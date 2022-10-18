Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

Федотова могут дисквалифицировать. Почему молчит ЦСКА?

Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о последствиях огненного московского дерби.

Мнение*

Загадка, почему ЦСКА публично не защищается в ситуации, когда главного тренера Владимира Федотова могут дисквалифицировать на несколько матчей. Ведь есть за что — в первую очередь за матерные высказывания в адрес хавбека «Спартака» Данила Пруцева. Но перепалка с красно-белым коллегой Гильермо Абаскалем в перерыве дерби дает ПФК несколько способов отбиться:

1. Требовать перевода слов испанца — что именно он кричал.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. «Че ты там машешь руками? Ты, езжай домой, клоун!» С чего началась перепалка Федотова и Абаскаля в дерби

2. Указать, что Гильермо после окончания первого тайма сам прибежал к скамейке соперника, а не направился в раздевалку.

3. Говорить, что судьи ничего не запротоколировали, стоя рядом. Более того, на завирусившемся в соцсетях видео слышна реплика резервного рефери «Не ведитесь!». Свидетельствующая, что судья случившееся воспринимал в качестве провокации — не знаю, как можно иначе трактовать этот глагол.

4. Ссылаться на то, что Георгий Джикия тоже матом после игры говорил с главным арбитром Сергеем Карасевым. И что подобные выражения — это эмоции дерби.

5. Ссылаться на эпизоды, когда Карасев должен был предъявить игрокам обеих команд три красные карточки и почему-то их не показал. Возможно, чтобы не портить матч. И раз так, то и все остальное должно рассматриваться под тем же углом.

Но ЦСКА молчит. Почему?

Не желая нагнетать страсти перед решением КДК? «Спартак» ведь тоже не выступает — Зарема с ее оскорблениями в адрес Федотова и ПФК в целом уже вне системы клуба. Может быть, это обещания не повышать заранее градус спора?

Владимир Федотов. Федотов вдохнул новую жизнь в противостояние ЦСКА и «Спартака». Так ли это плохо?

Или это часть политики красно-синих? Когда «Спартак» выдал в соцсетях: «Ну как дела, конюшня?» — ЦСКА тоже промолчал. Поскольку занял позицию, не озвученную публично: «Мы же не они».

Федотову кроме эскапады Пруцеву КДК должен предъявить слово «клоун». Кстати, динамовца Дениса Макарова за обещание купить судье «билеты в цирк» дисквалифицировали на одну игру. Дело было в том, что слова трактовали не как прямое оскорбление, а как намек на него? Или в том, что футболист на КДК принес извинения? Или в чем-то еще?

Дерби вышло — огонь. До сих пор штормит. Мощное эхо.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
142
178
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тихонов звал в ЦСКА, но он выбрал водку. Наследник Рагулина рыл могилы и умер на улице
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
В СПЧ ООН признали преступления ВСУ против российских военнопленных
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
В парламенте Японии призвали Украину сложить оружие
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: «Со стороны медийки слова Федотова нормальные»
«Это не имеет отношения к футболу и принципам этики». В ЦСКА отреагировали на решение КДК рассмотреть поведение Федотова и Абаскаля
Орлов — об эпизоде с Зобниным: «Выбей мяч, если ты такой умный»
Павлюченко о словах Федотова: «В эту грязь не хочется лезть»
Появилось полное видео перепалки тренеров ЦСКА и «Спартака» Федотова и Абаскаля во время дерби
КДК РФС рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля. Тренеры вызваны на заседание
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов вдохнул новую жизнь в противостояние ЦСКА и «Спартака». Так ли это плохо?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости