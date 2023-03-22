У Талалаева все будет лучше, чем у «Торпедо»

Игорь Рабинер — о тренерской отставке в московском клубе.

«Торпедо» стабильно в том, что не знает, чего хочет. На всех должностях люди сменились уже по паре раз за сезон, не успеваешь запоминать фамилии всех этих руководителей и их сыновей, которых пихают в клуб, а вот уходит и ТРЕТИЙ тренер. Теперь — Андрей Талалаев, но с таким бардаком наверху клуба фамилия значения не имеет.

Для Андрея «Торпедо» было родным домом, и он поэтому туда пошел, — но это уже совсем не то «Торпедо», где он когда-то играл и начинал работать в ДЮСШ. Времена Валентина Козьмича, ЗИЛа и старых клубных традиций давно позади. Сейчас «Торпедо» — это одно название, и хоть Бородюк там работает, хоть Талалаев, хоть Клоппа с Гвардиолой одновременно возьмут — все одно. И когда они там еще стадион построят, и построят ли вообще — большой вопрос. Смотрю на то, как там все делается, и в этом тоже возникают сомнения. Можно что угодно говорить о бывшем президенте клуба Илье Геркусе и его недавнем интервью с точки зрения корпоративной этики, но о том, что творится в клубе, из этого разговора все, в общем, становится ясно.

Андрей Талалаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

А когда вам внушают, что Талалаев нигде не задерживается, на это отвечу: два с половиной сезона в «Ахмате» — это как пять в любом другом клубе. И с приличными результатами, и с качественной игрой, и с уходом в перерыве матча, не имевшим отношения к его работе.

Появление в «Торпедо», может, и было ошибкой ностальгического характера, но он исходил из того, что надо работать там, где предлагают, — тем более что это РПЛ и родной клуб. Наверное, он слишком быстро ринулся в этот омут, не разобравшись в масштабах бедствия. А может, на то были свои причины, и мы не знаем всех вводных, которые в российском футболе бывают разные. Но факт, что уходит он из «Торпедо» на той же точке, на которой и приходил.

Андрей не пропадет. У него будет лучше, чем у «Торпедо», — в этом можно быть уверенным.