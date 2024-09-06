ЭСК: Карасев верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила спорные эпизоды матча 7-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (1:0).

Главным арбитром матча работал Сергей Карасев. На 8-й минуте он не назначил пенальти в ворота красно-белых после единоборства Александра Зотова и Хесуса Медины в штрафной площади хозяев.

В ЭСК поддержали решение Карасева, отметив, что нарушение в этом эпизоде допустил игрок казанской команды.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что именно игрок атакующей команды «Рубин» Александр Зотов нарушил правила в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Спартак» Хесусом Мединой», — говорится в тексте решения на сайте РФС.

«Спартак» (14 очков) занимает четвертое место в РПЛ. «Рубин» (10) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».