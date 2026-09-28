Медведев обещает веселый финал с Рублевым. Кто из двух друзей увезет титул из Китая?

У Андрея есть хорошие шансы взять реванш за поражение в ОАЭ.

Ханчжоу (Китай)

Полуфиналы

Андрей Рублев (Россия, 2) — Кириан Жак (Франция) — 7:6 (7:0), 6:1

Даниил Медведев (Россия, 1) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:5, 6:4

Даниил Медведев и Андрей Рублев проведут седьмой российский финал на уровне ATP. В полуфинале Ханчжоу Рублев относительно легко переиграл француза Кириана Жака, а Медведев одержал победу в сложном матче против соотечественника Романа Сафиуллина. Предыдущий полностью русский титульный поединок также состоялся между Даниилом и Андреем в Дубае в 2023 году. В личных встречах счет 7:2 в пользу экс первой ракетки мира.

От худшего к лучшему

Турнир в Ханчжоу проводится с 2024 года. Дебютным чемпионом был хорват Марин Чилич. В прошлом году победу праздновал Александр Бублик, обыграв в финале Валантена Руайе. В 2026-м представитель Казахстана решил пропустить турнир и выпал из топ-20. Интересно, что год назад Рублев был первым сеяным, но вылетел уже на старте от того самого Руайе.

В этот раз Андрей получил второй номер посева и в первом круге достаточно легко обыграл Ринки Хидзикату. Далее россиянин сыграл невероятный матч с Юго Гастоном. В первом сете дело дошло до тай-брейка, на котором Рублев повел со счетом 6:1, но следом проиграл семь розыгрышей подряд и дважды пытался порвать на себе футболку. Во второй партии при счете 5:5 Андрей ударил по рекламному щиту и разбил левую руку. Из-за кровотечения ему понадобился медицинский перерыв.

Несмотря на такие обстоятельства, Андрей смог выиграть второй сет на тай-брейке и забрать решающую партию. «Не знаю, что сказать. Просто рад, что смог выиграть у Юго после серии тяжелых моментов и упущенных шансов в первом и втором сете. Рад, что справился».

Андрей Рублев. Фото AFP

В полуфинале Рублева ждал Кириан Жак. В Ханчжоу француз переиграл Александера Вукича, затем справился с третьим сеяным Томасом Мартином Этчеверри, а в четвертьфинале выиграл затяжной матч у Фабиана Марожана. В первом сете теннисисты сыграли тай-брейк из 26 розыгрышей, а во втором Жак дожал опытного венгра в концовке сета. Благодаря выходу в полуфинал Кириан дебютирует в топ-100 (сейчас 84-й в Live-рейтинге).

С Рублевом Жак провел практически идеальный первый сет. Он ввязался в обоюдоострый теннис и ни в чем не уступал обладателю 18 титулов ATP. Впервые Кириана зажало при счете 5:4. Он совершил двойную ошибку, и Андрей заработал два брейк-пойнта. Однако следом француз уверенно выиграл четыре розыгрыша подряд и сравнял счет (5:5). В итоге дело дошло до тай-брейка, который россиянин выиграл со счетом 7:0. Ничто не предвещало такого развития событий, но Рублев провел идеальную, возможно, лучшую мини-партию в своей карьере. Две подачи навылет, несколько ярких виннерсов.

Перед второй партией Жак взял медицинский перерыв, пожаловавшись на проблемы с плечом. После паузы он вернулся на корт уже другим игроком. Рублев уверенно брал один гейм за другим, а его соперник чудом ушел от «баранки». Андрей вышел в третий финал в сезоне (в Барселоне проиграл Артуру Фису, а в Бостаде победил Лучано Дардери) и одержал 400-ю победу в туре. Из действующих игроков только у восьми показатель лучше. В этом списке Новак Джокович, Марин Чилич, Стэн Вавринка, Гаэль Монфис, Александр Зверев, Григор Димитров, Кеи Нисикори и Даниил Медведев. С последним Андрей сыграет решающий матч в Ханчжоу.

Прорыв Романа

В Китае Медведев переиграл Руайе, Коулмена Вонга и Романа Сафиуллина. Роман же остановил четвертого сеяного Кантена Алиса и представлял большую опасность для Медведева. Это подтвердил первый сет. Если Рублев и Жак быстро заканчивали геймы на своих подачах, то в отчетном матче соперники потратили 30 минут на пять стартовых геймов.

Между Медведевым и Сафиуллиным шла плотная борьба, и казалось, что все идет к тай-брейку. Однако в 12-м гейме Роман неожиданно забуксовал. Сделал две двойные ошибки и отдал сопернику первую партию. Но не расклеился и начал второй сет с брейка. Роман подтвердил свое преимущество (2:0), но долго его удерживать не получилось.

Роман Сафиуллин. Фото «СЭ»

Даниил сделал обратный брейк после ошибки Сафиуллина у сетки. В восьмом гейме Роман вновь не смог справиться с давлением на своей подаче, но героически отыграл три брейк-пойнта (4:4). Перелома в игру это не внесло. Медведев уже почувствовал свою игру и закрыл гейм на приеме в десятом гейме. Несмотря на поражение, Сафиуллин может занести этот турнир в свой актив. В рейтинге он прибавил 18 позиций и получил право сыграть на пятисотнике в Пекине (в 1/16 финала встретится с Флавио Коболли).

«Роман — классный игрок. Рад, что он восстановился после травмы и так здорово сейчас играет. Мне было очень непросто, поэтому очень рад своей победе в полуфинале», — отметил Медведев.

Также Даниил высказался о предстоящем финале со своим близким другом. Напомним, что Рублев является крестным отцом дочери Даниила Алисы.

«Это будет наш второй финал с Андреем на уровне ATP. Мы кое-что сделали в ATP-Туре, поэтому кто покажет свой лучший теннис, тот и выиграет титул. Приходите завтра, будет весело», — обратился лучший теннисист России к болельщикам.

Финал в Ханчжоу начнется в 14.30 по московскому времени.

Все российские финалы ATP

1994 год. Аделаида

Евгений Кафельников — Александр Волков — 6:4, 6:3

2001 год. Ташкент

Марат Сафин — Евгений Кафельников — 6:2, 6:2

2004 год. Пекин

Марат Сафин — Михаил Южный — 7:6, 7:5

2006 год. Москва

Николай Давыденко — Марат Сафин — 6:4, 5:7, 6:4

2008 год. Москва

Игорь Куницын — Марат Сафин — 7:6, 6:7, 6:3

2023 год. Дубай

Даниил Медведев — Андрей Рублев — 6:2, 6:2

2026 год. Ханчжоу

Даниил Медведев — Андрей Рублев