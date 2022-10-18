«Че ты там машешь руками? Ты, езжай домой, клоун!» С чего началась перепалка Федотова и Абаскаля в дерби
Огненное дерби ЦСКА — «Спартак» продолжает создавать инфоповоды и спустя несколько дней после игры.
История треш-тока Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля получила продолжение. В ответ на выкрики Абаскаля в перерыве матча тренер ЦСКА эмоционально обратился к сопернику: «Что ты там рассказываешь, ###? Че ты там машешь своими руками, ###? Ты, езжай домой, ###, клоун!»
По данным Telegram-канала «Мутко против», КДК РФС рассмотрит высказывания Владимира Федотова и может дисквалифицировать специалиста.
После игры тренер ЦСКА высказывался об эпизоде: «Абаскаль бросился на меня в перерыве? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь» — фраза Федотова на послематчевой пресс-конференции.
В перерыве матча у выхода в подтрибунку тренеры схлестнулись словесно: Абаскаль кричал Федотову о нарушении фейр-плей в эпизоде с первым голом ЦСКА.
«Что касается разговора с Федотовым после первого тайма, все очень просто. Сказал одну фразу — «фейр-плей», — отметил испанец после матча.
Напомним, Роман Зобнин выключился из игры при владении мячом и показал руками жест, что хочет остановить игру. Милан Гайич же продолжил играть и сделал заброс на Федора Чалова, который забил гол.
Новое видео реакции Владимира Федотова на крики Абаскаля — ответ на то, что тренер сразу после свистка направился с претензиями к скамейке ЦСКА. В сюжете «Спартака» видно, что испанец направился не в раздевалку, а конкретно к команде соперника.
Тренер ЦСКА эмоционально отреагировал и выдал спич с теперь уже знаковой фразой: «Езжай домой, клоун!»
При этом в ходе этой перепалки на видео не слышно, что на самом деле кричит тренеру ЦСКА Абаскаль, но слышна реакция резервного арбитра матча Алексея Амелина: «Не ведитесь, не ведитесь!» — советует судья Федотову.
А по ходу первого тайма Федотов осадил и игрока «Спартака» — Данила Пруцева, который после единоборства с Мойзесом на 43-й минуте упал на газон.
«Сука, вставай, ###!» — крикнул тренер ЦСКА 22-летнему хавбеку красно-белых.
Кажется, Федотов провел свой самый эмоциональный матч в карьере: ранее тренер ЦСКА не отмечался настолько резкими высказываниями на камеру.
«Разговаривает как конюх»: что говорят о поведении Федотова в дерби?
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, снова раскритиковала Федотова за стиль общения.
— Что вы думаете о поведении Владимира Федотова и тех видео, которые появились сегодня?
— Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА, — сказала Салихова «СЭ».
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев тоже осудил поведение тренера ЦСКА.
«Владимир Федотов ведет себя как быдлан! И это печально. Я матерщинник со стажем. И хочу сказать, что когда на тебя направлены камеры, когда ты работаешь на такой ответственной работе, то должен отдавать себе отчет, что и как ты говоришь. Мне, конечно, фиолетово на поведение Федотова в целом, но его и ЦСКА должны наказать серьезно», — сказал Губерниев «СЭ».
А бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» назвал поведение Федотова недостойным:
«Это недостойное поведение Федотова, не ожидал от него такого. Это нехорошо, нужно быть сдержанным. Да, Абаскаль эмоциональный, прыгает и машет руками, но он не оскорблял тебя. А Федотов отправил его домой, употребив еще матерные слова. Это никак не украшает тренера, тем более тренера ЦСКА. Он не может себя так вести с другими коллегами. В раздевалке может сколько угодно орать на игроков».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1