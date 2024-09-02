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Судейство

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«ВАР — панацея от всех бед? А вы сами как считаете? Я-то уже все сказал...» Интервью Дмитрия Андреева

Андреев рассказал, как относится к своему увольнению из «Оренбурга»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Дмитрий Андреев.
Фото ФК «Оренбург»
Теперь уже бывший спортивный директор «Оренбурга» — о своем увольнении из клуба.

Дмитрий Андреев покидает пост спортивного директора «Оренбурга» после решения комитета по этике РФС. Функционера оштрафовали на 300 тысяч рублей, а также отстранили от футбольной деятельности на три года (два из них — условно) по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова».

Корреспондент «СЭ» связался с Андреевым и узнал, как он отнесся к произошедшему и собирается ли вернуться к работе в футболе после истечения бана.

Вернусь ли в футбол? Надо еще будет подумать, нужно ли мне в него возвращаться...

— Случилось то, что случилось. Комитет по этике принял вот такое решение. Что поделать. Как я могу на что-то повлиять? — переспрашивает Андреев.

— Но апелляцию-то вы подали?

— Пока попросили прислать нам мотивировочную часть решения комитета. Посмотрим, изучим и в течение трех дней можем подавать апелляцию.

— Считаете решение комитета по этике слишком суровым?

— Да ничего я не считаю. Приняли и приняли...

— И вы потеряли работу.

— Ну что теперь... Значит, так нельзя было выражаться. Слушайте, по форме я был неправ. Но в футболе порой эмоции зашкаливают. Как сказал, так и сказал. Комитет решил вот так меня наказать. Это уже точно не моя вотчина.

Дмитрий Андреев и&nbsp;Владислав Безбородов. Атака Андреева на судей: праведный гнев или взрыв после обидного поражения?

— К «Оренбургу» есть вопросы?

— Клуб не мог поступить по-другому. Он выполнял решение комитета. Уволили. Никаких обид. Я не имею права в течение года заниматься футбольной деятельностью. Так что у «Оренбурга» просто не было других вариантов.

— Вы по-прежнему считаете, что судейство в матче с «Ростовом» было необъективным?

— Слушайте, я имел в виду не один конкретный матч. Просто накопились наблюдения, эмоции от того, что я видел... Хотя по этой игре тоже есть вопросы.

— ВАР, по-вашему, не панацея от всех бед?

— Ну... А вы сами как думаете?

— Ошибок стало поменьше.

— Ну... Значит, все хорошо. (Улыбается.) Мое мнение? Да я уже все сказал. (Улыбается.)

— Если апелляцию не удовлетворят, чем собираетесь заниматься?

— Как будет, так и будет. Вернусь ли потом в футбол? Да надо еще будет подумать, нужно ли мне в него возвращаться...

— Почему?

— Потому что. (Смеется.) Все очень непросто.

Мы работаем честно и ко всем относимся с уважением. Хотим, чтобы и к нам относились так же

— С какими чувствами смотрели матч с «Динамо»?

— Марцел Личка не чужой человек для «Оренбурга». Интересный футбол, он мне понравился. Зрителям, думаю, тоже. Результат... Такой, какой есть. Всегда хочется большего. Но сыграть с «Динамо», командой, которая нас превосходит в разы по всем показателям, тоже, наверное, достойно. Играли на равных. Неплохой исход для нас. Точнее, для моей бывшей команды. (Улыбается.)

— Уверены, что «Оренбург» не вылетит?

— У нас очень качественный тренерский состав, хороший подбор исполнителей. Если все матчи будем проводить в равных условиях, то мы точно не вылетим. В этом я уверен.

— Равные условия — объективное судейство?

— Просто равные условия.

— Чему вас научила эта история?

— Да как сказать... Просто выражаться надо в другой форме. А в остальном...

Милорад Мажич и&nbsp;Павел Каманцев. «После прихода Мажича качество судейства стало лучше». Большое интервью Каманцева

— А по сути?

— По сути? Знаете, мы делаем свою работу честно. И ко всем относимся с уважением. Хотим, чтобы и к нам относились с уважением. А когда к нам относятся с неуважением, иногда эмоции зашкаливают. Так получилось... Такая реакция.

— После вас жестко, но все же в более корректной форме о судействе, об ЭСК высказывались Валерий Карпин, Алексей Рыскин...

— Да я просто выразил свои эмоции. Поделился своими личными наблюдениями. Может, кого-то судейство устраивает, кого-то — нет.

— Главная проблема нашего судейства?

— Нет одного аспекта. Тут целый комплекс причин.

— Это невысокая квалификация судей или?..

— Не знаю. Точнее, не буду это комментировать.

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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