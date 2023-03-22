У Талалаева все будет лучше, чем у «Торпедо»
«Торпедо» стабильно в том, что не знает, чего хочет. На всех должностях люди сменились уже по паре раз за сезон, не успеваешь запоминать фамилии всех этих руководителей и их сыновей, которых пихают в клуб, а вот уходит и ТРЕТИЙ тренер. Теперь — Андрей Талалаев, но с таким бардаком наверху клуба фамилия значения не имеет.
Для Андрея «Торпедо» было родным домом, и он поэтому туда пошел, — но это уже совсем не то «Торпедо», где он когда-то играл и начинал работать в ДЮСШ. Времена Валентина Козьмича, ЗИЛа и старых клубных традиций давно позади. Сейчас «Торпедо» — это одно название, и хоть Бородюк там работает, хоть Талалаев, хоть Клоппа с Гвардиолой одновременно возьмут — все одно. И когда они там еще стадион построят, и построят ли вообще — большой вопрос. Смотрю на то, как там все делается, и в этом тоже возникают сомнения. Можно что угодно говорить о бывшем президенте клуба Илье Геркусе и его недавнем интервью с точки зрения корпоративной этики, но о том, что творится в клубе, из этого разговора все, в общем, становится ясно.
А когда вам внушают, что Талалаев нигде не задерживается, на это отвечу: два с половиной сезона в «Ахмате» — это как пять в любом другом клубе. И с приличными результатами, и с качественной игрой, и с уходом в перерыве матча, не имевшим отношения к его работе.
Появление в «Торпедо», может, и было ошибкой ностальгического характера, но он исходил из того, что надо работать там, где предлагают, — тем более что это РПЛ и родной клуб. Наверное, он слишком быстро ринулся в этот омут, не разобравшись в масштабах бедствия. А может, на то были свои причины, и мы не знаем всех вводных, которые в российском футболе бывают разные. Но факт, что уходит он из «Торпедо» на той же точке, на которой и приходил.
Андрей не пропадет. У него будет лучше, чем у «Торпедо», — в этом можно быть уверенным.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4