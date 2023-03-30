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«Спартак» — чемпион по расходам на посредников. Почти каждый год он тратит больше всех

Гоша Чернов
Корреспондент
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Кейта Бальде и Зелимхан Бакаев
Кейта Бальде и Зелимхан Бакаев.
Главное из отчета РФС.

Ежегодно в конце марта Российский футбольный союз публикует сведения о сумме вознаграждений посредникам от российских клубов. Эти данные РФС обязывают публиковать в УЕФА, а клубы в свою очередь обязаны предоставлять все суммы федерации.

Не секрет, что клубы по всему миру платят комиссионные посредникам, и в этом нет ничего зазорного — агенты получают вознаграждение за участие в переговорах, за сопровождение трансферов, заразличного рода достижения игроков. Все эти суммы должны быть документально оформлены, а затем сложены для учета РФС.

&laquo;Локомотив&raquo;, &laquo;Зенит&raquo;, &laquo;Спартак&raquo;: как изменились финансовые показатели этих и&nbsp;других клубов РПЛ в&nbsp;году? «Зенит» — лидер по расходам и доходам в РПЛ, у «Локо» — наибольший убыток. А «Спартак» больше всех тратит на агентов

В свежем отчете комиссии по работе с посредниками указано, что российские клубы в сумме потратили 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. В пересчете на рубли это 3,1 миллиарда, в пересчете на евро — почти 38 миллионов. Примерно столько же летом «Челси» заплатил «Наполи» за Калиду Кулибали.

Много ли это? Для РПЛ — да. Совокупная сумма расходов на посредников растет каждый год, так что сейчас мы зафиксировали очередной рекорд. Это слегка удивительно, учитывая отток легионеров из России и приход иностранных футболистов не такого высокого качества

Вот сколько потратили на посредников клубы премьер-лиги:

Расходы клубов РПЛ на посредников


В списке нет только «Факела» и «Урала», которые, по сведениям РФС, за год не потратили на агентов ни копейки. Екатеринбуржцы в этом смысле уникальны: они за последние пять лет не фигурировали ни в одном отчете комиссии РФС по работе с посредниками.

Первое место «Спартака» не должно никого удивлять — красно-белые постоянно тратят на посредников больше всех клубов РПЛ. По итогам 2018 года вообще израсходовали на комиссионные примерно ту же сумму, что и все остальные российские клубы вместе взятые. Хотя на этот раз отрыв спартаковцев от «Зенита» и ЦСКА в пересчете на рубли не такой уж весомый.

Расходы ведущих клубов РПЛ на посредников за последние пять лет

Только раз за последние пять лет «Спартак» упустил первое место по выплатам агентам — в 2020 году, когда «Зенит» покупал Вендела и Ловрена, а красно-белые при Шамиле Газизове провели относительно скромное летнее трансферное окно. В остальном — красно-белые регулярно в топе. Им же принадлежит рекорд — 853 миллиона рублей в 2019 году.

Сколько клубы тратят на&nbsp;агентов и&nbsp;молодежный футбол. РФС раскрыл расходы клубов РПЛ: «Зенит» тратит на агентов в два раза больше «Спартака»

«Зенит» не всегда занимает второе место. Год назад сине-бело-голубые вообще оказались седьмыми, даже позади «Рубина». У ЦСКА явно растут аппетиты: это единственный топ-клуб, у которого пятый год подряд увеличивается сумма трат на агентов. Очевидно, что на взлет армейцев в этом рейтинге повлияла активная трансферная кампания зимы-2022. Если бы не она, то на третьем месте было бы «Динамо».

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РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
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Торпедо М

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Локомотив

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