Малкому хватило 25 секунд, чтобы втащить «Зенит» в кубковую весну. «Факел» — за бортом плей-офф

Дубль бразильского лидера сине-бело-голубых гарантировал команде минимум третье место в своей группе.

Гигантское число потерь

2022 год уникален во всем. Ноябрь только пересек экватор, а РПЛ уже ушла на паузу; скоро начнется единственный в истории зимний чемпионат мира; лидер премьер-лиги проводит официальный матч почти параллельно со сборной России.

«Зенит» попросил перенести кубковую встречу специально, потому что на 22 ноября у него давно запланирована товарищеская встреча с «Црвеной Звездой». Выбора не было, поэтому штабу Сергея Семака пришлось пойти на серьезные уступки: Барриос, Алип, Ловрен и Караваев с Мостовым разъехались по своим сборным. Изначально должен был лететь в Таджикистан и Кузяев, но «Зенит» попросил РФС отсрочить вызов Далера. И он, разумеется, вышел в стартовом составе.

Амнистия Чистякова

При таких чудовищных кадровых проблемах (еще Родригао продолжает восстановление) выбор основного состава «Зенита» казался почти очевидным: были дилеммы в воротах и центре нападения, но схема 3-4-2-1 выглядела безальтернативной. Семак говорил, что Дуглас Сантос и Адамов гораздо лучше смотрятся в тройке защитников, а Чистяков в роли страхующего прекрасно выглядел в прошлом сезоне. К тому же Дмитрия было опасно ставить в паре с кем-то после резонансной ошибки в матче с «Ахматом».

Но «Зенит» удивил выбором расстановки 4-2-3-1. Чистяков в центре обороны сыграл с Дугласом (впервые с апрельского матча против «Сочи»), Клаудиньо с Кузяевым покрыли опорную зону, а Ерохин действовал в оттяжке под Кассьеррой, но без мяча поднимался в переднюю линию прессинга. Адамов даже тут остался в запасе, хотя вышел на замену на финальные десять минут. Отмечу и то, что Семак вновь не доверил место в воротах Ивану — бразильский голкипер перестал играть после 0:3 от «Спартака».

Чистяков пропустил игру с «Торпедо», но тут он не мог не выйти в основе. Конечно, к нему было пристальное внимание, однако Дмитрий был почти безупречен. Да, у него традиционно не получались средние и длинные передачи, но с непосредственными обязанностями он справился отлично — под прессингом не медлил и не выдумывал, а старался действовать попроще. В итоге — заслуженный сухарь даже в таком экспериментальном сочетании.

Результативный выход Малкома

А вот кто разочаровал, так это Бакаев. Зелимхан вышел в стартовом составе впервые с середины сентября, когда «Зенит» уступил в Кубке «Крыльям Советов», и сейчас ему доверили лишь тайм. За 45 минут Бакаев не впечатлил: экс-хавбек «Спартака» плохо продвигал мяч и взаимодействовал с партнерами, не обострял игру. Замена Бакаева в перерыве была абсолютно логичной. И показательно, что вышедший вместо него Малком забил всего через 25 секунд после возобновления игры. Именно такие рывки в свободные зоны хотел видеть штаб Семака в исполнении Зелимхана.

До перерыва у «Зенита» вообще мало что получалось. Вероятно, влияли газон и погода — поле в Воронеже с трудом переживает похолодание, а в день игры температура в городе опустилась до нуля. Мяч тяжело передвигался по полю, поэтому «Зенит» играл не в свой футбол. «Факел» же чувствовал себя привычно, однако его знаменитые стандарты на этот раз не работали. Поэтому счет 0:0 после первого тайма выглядел логично.

Гол бедром

Но после стремительного гола Малкома игра чуть поменялась. Значительно прибавил «Факел»: воронежцы стали чаще использовать длинные передачи в позиционном нападении и активнее прессинговать. Однажды под давлением ошибся Дуглас, но «Факел» не воспользовался ситуацией. Вообще воронежцы по второму тайму лишь заставили «Зенит» напрячься, но до остроты дело не доводили. А Семак, видя усиление давления, в конце встречи перестроился на тройку центральных защитников и заглушил все попытки «Факела» сравнять счет.

А на 82-й минуте интрига умерла. Кузяев показал, почему он был нужнее Семаку, чем Карпину, — прорвался по правому флангу, выкатил мяч Круговому, а Данил ассистировал Малкому. Причем бразилец забил то ли бедром, то ли животом — и явно был в восторге от такого необычного способа послать мяч в ворота.

На финише встречи «Факел» пытался забить гол престижа, но «Зенит» выстоял. Воронежцы теряют все шансы на выход из группы, а сине-бело-голубые благодаря этой победе гарантируют себе плей-офф. Однако борьба петербуржцев еще не закончена — в последнем туре они нацелены взять реванш у «Спартака».