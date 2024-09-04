Медведев назвал провокацией информацию о конфликте с Семаком

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что между ним и главным тренером Сергеем Семаком назрел конфликт.

По информации телеграм-канала «Мутко против», Медведев часто заходит в раздевалку клуба, много общается с игроками и «даже дает установки футболистам».

«Очередные провокации, не имеющие под собой никаких оснований. Пущай клевещут», — сказал Медведев «СЭ».

После семи туров «Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.