Смольников и Гильерме выполняют роль дядек-наставников.

«Даже несмотря на незабитый 11-метровый удар, Артем подтверждает статус лидера и работает над поддержанием духа, который сейчас формируется для молодого коллектива», — отмечал после волевой победы над «Краснодаром» Галактионов.

Перечисляя ключевых персонажей в раздевалке, нельзя не отметить и Баринова, который в свои 26 уже является вожаком, способным сплачивать команду вокруг себя. Этим козырем активно пользуется тренерский штаб, добиваясь того, чтобы команда почувствовала себя единым целым.

«То, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно, духовито, характерно, играли все вместе — это дорогого стоит, поэтому эта победа очень важная», — говорил Галактионов после игры с «Ахматом», где «Локомотив» вдевятером отстоял победу, выгрызая каждый мяч вблизи своей штрафной.

Опять же, сплоченность и мотивация — вещи весьма субъективные, но вектор работы тренерского штаба виден, и это подтверждают сами игроки.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Функциональная подготовка

Еще одна деталь, которая визуально бросается в глаза — «Локомотив» здорово бежит. И в некоторых случаях держит темп даже в заключительном отрезке, когда батарейки у соперника уже садятся. Собственно, про эту динамику Галактионов говорил сразу после подписания контракта с железнодорожниками.

«Игровая модель будет подбираться под наших футболистов, где они смогут показать свои наилучшие качества. Но, безусловно, мы всегда должны быть мобильны и агрессивны. Вне зависимости от того, где проводим свои атаки, где организовываем оборону — на чужой половине поля, в среднем блоке или в низком блоке, наша команда должна знать и понимать, что и как делать в той или иной ситуации. [...] По совокупности факторов самый главный итог — это функциональная подготовленность команды».

Худяков подтверждал этот посыл и в интервью «СЭ» признался, что за отпуск сбросил шесть килограммов, а за время сборов у игроков регулярно замеряли жировую прослойку: «Каждому игроку отправили файл с показателями. Сверху был вес, рост, процент жира. А ниже новые данные: сколько нужно весить после отпуска и какой должна быть жировая. К этому всему прикрепили тренировочную программу».

Функциональное состояние команды со стороны зачастую непредсказуемо, потому нет гарантий, что ближе к финишу «Локо» все же физически просядет. Но пока интенсивность впечатляет. Конечно, нынешняя команда далека от идеала, и вопросов к ней хватает — например, по организации игры в обороне, откровенно провальным отрезкам по ходу матчей, нестабильной форме Миранчука, который стал не проходить в стартовый состав, и так далее.

Но глобально складывается четкое ощущение, что «Локомотив» наконец-то встал на правильные рельсы.