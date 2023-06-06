«Лучший тренер РПЛ — Семак. Главное разочарование — «Динамо». Авторская колонка Олега Иванова
Чемпионат России завершен. Самое время подвести итоги. Я решил ограничиться пятью номинациями. Погнали!
Лучший игрок
Малком
Здесь все очевидно. «Зенит» — чемпион, бразилец в команде ключевая фигура, да еще и лучший бомбардир лиги. 23 мяча и 8 голевых за 27 матчей — шикарный показатель!
В «Зените» Малком уже четыре года. Но если раньше его КПД не впечатлял, то теперь наконец-то стало понятно, почему в 2019-м парня купили у «Барселоны» за 40 миллионов евро. Специально посмотрел статистику — за три предыдущих сезона он забил в РПЛ всего 15 мячей. И вдруг резкий всплеск результативности. С чем это связано? Думаю, в том числе с тем, что просел общий уровень нашего чемпионата после отъезда топовых легионеров. Вот «Зениту» удалось их сохранить. Отсюда и тотальное превосходство над конкурентами.
В то же время надо отметить, что Малком забивал не только безнадежным аутсайдерам вроде «Торпедо», «Химок», «Пари НН», но и соперникам посерьезнее. При этом стал по-настоящему командным игроком. Больше не тянет одеяло на себя, не передерживает мяч, охотно делится им с партнерами. Еще и сзади успевает отрабатывать.
Сейчас многие задаются вопросом — если Малком отправится в Европу, заиграет в топ-клубе или это он лишь в РПЛ такой красавчик? У меня однозначного ответа нет. Возьмем Промеса. Который в России по-прежнему один из лучших. Но на пике карьеры уехал в «Севилью» и выяснилось — не тянет. А Хвича Кварацхелия в «Рубине» последний сезон провел так, что казалось — о Европе можно забыть. Но перешел в «Наполи» и сразу произвел фурор.
В «Барселоне» тот же Малком появлялся на поле эпизодически. Да и в «Зените» первые два сезона, мягко говоря, не блистал. В общем, тут все зависит не только от мастерства футболиста, но и от множества других факторов. Из которых главный — доверие тренера. Кто-то готов ждать, пока ты адаптируешься в новом клубе, а кому-то не хватает терпения, результат нужен здесь и сейчас. Не вытягиваешь — до свидания.
Лучший тренер
Сергей Семак
На премии, посвященной итогам сезона, лучшим тренером РПЛ-2022/23 признали Владимира Федотова, который второй год подряд взял со своей командой серебряные медали. Сначала с «Сочи», теперь с ЦСКА. Возможно, в ближайшее воскресенье и Кубок выиграет — если армейцы в финале одолеют «Краснодар». Но даже если этого не произойдет, Федотов все равно заслуживает самых добрых слов. В ЦСКА он провел отличную работу.
Валерий Карпин с Сергеем Ташуевым, хоть и не добрались до медалей, тоже выдали прекрасный сезон. В их распоряжении не такие мощные составы, как у «Краснодара», «Локомотива», «Динамо» — тем не менее «Ростов» и «Ахмат» в таблице выше, чем эти клубы.
И все-таки для меня тренер номер один — Сергей Семак, который в пятый раз подряд сделал «Зенит» чемпионом. Это очень круто!
Не понимаю тех, кто на полном серьезе говорит: мол, да с таким подбором игроков любой возьмет золото. Нет! Миллион примеров, когда в распоряжении тренера были ярчайшие футболисты — и ничего не получалось. А Сергей Богданович здорово управляет разношерстным коллективом, где собраны и звездные иностранцы, и наши ребята. Все они мотивированы, не сбавляют обороты. В команде классная атмосфера — ни склок, ни конфликтов. В этом колоссальная заслуга Семака.
Лучшая команда
«Зенит»
Ну а кто еще? Клуб из Санкт-Петербурга снова выиграл чемпионат. На первом месте — с отрывом! — по количеству побед и забитых мячей. Меньше всех пропустил. Так что тут без вариантов.
