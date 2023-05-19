БесСлавиша. Колонка Казакова о ситуации в «Динамо»

Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о настоящем и будущем бело-голубых.

«Динамо» уволило Славишу Йокановича. «Динамо» ждет нового главного тренера. «Динамо» надо не ошибиться второй раз подряд. Вот главное, что сейчас обсуждают по отношению к бело-голубым.

В истории с назначением Йокановича клуб, возможно, будет разбираться еще долго. Сейчас выбор серба признан ошибкой, после того как он стал «хромой уткой», команда словно бросила играть. Хотя брали его как человека, который давал результат и на родине, и за границей. И точно не как ноунейма, а специалиста с именем. Как в свое время в Россию приглашали Унаи Эмери, Микаэля Лаудрупа, Хуанде Рамоса, Роберто Манчини, Гуса Хиддинка, Дика Адвоката или Фабио Капелло.

Почему не получилось у Йокановича?

Может быть, сказалась слишком большая эмоциональная разница с предшественником — Сандро Шварцем. Не исключено, что неподъемным оказался непростой момент перестройки коллектива. Или не хватило сильного штаба — несколько людей в Москву не поехали.

Весной стало заметно, что исчезает химия между тренером и раздевалкой. Та, которая проявилась не сразу, но все же имела место — иначе не случилось бы внушительной серии без поражений на старте РПЛ и качественного отрезка в октябре — ноябре. Вопрос в том, можно ли было уволить Йокановича раньше — и спасти сезон. Не факт.

На зиму «Динамо» ушло на четвертом месте чемпионата и лидером группы Кубка России. На тот момент тревоги не возникало. Все ожидали, что пауза позволит лишь улучшить качество футбола.

В трех первых весенних матчах против «Крыльев» игра бело-голубых не выглядела убедительно, но вот результат постепенно улучшался. В марте «Динамо» сенсационно выбило из Кубка «Зенит», прервало удачную серию «Урала» и с оптимизмом ушло на паузу на встречи сборных. Из которой так и не вернулось.

Далее случилось фиаско дома против «Сочи» и «Акрона». Доминируя и нанеся в совокупности порядка 50 ударов по воротам, москвичи умудрились оба раза уступить. Похоже, эти аномалии окончательно убили веру футболистов в тренера и в самих себя.

Все стало очевидно после поражения от «Факела». Провал по качеству, по результату и по мотивации — статус матча столетия не позволял играть ТАК. Тогда прозвучал реальный сигнал тревоги. Йоканович получил последний шанс, но после невнятной во всех смыслах встречи с «Ахматом» его предсказуемо уволили. Странно, что мнения разделились — кто-то назвал решение поспешным («надо ждать до конца сезона»), кто-то — запоздавшим. Хотя, возможно, оно — единственно верное.

Все это напоминало последние дни Капелло в Москве. Матч Россия — Австрия в отборе на Евро-2016: катастрофа с центральными защитниками, ранняя травма и итоговая катастрофа. Все к тому времени ждали увольнения итальянца, после каждой предыдущей игры его спрашивали об отставке — и она случилась. Оба шага — что в отношении Славиши, что по Фабио — выглядели как «лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Что можно занести в актив Йокановичу? Яркий успех против «Зенита» в Кубке, первая за 14 лет домашняя победа над «Спартаком», статус чемпиона Москвы. Прогресс Сазонова осенью, Майсторовича весной, Гладышева и Гагнидзе весь сезон. Плюс Тюкавин, который хотя и проводил на поле не так много минут, как всем хотелось бы, но продолжал прибавлять.

Тем не менее сезон получился для клуба неудачным. Хотя такой вердикт тоже показывает рост амбиций и изменение подхода к оценке. Еще пару лет назад пятое-седьмое места стали бы для «Динамо» нормой или даже успехом. А сейчас уже трактуется футбольными людьми как провал. Значит, за последнее время бело-голубые действительно выросли.

Летом у «Динамо» появится новый тренер.

А Йоканович запомнится как человек, который был сухим профессионалом, но не более. Не старался выстраивать нормальный диалог с футболистами — настолько, что, как рассказывают, даже попрощался с ними в командном чате. Не зайдя после своего последнего матча в раздевалку и приехав забирать вещи с базы, дождавшись, когда ее покинут игроки. Кстати, тот самый Капелло устроил для сборников прощальный ужин.

После отставки Йокановича спортивный директор бело-голубых Желько Бувач на три матча доверил подготовку Павлу Алпатову, который известен публике не больше чем, к примеру, Лев Корчебоков. Тот отменно играл на виолончели, владел немецким языком, а в 32 года и 5 месяцев возглавил «Динамо» на пять встреч. Это произошло в 1939 году, и в историю отечественного футбола Корчебоков вошел как самый молодой тренер прославленного столичного клуба.

Павел Алпатов. ФК «Динамо»

Играет ли на музыкальных инструментах Алпатов, неизвестно. Но он выучил английский, попав в штаб Шварца (жаль, что не немецкий для полной аналогии), а затем в 32 года и 11 месяцев принял «Динамо» — пока на три тура. Не дотянув до рекорда Корчебокова какие-то полгода.

Помнится, когда оставшуюся на перепутье сборную (в переходный период от сонма отечественных тренеров к иностранным специалистам) на два матча возглавил Бородюк, некоторые из чиновников «доброжелательно» твердили ему: вот получишь по 0:5 от Бразилии и Испании — и твоя тренерская карьера закончится, не начавшись.

Алпатову в «Динамо» такого не говорят, результаты в отрицательном плане не повлияют на его дальнейшую карьеру у бело-голубых. При этом назвать назначение случайным нельзя — в штабах Шварца и Йокановича Павел проявлял себя как профессиональный и амбициозный специалист со стремлением к росту.

Впереди — встречи с «Торпедо», «Локомотивом» и «Оренбургом». Все как на подбор. Первая — против тренера, чья работа не вызывает никаких положительных эмоций. Вторая — против самого яркого из молодых отечественных специалистов. Третья — против одного из тех, кого слухи отправляли в «Динамо».

Бери и создавай репутацию. Тем более игроки после первой тренировки, как говорят, поддержали и пообещали на финише РПЛ Алпатова не подвести. Да и входить в курс дела долго не придется — от Павла наверняка ждут, что он заберет лучшие идеи у Шварца и Йокановича, при этом разобравшись, какие ошибки не повторять.

Славиша Йоканович. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Чем-то это напоминает старые добрые традиции английского футбола. Где в командах всегда есть тренеры клубные, работающие при каждом новом специалисте. Такие хранители стабильности.

Той самой, которой «Динамо» сейчас не хватает.