«В «Локомотиве» рассчитывали на молодых футболистов — не на воспитанников, а на иностранцев»
В этом сезоне «Факел» — одно из открытий РПЛ. У клуба бешеная поддержка и яркие матчи с топ-клубами. Для защитника воронежцев Евгения Морозова этот сезон в РПЛ дебютный. «СЭ» поговорил с выпускником академии «Локомотива» о его игре, «Секторе Газа» и болельщиках «Факела».
Выбор между «Факелом», «Рубином» и «Ахматом»
— Перед паузой на сборные вы одержали первую разгромную победу в сезоне — над «Сочи» 3:0. Команда в хорошем настроении ушла на паузу?
— Очень классная атмосфера была в раздевалке. Все верят, что мы сможем остаться в РПЛ на следующий сезон. Победа над «Сочи» дала нам большой импульс. Видно, как «Факел» играет в каждом матче, борется до конца. Мы долго ждали эту победу.
— Есть ощущение, что команда сможет избежать стыковых матчей?
— Конечно! Особенно после последнего тура, когда мы разгромно победили, а наши соперники не набрали очков. Если раньше до «Крыльев Советов» было шесть баллов, то сейчас три. Появилось облегчение. Дальше нас ждут домашние матчи с ЦСКА, потом в гостях игра с «Торпедо». Команда верит, что сможет набрать максимум очков в этих встречах.
— Почему решил перейти в «Факел»? Писали, что были предложения от «Рубина» и «Ахмата».
— Такие предложения действительно были. Но я и мой агент решили, что для моего развития лучше пойти в «Факел», который только вышел в РПЛ. Воронеж — футбольный город, здесь отличная атмосфера. Плюс был шанс показать себя на сборе и заиграть в стартовом составе.
— Почему не рассматривался вариант с переходом в основную команду «Локомотива»? Там же сейчас доверяют молодым игрокам.
— От «Локомотива» не было конкретного интереса. Они могли меня взять на сборы, но разговора, чтобы оставить меня на сезон, не было. «Факел» хотел меня видеть в команде, а я хочу играть там, где нужен.
— Перед этим сезоном расформировали «Казанку», за которую вы выступали. Как ребятам сказали, что команда закрывается?
— На тот момент я был в аренде в «Волгаре». С ребятами общался, им было тяжеловато. Считаю, что вторая команда должна существовать, чтобы через нее попадать в основную. Через дубль трудно попасть во взрослую команду. Сейчас многие ребята ушли в аренды, а могли спокойно играть в «Казанке» и попадать в основу.
— В клуб тогда пришли Цорн и Рангник, которые покупали Бека-Бека и Керка за 6 миллионов евро, но при этом закрыли «Казанку». Не было ощущения, что вас обделили?
— Вот это было обидно. Рассчитывали они на молодых футболистов, но не на нас, а на иностранцев. Это было неприятно. Но видите, как все получилось. Если бы у Цорна и Рангника все сработало, то вопросов бы не было. А в итоге клуб попал в тяжелое положение. Хорошо, что сейчас они потихонечку выбираются.
— Главное, что все ребята нашли новый клуб и продолжают играть. Общается с тобой кто-то из тех, с кем ты был в академии «Локо»?
— Виделся с Никитой Хлыновым, Артемом Карпукасом, Иваном Котельниковым. Все устроились, но считаю, что через «Казанку» у многих из ребят было бы больше шансов заиграть на взрослом уровне и попасть в главную команду. Не все хорошо устроились, как могли бы. Тем более у «Локомотива» в этом сезоне были кадровые проблемы. Сейчас подтягивают ребят 2004-2005 годов, а могли попробовать ребят из «Казанки» 2002-2003-х.
— То есть ты следишь за командой?
— Да, слежу. Они подписали сильных игроков: Дзюбу, Глушенкова и Пиняева. Мне нравится, как они играют. Вижу, как помогают «Локомотиву» вернуться на должные места.
— Как оцениваешь их старт после возобновления чемпионата?
— Абсолютно топовый старт. Когда идешь в зоне вылета, выходишь на вторую часть сезона и проигрываешь, то это эмоционально давит, дальше играть становится только тяжелее. А они хорошо начали и сейчас могут немного выдохнуть. Так же, как и мы сейчас после победы над «Сочи». Победа — это глоток свежего воздуха. В эмоциональном плане нам сейчас будет легче.
— Общаешься ли с кем-то из нынешнего «Локомотива»?
— Близко дружу с Карпукасом с академии, вместе жили в интернате. До сих пор общаемся.
— На какие темы обычно разговариваете?
— На разные. Но без разговоров о футболе никуда.
У нас одно поражение в Воронеже — все благодаря болельщикам
— Какое-то время «Локомотив» был прямым конкурентом «Факела».
— Было непривычно видеть «Локомотив» в таком положении. Но сейчас я играю за «Факел», и когда играл против «Локо», то безумно хотел победить. Рад, что получилось забить, даже отпраздновал гол. Команда из Воронежа дала мне шанс заиграть в РПЛ, поэтому сейчас в первую очередь меня интересует «Факел».
— Кстати, про первый гол в РПЛ. Символично, что ты его забил «Локомотиву». Что почувствовал тогда?
— Меня переполняли эмоции. Это был один из лучших дней в моей жизни. Первый гол и первая победа в РПЛ — все это было безумно приятно.
— После того поражения «Локомотив» окончательно повалился и через несколько матчей немецкая компания ушла. Ты был рад этому событию?
— Не было такого, чтобы испытывал какие-то особые эмоции. Просто хотелось, чтобы «Локомотив» выравнял свое положение, был намного выше в турнирной таблице. Но когда был матч, то думал только о победе, о трех очках.
— Не хотел вернуться зимой в родной клуб? Там ведь все грустно в обороне.
