«Че ты там машешь руками? Ты, езжай домой, клоун!» С чего началась перепалка Федотова и Абаскаля в дерби

Тренер ЦСКА осадил испанца в перерыве.

Огненное дерби ЦСКА — «Спартак» продолжает создавать инфоповоды и спустя несколько дней после игры.

История треш-тока Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля получила продолжение. В ответ на выкрики Абаскаля в перерыве матча тренер ЦСКА эмоционально обратился к сопернику: «Что ты там рассказываешь, ###? Че ты там машешь своими руками, ###? Ты, езжай домой, ###, клоун!»

По данным Telegram-канала «Мутко против», КДК РФС рассмотрит высказывания Владимира Федотова и может дисквалифицировать специалиста.

После игры тренер ЦСКА высказывался об эпизоде: «Абаскаль бросился на меня в перерыве? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь» — фраза Федотова на послематчевой пресс-конференции.

В перерыве матча у выхода в подтрибунку тренеры схлестнулись словесно: Абаскаль кричал Федотову о нарушении фейр-плей в эпизоде с первым голом ЦСКА.

«Что касается разговора с Федотовым после первого тайма, все очень просто. Сказал одну фразу — «фейр-плей», — отметил испанец после матча.

Напомним, Роман Зобнин выключился из игры при владении мячом и показал руками жест, что хочет остановить игру. Милан Гайич же продолжил играть и сделал заброс на Федора Чалова, который забил гол.

Новое видео реакции Владимира Федотова на крики Абаскаля — ответ на то, что тренер сразу после свистка направился с претензиями к скамейке ЦСКА. В сюжете «Спартака» видно, что испанец направился не в раздевалку, а конкретно к команде соперника.

Тренер ЦСКА эмоционально отреагировал и выдал спич с теперь уже знаковой фразой: «Езжай домой, клоун!»

При этом в ходе этой перепалки на видео не слышно, что на самом деле кричит тренеру ЦСКА Абаскаль, но слышна реакция резервного арбитра матча Алексея Амелина: «Не ведитесь, не ведитесь!» — советует судья Федотову.

А по ходу первого тайма Федотов осадил и игрока «Спартака» — Данила Пруцева, который после единоборства с Мойзесом на 43-й минуте упал на газон.

«Сука, вставай, ###!» — крикнул тренер ЦСКА 22-летнему хавбеку красно-белых.

Кажется, Федотов провел свой самый эмоциональный матч в карьере: ранее тренер ЦСКА не отмечался настолько резкими высказываниями на камеру.

«Разговаривает как конюх»: что говорят о поведении Федотова в дерби?

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, снова раскритиковала Федотова за стиль общения.

— Что вы думаете о поведении Владимира Федотова и тех видео, которые появились сегодня?

— Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА, — сказала Салихова «СЭ».

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев тоже осудил поведение тренера ЦСКА.

«Владимир Федотов ведет себя как быдлан! И это печально. Я матерщинник со стажем. И хочу сказать, что когда на тебя направлены камеры, когда ты работаешь на такой ответственной работе, то должен отдавать себе отчет, что и как ты говоришь. Мне, конечно, фиолетово на поведение Федотова в целом, но его и ЦСКА должны наказать серьезно», — сказал Губерниев «СЭ».

А бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» назвал поведение Федотова недостойным:

«Это недостойное поведение Федотова, не ожидал от него такого. Это нехорошо, нужно быть сдержанным. Да, Абаскаль эмоциональный, прыгает и машет руками, но он не оскорблял тебя. А Федотов отправил его домой, употребив еще матерные слова. Это никак не украшает тренера, тем более тренера ЦСКА. Он не может себя так вести с другими коллегами. В раздевалке может сколько угодно орать на игроков».