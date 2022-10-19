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«Если не выигрывать в Воронеже в 3-4 гола, становится сложно». Абаскаль — о победе «Спартака» над «Факелом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»
Пресс-конференция главного тренера красно-белых.
Кубок России. Группа B
19 окт, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:2
Спартак

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Факелом» (2:1) в четвертом туре группового этапа Кубка России отметил дебют Даниила Зорина, встал на защиту Михи Мевли и объяснил отсутствие в заявке на игру капитана команда Георгия Джикии.

— Цель достигнута. Эта победа позволила нам гарантировать выход в следующую стадию Кубка России. В Воронеже приятно играть, здесь такая атмосфера! Если ты не выигрываешь у «Факела» с преимуществом в три-четыре гола, становится сложно любой команде. Мы снова здесь победили, это о многом говорит, потому что кроме нас здесь выиграли только «Крылья Советов». Я рад, что мы взяли три очка, идем дальше в турнире и прогрессируем как молодая команда, — сказал Абаскаль.

&laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. У Абаскаля забивает даже Рассказов. «Спартак» продолжает побеждать в Кубке

— Сегодня вы снова вышли со схемой с тремя центральными защитниками...

— Да, сегодня было три центральных защитника — Рыбус, Чернов и Маслов. Ребята могли подключаться к атакам, делать хорошие, опасные передачи на Промеса и Зиньковского. Были фазы, когда мы играли 4-4-2, но это все интерпретируется по ходу игры. Нам надо было закрывать определенные зоны, тактические изменения по ходу матча возможны.

— Почему Джикии не оказалось в заявке?

— Тут все объясняется ротацией. Он провел очень интенсивный матч на выходных, у него набралось много игрового времени. Надо было дать другим ребятам проявить себя на поле.

— Многие критикуют Мевлю. Сегодня он допустил ошибку. Что можете сказать об этом игроке?

— Для Михи это был очень сложный матч с точки зрения энергозатрат, потому что соперник делал постоянные забросы, были постоянные единоборства, в которых у «Факела» есть специалисты. Это всегда непросто — выходить в игру по ходу матча. Рад, что Мевля помог нам добиться сегодня победы.

— Что в перерыве дерби произошло у вас с тренером ЦСКА Федотовым?

— Позвольте мне не говорить о дне вчерашнем, а говорить о дне сегодняшнем.

&laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Факел» — «Спартак»: красно-белые победили в Воронеже после дерби. Онлайн-трансляция

— Как оцените игру дебютанта Зорина?

— Для меня это было моментом счастья, даже мурашки пошли по коже, когда объявил о том, что Зорин выйдет в старте, — у него были почти что слезы на глазах. Он тренировался некоторые время с нами, сегодня на поле показал характер, отлично двигался без мяча, неплохо играл вперед. Как и в ситуации с Павлом Мелешиным, надо продолжать прогрессировать.

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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