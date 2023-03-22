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Сегодня, 17:10

У Талалаева все будет лучше, чем у «Торпедо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Игорь Рабинер — о тренерской отставке в московском клубе.

«Торпедо» стабильно в том, что не знает, чего хочет. На всех должностях люди сменились уже по паре раз за сезон, не успеваешь запоминать фамилии всех этих руководителей и их сыновей, которых пихают в клуб, а вот уходит и ТРЕТИЙ тренер. Теперь — Андрей Талалаев, но с таким бардаком наверху клуба фамилия значения не имеет.

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Для Андрея «Торпедо» было родным домом, и он поэтому туда пошел, — но это уже совсем не то «Торпедо», где он когда-то играл и начинал работать в ДЮСШ. Времена Валентина Козьмича, ЗИЛа и старых клубных традиций давно позади. Сейчас «Торпедо» — это одно название, и хоть Бородюк там работает, хоть Талалаев, хоть Клоппа с Гвардиолой одновременно возьмут — все одно. И когда они там еще стадион построят, и построят ли вообще — большой вопрос. Смотрю на то, как там все делается, и в этом тоже возникают сомнения. Можно что угодно говорить о бывшем президенте клуба Илье Геркусе и его недавнем интервью с точки зрения корпоративной этики, но о том, что творится в клубе, из этого разговора все, в общем, становится ясно.

Андрей Талалаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

А когда вам внушают, что Талалаев нигде не задерживается, на это отвечу: два с половиной сезона в «Ахмате» — это как пять в любом другом клубе. И с приличными результатами, и с качественной игрой, и с уходом в перерыве матча, не имевшим отношения к его работе.

Появление в «Торпедо», может, и было ошибкой ностальгического характера, но он исходил из того, что надо работать там, где предлагают, — тем более что это РПЛ и родной клуб. Наверное, он слишком быстро ринулся в этот омут, не разобравшись в масштабах бедствия. А может, на то были свои причины, и мы не знаем всех вводных, которые в российском футболе бывают разные. Но факт, что уходит он из «Торпедо» на той же точке, на которой и приходил.

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Андрей не пропадет. У него будет лучше, чем у «Торпедо», — в этом можно быть уверенным.

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Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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