— Со мной этой зимой никто не связывался. Тогда в команде в целом был плохой период. Нельзя винить только оборону.
— Ты начинал сезон в «Факеле» при Василенко, которого обожали в Воронеже. Чем он тебе запомнился?
— Он действительно очень хороший человек. Правда, я при нем не так много поиграл, всего четыре матча. Он отличный тренер, который может поддержать, поговорить наедине.
— Как тебе новый тренер Пятибратов?
— Он в меня верит. За это я благодарен ему. При нем команда обретает уверенность.
— За счет чего это происходит?
— Мы набираем много очков дома, у нас всего одно поражение в Воронеже. Все это благодаря болельщикам. Они нам реально помогают. Вот за счет этого команда и сплачивается, играет ради фанатов. За счет этого получается набирать очки.
— Ты играешь в защите, но за карьеру забил уже 14 мячей. В чем секрет?
— Наверное, есть какая-то чуйка в чужой штрафной. Все свои голы, если не брать парочку, забил из штрафной площади. Порой чувствую, куда отскочит мяч после подачи углового.
— Не хотел стать нападающим?
— Не смог бы играть качественно в этой роли. Конечно, там попроще, есть в психологическом плане право на ошибку, но лучше буду в защите играть. Мне эта позиция ближе.
Моя цель — играть в топ-команде РПЛ, в иделе — в «Локомотиве»
— Ты в «Факеле» основной защитник. Есть желание остаться в клубе на постоянной основе?
— Мне здесь нравится, но пока об этом не думал. «Факелу» я в любом случае безумно благодарен за предоставленный шанс поиграть в РПЛ.
— Но есть ли цель вернуться в «Локомотив»?
— Моя цель — играть стабильно в топ-команде в РПЛ, которая будет в дальнейшем бороться за попадание в Лигу чемпионов. В идеале это, естественно, «Локомотив».
— А о Европе не думал?
— Конечно, думал. Но сейчас с этим все напряженно. Пока далеко еще до Европы, нужно показывать стабильный, качественный и сильный футбол.
— Кто является лидером в «Факеле»?
— Это Ираклий Квеквескири. Он на поле всегда всех заводит и сам играет до конца. В раздевалке лидеры — Сергей Брызгалов и Михаил Смирнов. Могут перед игрой что-то подсказать и помочь. Хотя они мои прямые конкуренты.
— Квеквескири после матча со «Спартаком» сказал, что команда могла увести очки из Москвы. Так же считаешь?
— Мы действительно могли, «Спартак» забил нам третий мяч только на последних минутах. Понятно, что против них очень тяжело было играть, так как сейчас «Спартак» — один из лучших клубов в стране. Мы хорошо оборонялись на протяжении всего матча. Обидно, что пропустили в концовке и не увезли ни одного очка.
— Впечатлила ли тебя атака «Спартака» и в целом их игра?
— Не удивила только потому, что часто разбирал игру «Спартака», смотрел много матчей с их участием.
— Илья Свинов рассказывал тебе о команде?
— Слышал от него только хорошее. Сейчас там много молодых игроков. Абаскаль подтянул ребят, с которыми я играл в молодежной лиге.
— «Факел» — одна из немногих команд, которая заставила «Зенит» потерять очки.
— Матч был тяжелый. Во втором тайме мы не выходили со своей половины поля. Потому что это «Зенит», против них мало кто может качественно играть. Нам пришлось много обороняться, но сыграть 1:1 с «Зенитом» — это топ.
— Не боялись бразильцев?
— Наша команда умеет держать концентрацию на протяжении всего матча. Когда обороняешься все 90 минут, держать ее намного сложнее. В том матче у нас получилось, а со «Спартаком» — нет. Они давили сильнее, чем «Зенит», мы не дотерпели немного. Это не так просто, как кажется на первый взгляд.
— В плане атакующих действий кто был сильнее — «Спартак» или «Зенит»?
— Думаю, что «Спартак» был сильнее в плане атаки. Они создали пару моментов, а «Зениту» мы не позволили их создавать.
— «Факел» — одна из немногих команд, которая не попала в плей-офф Кубка России. Как тебе новый формат?
— Честно, до сих пор не понимаю его. У нас в группе были «Спартак», «Зенит» и «Крылья Советов». Сыграли с ними по три раза за первую часть сезона. Но это был большой опыт для «Факела».
— Не приелись ли матчи с одним и тем же соперником?
— Как такие матчи могут приесться? Это нереально.
— После одного из первых матчей «Факела» в интернете появилась фотография, на которой Руслан Магаль отдыхал и общался с болельщиками. А тебя узнают в Воронеже?
— Были такие ситуации. Один раз встретил дочку Юрия Хоя с ее сыном. Он, оказывается, ходит к моему барберу и просит постричь его так же, как меня. Они подошли, взяли автограф, рассказали эту историю с прической. Очень приятно.
— А ты выучил за это время песни «Сектора Газа»?
— Перед выездными матчами часто слушаю «Туман».
— Есть рейтинг лучших песен группы?
— Мне нравятся «Туман» и «Колхозный панк». Стоишь в подтрибунном помещении, готовишься к выходу, а 10-15 тысяч человек поют «Туман». В этот момент по коже пробегают мурашки.
— Ты был в заявке «Локомотива» U-19 на матчи Лиги чемпионов, значит, знаком с атмосферой этого турнира. Как оценишь возможный переход России в Азию?
— К сожалению, не играл в юношеской Лиге чемпионов, был только в заявке на матч. Считаю, что переход в Азию нам не нужен, это понизит наш уровень и ни к чему не приведет. Надеюсь, что ситуация исправится и со временем я и мои ровесники услышат гимн европейской Лиги чемпионов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4