При этом не скажешь, что «Зенит» — команда без слабых мест. Семаку необходим центрфорвард уровня Азмуна или Дзюбы. Если Сергеев в Питере не затерялся, то Кассьерра надежд не оправдал. То ли после первых неудачных матчей, когда загубил несколько стопроцентных моментов, надломился психологически, то ли не хватает Нобоа, с которым у него в «Сочи» была прямо магия. В любом случае тот Кассьерра и нынешний — два разных игрока.
Вторая проблемная позиция «Зенита» — центр обороны. Родригао неплохой футболист, но до Ивановича и Ракицкого ему далеко. Ярослав, на мой взгляд, вообще сильнейший защитник РПЛ последних лет — по игре на мяче, умению отдать первый пас. 19-летний Ренан, хоть и вызывается уже в сборную Бразилии, не всегда отличается надежностью. Как и Чистяков с Алипом.
Впрочем, главный козырь «Зенита» — Малком, Клаудиньо, Барриос и Вендел. Когда эта четверка на поле, у остальных клубов шансов нет. По крайней мере, в России. Если хочешь обогнать «Ламборгини», нужен и автомобиль соответствующий. На «Приоре» или УАЗ-«Патриоте» это нереально.
Команда-разочарование
«Динамо»
Накануне сезона «Динамо» казалось железобетонным претендентом на медали. Да, часть легионеров разъехалась, но все равно оставался сыгранный костяк. Пришел опытный тренер, поработавший с тремя английскими клубами. Но если в первой половине чемпионата динамовцы фрагментами смотрелись неплохо, то во второй посыпались. Девятое место для такого клуба, да еще в год столетия — провал!
Говорят, Славиша Йоканович допустил просчеты на зимних сборах. По одной версии — перегрузил команду. По другой — наоборот. Как бы то ни было, к весеннему отрезку она подошла не в оптимальных кондициях. Это бросалось в глаза. Ну и как набирать очки, если ноги не бегут?
Вот при Сандро Шварце такой проблемы не было. Он фанат высокоинтенсивного футбола и прессинга. Йоканович от этого стиля отошел, а свой не создал. В итоге ни внятной игры, ни результата. Регресс Захаряна, Фомина, Тюкавина, Макарова... И логичная отставка сербского тренера за три тура до финиша.
Прорыв сезона
Артем Дзюба
В прошлогодней колонке, посвященной итогам чемпионата, я написал: «Дзюбе предлагали остаться в «Зените» в качестве игрока ротации. Артема это не устроило. Он очень амбициозный, привык к первым ролям. Не удивлюсь, если, вдохновившись примером Златана Ибрагимовича, придет в новый клуб со словами: «Я выиграю здесь трофей!»
В турецкой «Адане» этого сделать не удалось. Возможно, получится в «Локомотиве», где Дзюба сразу зафеерил. За 11 матчей забил 8 и отдал 5 голевых! Думаю, он и сам теперь понимает, как ему повезло, что не договорился зимой с «Пари НН» и «Торпедо». Там бы точно столько не наколотил. А в «Локо» и классных исполнителей больше, и тренер в него поверил.
Уверен, Артем и в следующем сезоне будет эффективен. Да, в августе ему стукнет 35, стиль игры стал более размеренным. Но Дзюба по-прежнему приносит пользу.
Михаил Галактионов не требует от него постоянно прессинговать защитников, пробегать за матч по 13-14 километров. Артем на поле делает то, что умеет лучше всего. Он из тех форвардов, кто может в штрафной одним касанием решить судьбу матча. Замкнуть прострел или за счет габаритов выиграть воздух и сбросить мяч под удар партнеру. Плюс отлично вписался в коллектив. Такой дядька-лидер всегда нужен.
Весной Артем успел проявить себя не только на поле, но и в шоу-бизнесе — имею в виду совместную программу с Леонидом Слуцким. Отзывы о ней противоречивые. Кому-то нравится, кто-то не в восторге. Жалуются, что мата многовато. Но русского человека этим не напугаешь.
Я с интересом посмотрел несколько выпусков, посмеялся. Лишний раз убедился, что с чувством юмора и у Леонида Викторовича, и у Артема все в порядке. Участие в шоу совершенно не мешает Дзюбе хорошо играть в футбол. Это главное.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9