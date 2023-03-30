«В «Локомотиве» рассчитывали на молодых футболистов — не на воспитанников, а на иностранцев»

«СЭ» поговорил с защитником «Факела» и воспитанником железнодорожников Евгением Морозовым.

В этом сезоне «Факел» — одно из открытий РПЛ. У клуба бешеная поддержка и яркие матчи с топ-клубами. Для защитника воронежцев Евгения Морозова этот сезон в РПЛ дебютный. «СЭ» поговорил с выпускником академии «Локомотива» о его игре, «Секторе Газа» и болельщиках «Факела».

Выбор между «Факелом», «Рубином» и «Ахматом»

— Перед паузой на сборные вы одержали первую разгромную победу в сезоне — над «Сочи» 3:0. Команда в хорошем настроении ушла на паузу?

— Очень классная атмосфера была в раздевалке. Все верят, что мы сможем остаться в РПЛ на следующий сезон. Победа над «Сочи» дала нам большой импульс. Видно, как «Факел» играет в каждом матче, борется до конца. Мы долго ждали эту победу.

— Есть ощущение, что команда сможет избежать стыковых матчей?

— Конечно! Особенно после последнего тура, когда мы разгромно победили, а наши соперники не набрали очков. Если раньше до «Крыльев Советов» было шесть баллов, то сейчас три. Появилось облегчение. Дальше нас ждут домашние матчи с ЦСКА, потом в гостях игра с «Торпедо». Команда верит, что сможет набрать максимум очков в этих встречах.

— Почему решил перейти в «Факел»? Писали, что были предложения от «Рубина» и «Ахмата».

— Такие предложения действительно были. Но я и мой агент решили, что для моего развития лучше пойти в «Факел», который только вышел в РПЛ. Воронеж — футбольный город, здесь отличная атмосфера. Плюс был шанс показать себя на сборе и заиграть в стартовом составе.

— Почему не рассматривался вариант с переходом в основную команду «Локомотива»? Там же сейчас доверяют молодым игрокам.

— От «Локомотива» не было конкретного интереса. Они могли меня взять на сборы, но разговора, чтобы оставить меня на сезон, не было. «Факел» хотел меня видеть в команде, а я хочу играть там, где нужен.

— Перед этим сезоном расформировали «Казанку», за которую вы выступали. Как ребятам сказали, что команда закрывается?

— На тот момент я был в аренде в «Волгаре». С ребятами общался, им было тяжеловато. Считаю, что вторая команда должна существовать, чтобы через нее попадать в основную. Через дубль трудно попасть во взрослую команду. Сейчас многие ребята ушли в аренды, а могли спокойно играть в «Казанке» и попадать в основу.

— В клуб тогда пришли Цорн и Рангник, которые покупали Бека-Бека и Керка за 6 миллионов евро, но при этом закрыли «Казанку». Не было ощущения, что вас обделили?

— Вот это было обидно. Рассчитывали они на молодых футболистов, но не на нас, а на иностранцев. Это было неприятно. Но видите, как все получилось. Если бы у Цорна и Рангника все сработало, то вопросов бы не было. А в итоге клуб попал в тяжелое положение. Хорошо, что сейчас они потихонечку выбираются.

— Главное, что все ребята нашли новый клуб и продолжают играть. Общается с тобой кто-то из тех, с кем ты был в академии «Локо»?

— Виделся с Никитой Хлыновым, Артемом Карпукасом, Иваном Котельниковым. Все устроились, но считаю, что через «Казанку» у многих из ребят было бы больше шансов заиграть на взрослом уровне и попасть в главную команду. Не все хорошо устроились, как могли бы. Тем более у «Локомотива» в этом сезоне были кадровые проблемы. Сейчас подтягивают ребят 2004-2005 годов, а могли попробовать ребят из «Казанки» 2002-2003-х.

— То есть ты следишь за командой?

