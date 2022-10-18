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«Че ты там машешь руками? Ты, езжай домой, клоун!» С чего началась перепалка Федотова и Абаскаля в дерби

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.
Фото «СЭ»
Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренер ЦСКА осадил испанца в перерыве.

Огненное дерби ЦСКА — «Спартак» продолжает создавать инфоповоды и спустя несколько дней после игры.

История треш-тока Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля получила продолжение. В ответ на выкрики Абаскаля в перерыве матча тренер ЦСКА эмоционально обратился к сопернику: «Что ты там рассказываешь, ###? Че ты там машешь своими руками, ###? Ты, езжай домой, ###, клоун!»

Владимир Федотов. «Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков

По данным Telegram-канала «Мутко против», КДК РФС рассмотрит высказывания Владимира Федотова и может дисквалифицировать специалиста.

После игры тренер ЦСКА высказывался об эпизоде: «Абаскаль бросился на меня в перерыве? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь» — фраза Федотова на послематчевой пресс-конференции.

В перерыве матча у выхода в подтрибунку тренеры схлестнулись словесно: Абаскаль кричал Федотову о нарушении фейр-плей в эпизоде с первым голом ЦСКА.

«Что касается разговора с Федотовым после первого тайма, все очень просто. Сказал одну фразу — «фейр-плей», — отметил испанец после матча.

Напомним, Роман Зобнин выключился из игры при владении мячом и показал руками жест, что хочет остановить игру. Милан Гайич же продолжил играть и сделал заброс на Федора Чалова, который забил гол.

Новое видео реакции Владимира Федотова на крики Абаскаля — ответ на то, что тренер сразу после свистка направился с претензиями к скамейке ЦСКА. В сюжете «Спартака» видно, что испанец направился не в раздевалку, а конкретно к команде соперника.

Тренер ЦСКА эмоционально отреагировал и выдал спич с теперь уже знаковой фразой: «Езжай домой, клоун!»

При этом в ходе этой перепалки на видео не слышно, что на самом деле кричит тренеру ЦСКА Абаскаль, но слышна реакция резервного арбитра матча Алексея Амелина: «Не ведитесь, не ведитесь!» — советует судья Федотову.

А по ходу первого тайма Федотов осадил и игрока «Спартака» — Данила Пруцева, который после единоборства с Мойзесом на 43-й минуте упал на газон.

«Сука, вставай, ###!» — крикнул тренер ЦСКА 22-летнему хавбеку красно-белых.

Кажется, Федотов провел свой самый эмоциональный матч в карьере: ранее тренер ЦСКА не отмечался настолько резкими высказываниями на камеру.

Владимир Федотов. Почему Федотов не возглавил «Спартак», а теперь в шаге от ненависти болельщиков

«Разговаривает как конюх»: что говорят о поведении Федотова в дерби?

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, снова раскритиковала Федотова за стиль общения.

— Что вы думаете о поведении Владимира Федотова и тех видео, которые появились сегодня?

— Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА, — сказала Салихова «СЭ».

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев тоже осудил поведение тренера ЦСКА.

«Владимир Федотов ведет себя как быдлан! И это печально. Я матерщинник со стажем. И хочу сказать, что когда на тебя направлены камеры, когда ты работаешь на такой ответственной работе, то должен отдавать себе отчет, что и как ты говоришь. Мне, конечно, фиолетово на поведение Федотова в целом, но его и ЦСКА должны наказать серьезно», — сказал Губерниев «СЭ».

А бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» назвал поведение Федотова недостойным:

«Это недостойное поведение Федотова, не ожидал от него такого. Это нехорошо, нужно быть сдержанным. Да, Абаскаль эмоциональный, прыгает и машет руками, но он не оскорблял тебя. А Федотов отправил его домой, употребив еще матерные слова. Это никак не украшает тренера, тем более тренера ЦСКА. Он не может себя так вести с другими коллегами. В раздевалке может сколько угодно орать на игроков».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
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Мостовой — о словах Федотова Абаскалю: «Нормальное поведение. Я бы сказал так же»
Масалитин — об Абаскале и Федотове: «Пожмут друг другу руки, выпьют по бокалу пива и разойдутся»
Ветеран ЦСКА: «Федотов повел себя недостойно, не ожидал от него такого»
Губерниев: «Федотов ведет себя как быдлан! Его и ЦСКА должны строго наказать»
Федотов — полузащитнику «Спартака» Пруцеву во время дерби: «***, вставай, ты, ***»
Зарема Салихова — о Владимире Федотове: «Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
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