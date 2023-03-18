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18 марта, 14:45

«Спартак» провел самый слабый матч при Абаскале. Личка — лучший тренер РПЛ прямо сейчас

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов и форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья.
Фото ФК «Оренбург»
«Оренбург» без шансов прихлопнул красно-белых. Борьба за второе место обострилась.
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:0
Спартак

После зимнего перерыва «Спартак» продолжает пропускать голы пачками. «Урал», «Факел», «Оренбург» — в премьер-лиге каждый соперник огорчил красно-белых дважды. Игра в обороне начинает тревожить, потому что там ошибаются все без исключения: будь то новичок Дуарте или капитан Джикия. И, безусловно, Гильермо Абаскалю нужно с этим что-то делать.

Хотя в Оренбурге «Спартак» выглядел бледной тенью самого себя прежде всего в атаке. Ни Соболев, ни Квинси, ни кто-либо еще не создали реальной угрозы чужим воротам. Инертный, вялый, сумбурный и максимально не собранный — таким «Спартак» выглядел в заключительной игре перед паузой на сборные. Пожалуй, в этом туре «Спартак» провел худший матч при Абаскале.

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А вот «Оренбург» впечатлил — и на фоне красно-белых сыграл очень мощно и свежо. После победы над «Сочи» (4:0) команда Марцела Лички продолжила действовать в легком и даже бесшабашном стиле с максимальной самоотдачей каждого игрока. Удивительно, как тренеру «Оренбурга» удалось создать настолько симпатичную команду, обладая очень ограниченными возможностями.

Обычно такие команды начинают играть легко и не ощущают груза давления лишь в тот момент, когда им удается решить задачу сохранения места в РПЛ. Но команда Лички действует так с первого тура! Выстроенная игра в атаке позволяет без проблем давать результат, даже несмотря на потерю основного форварда Писарского. Это фундамент, на котором держится все.

Перерос ли Личка «Оренбург»? Безусловно. В этом сезоне чешский тренер мог перебраться в «Краснодар», но решил остаться и уже пролонгировал контракт. Однако нет никаких сомнений, что летом Марцела снова позовут в более статусную команду премьер-лиги. Самый очевидный вариант на данный момент — «Динамо». Допускаю, что если Йокановичу так и не удастся построить конкурентоспособную команду в оставшиеся пару месяцев, то в следующем сезоне это сделает лучший тренер лиги прямо сейчас — Марцел Личка.

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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
35
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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