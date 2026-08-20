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«По симптомам все не очень хорошо». Кривцов получил травму — «Краснодар» рискует надолго остаться без лидера?

Артем Белинин
Корреспондент
Никита Кривцов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
У Батчи тоже проблемы.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
19 августа, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:1
Краснодар

«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России — 1:0. Однако успех дался непросто: по ходу встречи «быки» потеряли вингера Жоау Батчи и своего самого результативного игрока на старте сезона — Никиту Кривцова.

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Грустный тайм

Батчи получил повреждение в начале второго тайма — почти сразу после перерыва лег на газон. Вскоре главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заменил его на Кривцова, но и тот продержался 20 минут: отдал передачу пяткой и упал, держась за заднюю поверхность бедра. Поле Никита покинул в сопровождении врачей. По информации «РБ Спорт», со стадиона он уходил на костылях.

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Уже после матча наставник «быков» поделился подробностями — по словам Мусаева, дела у россиянина хуже, чем у ангольца.

«Понимания нет. Думаю, что по Кривцову плохая ситуация по внешним признакам, по Батчи лучше... Расстраивает травма Никиты. По всем симптомам там все не очень хорошо. У Кривцова проблема с мышцей и, возможно, с сухожилием, нужно делать МРТ», — сказал Мурад Олегович в разговоре с «Матч ТВ».

Сплошные потери

Для «Краснодара» потеря Батчи и Кривцова — неприятное событие, поскольку они игроки стартового состава и лидеры команды. К тому же оба ярко проявили себя на старте сезона: у Жоау 1+1 по «гол плюс пас» в четырех турах РПЛ, у Никиты — 3+1 на том же отрезке. Россиянин в целом главный у «быков» по результативным действиям.

Вылет полузащитников осложнит и без того непростую кадровую ситуацию южан. Напомним, еще во время чемпионата мира-2026 они потеряли нападающего Джона Кордобу — колумбиец получил разрыв приводящей мышцы бедра в игре группового этапа против Ганы (1:0) и только на прошлой неделе приступил к тренировкам. Кроме того, временно недоступен Лукас Оласа — у уругвайца случился спазм мышц во время встречи с «Ахматом» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

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В дополнение ко всему «Краснодар» остался без своего многолетнего лидера и капитана Эдуарда Сперцяна. Полузащитник сборной Армении еще в начале июля перешел в саудовский «Аль-Ахли» за 22 миллиона евро (данные Transfermarkt).

К счастью для вице-чемпионов России, хотя бы часть проблем решается. Как сообщил Мусаев в интервью «Матч ТВ», Кордоба с Оласой могут вернуться в заявку уже в матче 5-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» 23 августа.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав 12 очков по итогам четырех туров. Кроме того, клуб занимает первое место в группе B Пути РПЛ Кубка России — на счету «быков» 5 баллов.

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Никита Кривцов
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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