— Да, слежу. Они подписали сильных игроков: Дзюбу, Глушенкова и Пиняева. Мне нравится, как они играют. Вижу, как помогают «Локомотиву» вернуться на должные места.

— Как оцениваешь их старт после возобновления чемпионата?

— Абсолютно топовый старт. Когда идешь в зоне вылета, выходишь на вторую часть сезона и проигрываешь, то это эмоционально давит, дальше играть становится только тяжелее. А они хорошо начали и сейчас могут немного выдохнуть. Так же, как и мы сейчас после победы над «Сочи». Победа — это глоток свежего воздуха. В эмоциональном плане нам сейчас будет легче.

— Общаешься ли с кем-то из нынешнего «Локомотива»?

— Близко дружу с Карпукасом с академии, вместе жили в интернате. До сих пор общаемся.

— На какие темы обычно разговариваете?

— На разные. Но без разговоров о футболе никуда.

ФК «Факел»

У нас одно поражение в Воронеже — все благодаря болельщикам

— Какое-то время «Локомотив» был прямым конкурентом «Факела».

— Было непривычно видеть «Локомотив» в таком положении. Но сейчас я играю за «Факел», и когда играл против «Локо», то безумно хотел победить. Рад, что получилось забить, даже отпраздновал гол. Команда из Воронежа дала мне шанс заиграть в РПЛ, поэтому сейчас в первую очередь меня интересует «Факел».

— Кстати, про первый гол в РПЛ. Символично, что ты его забил «Локомотиву». Что почувствовал тогда?

— Меня переполняли эмоции. Это был один из лучших дней в моей жизни. Первый гол и первая победа в РПЛ — все это было безумно приятно.

— После того поражения «Локомотив» окончательно повалился и через несколько матчей немецкая компания ушла. Ты был рад этому событию?

— Не было такого, чтобы испытывал какие-то особые эмоции. Просто хотелось, чтобы «Локомотив» выравнял свое положение, был намного выше в турнирной таблице. Но когда был матч, то думал только о победе, о трех очках.

— Не хотел вернуться зимой в родной клуб? Там ведь все грустно в обороне.

— Со мной этой зимой никто не связывался. Тогда в команде в целом был плохой период. Нельзя винить только оборону.

— Ты начинал сезон в «Факеле» при Василенко, которого обожали в Воронеже. Чем он тебе запомнился?

— Он действительно очень хороший человек. Правда, я при нем не так много поиграл, всего четыре матча. Он отличный тренер, который может поддержать, поговорить наедине.

— Как тебе новый тренер Пятибратов?

— Он в меня верит. За это я благодарен ему. При нем команда обретает уверенность.

— За счет чего это происходит?

— Мы набираем много очков дома, у нас всего одно поражение в Воронеже. Все это благодаря болельщикам. Они нам реально помогают. Вот за счет этого команда и сплачивается, играет ради фанатов. За счет этого получается набирать очки.

— Ты играешь в защите, но за карьеру забил уже 14 мячей. В чем секрет?

— Наверное, есть какая-то чуйка в чужой штрафной. Все свои голы, если не брать парочку, забил из штрафной площади. Порой чувствую, куда отскочит мяч после подачи углового.

— Не хотел стать нападающим?

— Не смог бы играть качественно в этой роли. Конечно, там попроще, есть в психологическом плане право на ошибку, но лучше буду в защите играть. Мне эта позиция ближе.

ФК «Факел»

Моя цель — играть в топ-команде РПЛ, в иделе — в «Локомотиве»

— Ты в «Факеле» основной защитник. Есть желание остаться в клубе на постоянной основе?

— Мне здесь нравится, но пока об этом не думал. «Факелу» я в любом случае безумно благодарен за предоставленный шанс поиграть в РПЛ.

— Но есть ли цель вернуться в «Локомотив»?

— Моя цель — играть стабильно в топ-команде в РПЛ, которая будет в дальнейшем бороться за попадание в Лигу чемпионов. В идеале это, естественно, «Локомотив».

