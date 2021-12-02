Бакаев: продать нельзя оставить. «Спартаку» нужно определиться уже зимой

Летом игрок сборной может покинуть красно-белых бесплатно.

Летом 2022-го у Зелимхана Бакаева заканчивается договор со «Спартаком». Разумеется, вопрос один: а что дальше? Герман Ткаченко, президент компании ProSports Management, ведущей дела Бакаева, пару недель назад описывал ситуацию так: «Спартак» пока не вернулся со встречным предложением. Планируем, что ясность наступит в декабре, после завершения первой части чемпионата".

Выходит, окончательного решения нет, то есть вопрос, нужен ли Бакаев «Спартаку», открыт. И это — отличная возможность подумать над тем, нуждаются ли красно-белые в Зелимхане.

Если говорить о статистике РПЛ, то в текущем сезоне Бакаев — лучший по голевым передачам в команде: три паса, тогда как ближайшие конкуренты сделали лишь по одному. Похожая история и в предыдущем сезоне: Зелимхан, несмотря на сложности с попаданием в состав, разделил лавры лучшего ассистента клуба с Кралом и Ларссоном, а по «гол + пас» стал четвертым, сразу за тройкой нападающих.

Сезон-2019/20 Бакаев закончил не только лидером по голевым передачам (9), но и захватил первое место по «гол + пас» (15).

Вообще, в стартовый состав Бакаев попал еще при Каррере, но потом уехал в тульскую аренду, где отлично спрогрессировал при Олеге Кононове и вместе с тренером вернулся в «Спартак». Так получилось, что часто критикуемый (и порой за дело) Бакаев — абсолютно лучший ассистент клуба за последние два с половиной сезона (то есть после возвращения из «Арсенала») с 17 голевыми передачами, к которым он приплюсовал 7 голов.

По продвинутой статистике этого сезона все тоже прилично. Бакаев — лучший по созданным голевым моментам в команде (30), у ближайшего преследователя Джордана Ларссона — 19. Ключевые пасы — первое место (32), у ближайшего конкурента, опять же Джордана Ларссона, — 21. Еще Зелимхан входит в тройку самых активных дриблеров клуба (86 попыток дриблинга) с эффективностью 60%. Для сравнения: у Мозеса — 63% из 90 попыток, то есть показатели практически равные. Это особенно красноречиво с учетом того, что в текущем сезоне у Бакаева в РПЛ всего 712 минут, а у Мозеса — 976.

Плюс ко всему Бакаев — игрок тонкий и нестандартный. Помимо дриблинга, он придумывает неочевидные передачи и всегда смотрит вперед, оценивая свободные зоны. Отсюда и аномально высокий показатель ключевых передач при минимуме игрового времени.

Так почему, если Бакаев настолько крут, «Спартак» сомневается в продлении контракта?

Отчасти вопрос, вероятно, в токсичности Зелимхана. Причем токсичность не внутренняя (он неплохой парень и в коллективе чувствует себя нормально), а внешняя. Болельщикам кажется, что Бакаев, выдавая фразы «Промес не потолок», «Мозес тоже не Месси» вредит команде. Слова, надо сказать, правда провокационные и заставляют многих сомневаться в его созидательности.

Сюда же добавляются радикальные эмоции после замен, спорных ситуаций и нереализованных моментов. Психология — самое слабое место Бакаева. При этом Валерий Карпин не испугался определить его в старт на судьбоносный матч с Хорватией, и Бакаев оказался чуть ли не единственным, кто создавал хотя бы малейшие угрозы воротам соперника. И, кстати, с Зелимханом на поле Россия держала нужный результат, но это, конечно, лирика. Проигрывает и выигрывает вся команда. Но момент в контексте Бакаева — показательный.

Дело в том, что я слышал от людей, работавших с Зелимханом, что он игрок, которого нужно мотивировать через похвалу и полное доверие. Тогда он раскрывается и дает результат, если нет — становится дерганым, нервным и нерезультативным. Очевидно, в этом смысле Кононов был для Бакаева даже удобнее Тедеско. Результативность это подтверждает.

Поэтому, конечно, решение по Зелимхану должно отталкиваться от схемы, которую будет ставить тренер «Спартака» (для Бакаева лучшая схема — четыре защитника, где он вингер/фланговый нападающий), и умения тренера работать со сложными футболистами.

И все-таки «Спартак» порой действительно бездарно разбрасывается лучшими воспитанниками. Погребняк, Дзюба, Торбинский соврать не дадут. Понятно, что нет никаких гарантий по поводу Бакаева и его прогресса, но бесплатно отдавать воспитанника, футболиста сборной, которого прямо сейчас сайт Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро, кажется очень странным поступком и с экономической точки зрения. А еще имеет все шансы стать повторением историй упомянутых воспитанников.

Короче говоря, ситуация действительно сложная, и худшее, что может сделать «Спартак», — не продлить Бакаева и отпустить летом 2022-го бесплатно. Поэтому какое-то решение нужно точно принимать зимой, хотя зимой цена на Зелимхана будет уже, увы, символической.