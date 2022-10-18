Федотова могут дисквалифицировать. Почему молчит ЦСКА?
Мнение*
Загадка, почему ЦСКА публично не защищается в ситуации, когда главного тренера Владимира Федотова могут дисквалифицировать на несколько матчей. Ведь есть за что — в первую очередь за матерные высказывания в адрес хавбека «Спартака» Данила Пруцева. Но перепалка с красно-белым коллегой Гильермо Абаскалем в перерыве дерби дает ПФК несколько способов отбиться:
1. Требовать перевода слов испанца — что именно он кричал.
2. Указать, что Гильермо после окончания первого тайма сам прибежал к скамейке соперника, а не направился в раздевалку.
3. Говорить, что судьи ничего не запротоколировали, стоя рядом. Более того, на завирусившемся в соцсетях видео слышна реплика резервного рефери «Не ведитесь!». Свидетельствующая, что судья случившееся воспринимал в качестве провокации — не знаю, как можно иначе трактовать этот глагол.
4. Ссылаться на то, что Георгий Джикия тоже матом после игры говорил с главным арбитром Сергеем Карасевым. И что подобные выражения — это эмоции дерби.
5. Ссылаться на эпизоды, когда Карасев должен был предъявить игрокам обеих команд три красные карточки и почему-то их не показал. Возможно, чтобы не портить матч. И раз так, то и все остальное должно рассматриваться под тем же углом.
Но ЦСКА молчит. Почему?
Не желая нагнетать страсти перед решением КДК? «Спартак» ведь тоже не выступает — Зарема с ее оскорблениями в адрес Федотова и ПФК в целом уже вне системы клуба. Может быть, это обещания не повышать заранее градус спора?
Или это часть политики красно-синих? Когда «Спартак» выдал в соцсетях: «Ну как дела, конюшня?» — ЦСКА тоже промолчал. Поскольку занял позицию, не озвученную публично: «Мы же не они».
Федотову кроме эскапады Пруцеву КДК должен предъявить слово «клоун». Кстати, динамовца Дениса Макарова за обещание купить судье «билеты в цирк» дисквалифицировали на одну игру. Дело было в том, что слова трактовали не как прямое оскорбление, а как намек на него? Или в том, что футболист на КДК принес извинения? Или в чем-то еще?
Дерби вышло — огонь. До сих пор штормит. Мощное эхо.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1