Рейтинг лучших игроков РПЛ: Вендел приближается к Глушенкову, Роналдо ворвался в топ-10
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.
С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Для справедливого расчета по ходу чемпионата есть нижний порог сыгранных встреч.
По итогам семи туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:
1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,20
Полузащитник пропустил очередной тур из-за травмы, но ударное начало сезона позволяет ему удерживать первую строчку.
2. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,86
В матче против «Химок» не отметился результативными действиями, но был одним из самых полезных игроков атаки на поле. По итогам 7-го тура Обляков сохранил вторую строчку за собой.
3. Вендел («Зенит») — 6,83
Бразилец провел шикарный матч против «Пари НН» — отдал седьмую голевую передачу в РПЛ и забил первый в этом сезоне мяч. Вендел остается лучшим игроком атаки «Зенита» после Максима Глушенкова и по делу вернулся в топ-3 рейтинга «СЭ».
4. Эсекьель Барко («Спартак») — 6,83
У «Спартака» был тяжелый матч против «Рубина», красно-белые остались вдесятером и рисковали потерять очки. Однако Барко уверенно реализовал пенальти и принес своей команде победу.
5. Алексей Батраков («Локомотив») — 6,64
Полузащитник вместе со всей командой провалил матч против «Краснодара» — «быки» разгромили железнодорожников 3:0. Правда, Батраков мог отметиться очередным в сезоне ассистом, но гол Евгения Морозова отменили.
6. Бителло («Динамо») — 6,57
«Динамо» провело очень непростой матч с «Оренбургом» и потеряло очки (2:2). Команде игра откровенно не удалась, но на общем фоне выделился Бителло — пусть он и обошелся без результативных действий, был активен, бил по воротам и раздавал ключевые передачи. Именно он заработал второй пенальти. Благодаря стабильной игре Бителло постепенно продвигается к топ-5.
7. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 6,57
Защитник ЦСКА ничем особенным в матче с «Химками» не отметился. Кроме «сухаря».
8. Евгений Латышонок («Зенит») — 6,43
У вратаря «Зенита» почти не было работы в матче с «Пари НН», но ту, которая была, он выполнил с блеском и положил себе в копилку очередной сухой матч. Латышонок пока лучший вратарь сезона и редкий пример представителя этой позиции, ворвавшегося в топ-10 рейтинга «СЭ».
9. Илья Самошников («Локомотив») — 6,43
Полузащитник стал светлым пятном в атаке железнодорожников против «Краснодара». «Локомотиву» это не помогло, но Илья сделал почти все, что мог.
10. Роналдо («Ростов») — 6,43
Ростовчанин ударно проводит начало сезона и в игре с «Факелом» отметился уже в пятый раз за лето. Теперь Роналдо ворвался не только в гонку бомбардиров, но и в рейтинг «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1