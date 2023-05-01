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Сегодня, 11:00

Малком: от «худшего трансфера в истории» до легенды «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист «Зенита» Малком.
Малком.
Фото ФК «Зенит»
Как 26-летний бразилец изменил отношение к себе за короткий срок.

Высокие ожидания

«Как сжечь 40 миллионов», «Самый бестолковый трансфер», «Деньги на ветер», «Бесполезный Малком» — все это заголовки статей СМИ об одном из самых обсуждаемых футболистов лиги последних лет. Экс-полузащитник «Зенита» Денис Угаров весной 2021 года высказался еще резче журналистов: «Малкома вообще нельзя назвать игроком. Мне кажется, это худший трансфер за всю историю «Зенита».

Я тоже сомневался в прогрессе бразильца, но хотя бы не был столь категоричен. В 2020-м я написал текст под заголовком «Малком: 40 миллионов евро на ветер или все еще будет?» Оказалось, не зря давал ему шанс.

Счастье Малкома, что он не читает российскую прессу. По ходу сезона-2020/21 ему сильно доставалось, хотя сам бразилец полностью в этом не был виноват. Его карьеру подкосили травмы, а также гигантская цена по меркам РПЛ — 40 миллионов евро раньше платили только за Халка и Витселя.

Футболист «Зенита» Малком.
Фото ФК «Зенит»

Травмы

Ожидания от Малкома были огромными. Футболист из «Барселоны», который целый сезон считался дублером самого Месси, казалось, должен был разорвать лигу одним дуновением. К тому же в Петербурге еще не остыли воспоминания от зрелищной игры Халка, а Малком как раз действовал на схожей позиции. Интерес подогревал и Дзюба, который вскоре после приобретения новичка назвал его «Халком на минималках».

Но реальность оказалась суровее: мало того что Малком получил травму уже во втором матче на российской земле, так врачи еще и не угадали с его лечением. Поначалу бедро бразильца лечили консервативными методами, однако лучше ему не становилось, поэтому в октябре форварду сделали операцию. Из-за этого Малком пропустил всю осень-2019.

Зимой вингер восстановился, но грянула пандемия коронавируса. В первом же матче после выхода с карантина Малком оформил дубль в гостях у ЦСКА и вроде бы начал набирать форму, но той же осенью случилась новая беда: из-за очередного повреждения он пропустил почти два месяца и половину группового этапа Лиги чемпионов.

К зиме Малком вновь восстановился, но в конце сборов опять травмировался. К тому времени репутация бразильца в соцсетях уже изрядно почернела, хотя это не его вина, а беда. Экс-спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта тогда настаивал, что Малкому нужно время и что до переезда в Россию медицинская карта бразильца была практически чиста. Но результативность работала против него.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тактические сложности

За два сезона Малком забил в чемпионате всего 7 мячей и отдал 4 голевые передачи в 33 матчах. Конечно, это статистика не на 40 миллионов евро. Но, как сейчас выясняется, набрать ход Малкому мешала форма — из-за регулярных повреждений и коронавируса он не мог показать все, на что способен.

Не способствовал результативности бразильца и постоянный поиск Сергея Семака. Как вы помните, поначалу Малком нередко выходил в схеме 4-4-2 на позиции правого полузащитника, которая при такой конфигурации подразумевает активную помощь обороне. Но бразилец защищался плохо, из-за чего тоже постоянно подвергался критике. Сейчас, к слову, Малком заметно прибавил в этом компоненте.

Семак понимал это и пробовал сделать из бразильца что-то вроде треквартисты: в 2020-м «Зенит» перестроился на ромб в центре поля, а Малком занимал позицию четко под Дзюбой и Азмуном. Местами получалось неплохо, но это все равно не то, ведь стихия южноамериканца — правый фланг.

Футболист «Зенита» Малком.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Приезд Клаудиньо

Летом 2021-го Малком съездил на Олимпийские игры в Токио, откуда привез золотую медаль и Клаудиньо. Появление в «Зените» друга детства определенно сказалось на Малкоме. В то же время Семак внедрил в команду диковинную для «Зенита» схему 3-4-2-1, которая не только позволила двум приятелям вместе находиться на поле, но и сместила акцент атак команды с Дзюбы на Малкома.

Но куда важнее, что за весь сезон-2021/22 бразилец пропустил лишь пару матчей из-за повреждений. Возможно, помогла сознательность: Малком рассказывал, что прекратил постоянно питаться красным мясом, стал раньше ложиться спать и больше времени уделять разминке, а заодно нанял личного тренера по физподготовке. Как итог, 8+6 по системе «гол плюс пас» за прошлый чемпионат — это больше, чем за оба стартовых сезона в России.

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо.
Малком и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Белая полоса

В конце 2020-го Семак сказал: «Все мы хотим, чтобы Малком забивал и брал больше на себя». Другими словами, тренер «Зенита» хотел видеть того Малкома, который покорял Европу, играя за «Бордо». А во Франции у него была благодатная почва — схема 4-3-3, которая позволяла ему не оглядываться на оборону и смещаться в центр под любимый удар с левой.

Малком вообще мало бил издали в «Зените», но в этом чемпионате многое поменялось: он уже забил пять мячей ударами из-за штрафной или с ее угла. Совпадение, но именно в этом сезоне Семак наконец-то сделал расстановку 4-3-3 базовой для сине-бело-голубых. А Малком не пропустил ни одного матча — в каждом из 25 туров он выходил с первых минут.

Малком. Малком допустил, что может уйти из «Зенита» летом

Неудивительно, что после приличного осеннего отрезка к вингеру «Зенита» появился крупный интерес из Европы — «ПСЖ» хотел заменить Малкомом травмированного Неймара, но сделка не состоялась. Однако лидер невской команды понял, что может перейти в топ-клуб уже очень скоро. А для этого нужно не снижать высокую планку.

Совпало все: и пропавшие проблемы со здоровьем, и удобная схема, и усилившаяся мотивация, и пиковый для любого футболиста возраст, и снизившийся уровень сопротивления в лиге. У Малкома белая полоса не только в карьере — уже через несколько месяцев у него родится первенец, что тоже придает бразильцу сил.

Футболист «Зенита» Малком.
Фото ФК «Зенит»

Рекорд близок

Как много поменялось всего за пару лет: сейчас уже тяжело представить, что кто-то назовет Малкома худшим трансфером в истории «Зенита». Во-первых, бразилец вот-вот выиграет четвертое золото за четыре сезона. Во-вторых, покер в ворота «Крыльев Советов» позволил ему войти в сотню лучших бомбардиров в истории чемпионатов России. В-третьих, Малком близок к победе в снайперской гонке: сейчас на его счету 22 мяча, а у ближайшего преследователя Промеса — 17.

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Бразилец имеет неплохие шансы побить рекорд по числу забитых мячей в одном чемпионате. В удлиненном сезоне-2011/12 Сейду Думбия настрелял 28 голов, а Олег Веретенников в 30-матчевом чемпионате-1995 отличился 25 раз. Если Малком превзойдет оба достижения, да еще и будет продан за огромную сумму условному «ПСЖ», то его уже станут называть легендой и одним из самых успешных трансферов в истории «Зенита».

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
73
380
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
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Ростов – Факел
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Зенит – Спартак
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Краснодар – Кр. Советов
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8.05 17:00
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

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 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

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