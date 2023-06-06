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Сегодня, 08:30

«Джикия просто защищал свою команду. Не вижу в этом ничего такого». Литвинов — об итогах сезона для «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Кейта Бальде и Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью полузащитника красно-белых.

Раскрывшийся по-новому в сезоне 2022/23 полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов стал гостем медиафутбольного матча «Народной Команды» против «Бей Беги» (0:1). После окончания встречи в интервью «СЭ» он поделился эмоциями от общения с вернувшимися на трибуны активными фанатами, подвел итоги сезона для «Спартака», а также высказался об удалении Георгия Джикии со скамейки запасных в Самаре.

Даниил Денисов, Георгий Джикия и Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Когда кричали «Спартак» — ауф» у меня пробежали мурашки"

— Какие ощущения от встречи с болельщиками?

— Самые приятные эмоции! Для нас очень важно находиться близко с фанатами, учитывая все проблемы, которые есть. Болельщики не могут ходить и поддерживать нас в полной мере на играх. Такие мероприятия как сегодня — один из способов пообщаться, покричать вместе с ними. Это очень приятно! Я всегда рад!

— Ты первый раз был на фанатской трибуне?

— Да, первый раз. Честно, кайфанул от этого. Когда кричали «Спартак» — ауф" у меня пробежали мурашки по коже. Все понравилось!

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— Чего все-таки не хватило «Спартаку», чтобы не провалить весну?

— Думаю, выиграть те матчи, в которых мы должны были побеждать, а не играть вничью или проигрывать. Где-то нужно было реализовать свои моменты. В каких-то эпизодах нам не везло, были и штанги, и перекладины. Где-то сами себе привезли проблемы. Но мы уже смотрим вперед. Сейчас отпуск, потом сборы, скоро начнется сезон. Нужно подготовиться и в полной мере входить в летнюю часть сезона.

Гильермо Абаскаль и Руслан Литвинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА"

— Можно ли сказать, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА?

— Да. Мы не забирали очки там, где нам надо. Тем самым дали возможность ЦСКА нас обойти.

— Ты вырос при Абаскале. За счет чего?

— Не люблю комментировать свою игру. Каждый человек не может себя оценивать объективно. Я своей игрой недоволен. Нужно работать дальше и не останавливаться!

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— Болельщики кричали, что ты будущий капитан команды. Как реагируешь на такие слова? Видишь ли ты себя им?

— Рано об этом говорить. Я буду стараться, чтобы все это признали, чтобы все получилось.

— Джикия объяснил команде свое удаление в Самаре?

— Он начал спорить с судьей, поскольку был спорный момент. Судья расценил это как красную карточку. Я в этом ничего такого не вижу. Он просто защищал своих ребят. Понятно, что были эмоции. Это была важная игра для нас. К сожалению, все закончилось именно так.

Спартаковцы предъявляют претензии Виталию Мешкову. Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака», но и против него — тоже. В РПЛ в каждой второй игре неверное решение

— По подсчетам «СЭ», судьи ошибаются в пользу «Спартака» и против него чаще всего. О чем это говорит?

— Ни с чем это не связываю. К судьям никогда особо вопросов не имею. Понятно, что во время игры можно с ними поспорить на эмоциях. После матча не вижу смысла это обсуждать. Футболисты ошибаются на поле так же, как судьи. Но у нас в команде есть еще десять человек, которые могут исправить твою ошибку. А если ошибется судья, например, даст желтую карточку, то его никто не исправит и не подскажет.

Георгий Джикия
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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