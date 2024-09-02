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Сегодня, 18:45

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Вендел приближается к Глушенкову, Роналдо ворвался в топ-10

Опубликован рейтинг лучших игроков 7-го тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Максим Глушенков, Вендел (оба — «Зенит»), Роналдо («Ростов»).
Фото «СЭ»
«Локомотив» остановился.

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.

С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Для справедливого расчета по ходу чемпионата есть нижний порог сыгранных встреч.

По итогам семи туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:

Фото «СЭ»

1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,20

Полузащитник пропустил очередной тур из-за травмы, но ударное начало сезона позволяет ему удерживать первую строчку.

2. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,86

В матче против «Химок» не отметился результативными действиями, но был одним из самых полезных игроков атаки на поле. По итогам 7-го тура Обляков сохранил вторую строчку за собой.

3. Вендел («Зенит») — 6,83

Бразилец провел шикарный матч против «Пари НН» — отдал седьмую голевую передачу в РПЛ и забил первый в этом сезоне мяч. Вендел остается лучшим игроком атаки «Зенита» после Максима Глушенкова и по делу вернулся в топ-3 рейтинга «СЭ».

4. Эсекьель Барко («Спартак») — 6,83

У «Спартака» был тяжелый матч против «Рубина», красно-белые остались вдесятером и рисковали потерять очки. Однако Барко уверенно реализовал пенальти и принес своей команде победу.

Олег Иванов (&laquo;Рубин&raquo;) и&nbsp;Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» сам себе устроил триллер: Зобнин вскрыл игру удалением, а Барко снова доказал — он топ для РПЛ

5. Алексей Батраков («Локомотив») — 6,64

Полузащитник вместе со всей командой провалил матч против «Краснодара» — «быки» разгромили железнодорожников 3:0. Правда, Батраков мог отметиться очередным в сезоне ассистом, но гол Евгения Морозова отменили.

6. Бителло («Динамо») — 6,57

«Динамо» провело очень непростой матч с «Оренбургом» и потеряло очки (2:2). Команде игра откровенно не удалась, но на общем фоне выделился Бителло — пусть он и обошелся без результативных действий, был активен, бил по воротам и раздавал ключевые передачи. Именно он заработал второй пенальти. Благодаря стабильной игре Бителло постепенно продвигается к топ-5.

7. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 6,57

Защитник ЦСКА ничем особенным в матче с «Химками» не отметился. Кроме «сухаря».

8. Евгений Латышонок («Зенит») — 6,43

У вратаря «Зенита» почти не было работы в матче с «Пари НН», но ту, которая была, он выполнил с блеском и положил себе в копилку очередной сухой матч. Латышонок пока лучший вратарь сезона и редкий пример представителя этой позиции, ворвавшегося в топ-10 рейтинга «СЭ».

Алексей Батраков, Максим Глушенков и&nbsp;Евгений Латышонок. Рейтинг лучших игроков РПЛ: Батраков догоняет Глушенкова, Латышонок врывается в топ-10

9. Илья Самошников («Локомотив») — 6,43

Полузащитник стал светлым пятном в атаке железнодорожников против «Краснодара». «Локомотиву» это не помогло, но Илья сделал почти все, что мог.

10. Роналдо («Ростов») — 6,43

Ростовчанин ударно проводит начало сезона и в игре с «Факелом» отметился уже в пятый раз за лето. Теперь Роналдо ворвался не только в гонку бомбардиров, но и в рейтинг «СЭ».

Фото «СЭ»
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
Роналдо (Ростов)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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