— А о Европе не думал?

— Конечно, думал. Но сейчас с этим все напряженно. Пока далеко еще до Европы, нужно показывать стабильный, качественный и сильный футбол.

— Кто является лидером в «Факеле»?

— Это Ираклий Квеквескири. Он на поле всегда всех заводит и сам играет до конца. В раздевалке лидеры — Сергей Брызгалов и Михаил Смирнов. Могут перед игрой что-то подсказать и помочь. Хотя они мои прямые конкуренты.

— Квеквескири после матча со «Спартаком» сказал, что команда могла увести очки из Москвы. Так же считаешь?

— Мы действительно могли, «Спартак» забил нам третий мяч только на последних минутах. Понятно, что против них очень тяжело было играть, так как сейчас «Спартак» — один из лучших клубов в стране. Мы хорошо оборонялись на протяжении всего матча. Обидно, что пропустили в концовке и не увезли ни одного очка.

— Впечатлила ли тебя атака «Спартака» и в целом их игра?

— Не удивила только потому, что часто разбирал игру «Спартака», смотрел много матчей с их участием.

— Илья Свинов рассказывал тебе о команде?

— Слышал от него только хорошее. Сейчас там много молодых игроков. Абаскаль подтянул ребят, с которыми я играл в молодежной лиге.

— «Факел» — одна из немногих команд, которая заставила «Зенит» потерять очки.

— Матч был тяжелый. Во втором тайме мы не выходили со своей половины поля. Потому что это «Зенит», против них мало кто может качественно играть. Нам пришлось много обороняться, но сыграть 1:1 с «Зенитом» — это топ.

ФК «Факел»

— Не боялись бразильцев?

— Наша команда умеет держать концентрацию на протяжении всего матча. Когда обороняешься все 90 минут, держать ее намного сложнее. В том матче у нас получилось, а со «Спартаком» — нет. Они давили сильнее, чем «Зенит», мы не дотерпели немного. Это не так просто, как кажется на первый взгляд.

— В плане атакующих действий кто был сильнее — «Спартак» или «Зенит»?

— Думаю, что «Спартак» был сильнее в плане атаки. Они создали пару моментов, а «Зениту» мы не позволили их создавать.

— «Факел» — одна из немногих команд, которая не попала в плей-офф Кубка России. Как тебе новый формат?

— Честно, до сих пор не понимаю его. У нас в группе были «Спартак», «Зенит» и «Крылья Советов». Сыграли с ними по три раза за первую часть сезона. Но это был большой опыт для «Факела».

— Не приелись ли матчи с одним и тем же соперником?

— Как такие матчи могут приесться? Это нереально.

— После одного из первых матчей «Факела» в интернете появилась фотография, на которой Руслан Магаль отдыхал и общался с болельщиками. А тебя узнают в Воронеже?

— Были такие ситуации. Один раз встретил дочку Юрия Хоя с ее сыном. Он, оказывается, ходит к моему барберу и просит постричь его так же, как меня. Они подошли, взяли автограф, рассказали эту историю с прической. Очень приятно.

— А ты выучил за это время песни «Сектора Газа»?

— Перед выездными матчами часто слушаю «Туман».

— Есть рейтинг лучших песен группы?

— Мне нравятся «Туман» и «Колхозный панк». Стоишь в подтрибунном помещении, готовишься к выходу, а 10-15 тысяч человек поют «Туман». В этот момент по коже пробегают мурашки.

— Ты был в заявке «Локомотива» U-19 на матчи Лиги чемпионов, значит, знаком с атмосферой этого турнира. Как оценишь возможный переход России в Азию?

— К сожалению, не играл в юношеской Лиге чемпионов, был только в заявке на матч. Считаю, что переход в Азию нам не нужен, это понизит наш уровень и ни к чему не приведет. Надеюсь, что ситуация исправится и со временем я и мои ровесники услышат гимн европейской Лиги чемпионов.