В «Спартаке» отреагировали на решение фанатов бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение фанатских объединений красно-белых бойкотировать матчи команды в связи с законом Fan ID.

«Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего кроме расстройства не вызывает. Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее, 24 января, фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года.