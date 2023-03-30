«Спартак» — чемпион по расходам на посредников. Почти каждый год он тратит больше всех
Ежегодно в конце марта Российский футбольный союз публикует сведения о сумме вознаграждений посредникам от российских клубов. Эти данные РФС обязывают публиковать в УЕФА, а клубы в свою очередь обязаны предоставлять все суммы федерации.
Не секрет, что клубы по всему миру платят комиссионные посредникам, и в этом нет ничего зазорного — агенты получают вознаграждение за участие в переговорах, за сопровождение трансферов, заразличного рода достижения игроков. Все эти суммы должны быть документально оформлены, а затем сложены для учета РФС.
В свежем отчете комиссии по работе с посредниками указано, что российские клубы в сумме потратили 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. В пересчете на рубли это 3,1 миллиарда, в пересчете на евро — почти 38 миллионов. Примерно столько же летом «Челси» заплатил «Наполи» за Калиду Кулибали.
Много ли это? Для РПЛ — да. Совокупная сумма расходов на посредников растет каждый год, так что сейчас мы зафиксировали очередной рекорд. Это слегка удивительно, учитывая отток легионеров из России и приход иностранных футболистов не такого высокого качества
Вот сколько потратили на посредников клубы премьер-лиги:
В списке нет только «Факела» и «Урала», которые, по сведениям РФС, за год не потратили на агентов ни копейки. Екатеринбуржцы в этом смысле уникальны: они за последние пять лет не фигурировали ни в одном отчете комиссии РФС по работе с посредниками.
Первое место «Спартака» не должно никого удивлять — красно-белые постоянно тратят на посредников больше всех клубов РПЛ. По итогам 2018 года вообще израсходовали на комиссионные примерно ту же сумму, что и все остальные российские клубы вместе взятые. Хотя на этот раз отрыв спартаковцев от «Зенита» и ЦСКА в пересчете на рубли не такой уж весомый.
Только раз за последние пять лет «Спартак» упустил первое место по выплатам агентам — в 2020 году, когда «Зенит» покупал Вендела и Ловрена, а красно-белые при Шамиле Газизове провели относительно скромное летнее трансферное окно. В остальном — красно-белые регулярно в топе. Им же принадлежит рекорд — 853 миллиона рублей в 2019 году.
«Зенит» не всегда занимает второе место. Год назад сине-бело-голубые вообще оказались седьмыми, даже позади «Рубина». У ЦСКА явно растут аппетиты: это единственный топ-клуб, у которого пятый год подряд увеличивается сумма трат на агентов. Очевидно, что на взлет армейцев в этом рейтинге повлияла активная трансферная кампания зимы-2022. Если бы не она, то на третьем месте было бы «Динамо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4