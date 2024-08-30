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30 августа, 15:50

Комитет РФС по этике отстранил Андреева на 3 года. Два из них — условно

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Дмитрий Андреев.
Фото ФК «Оренбург»

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов в комментарии, предоставленном «СЭ» пресс-службой РФС, назвал срок отстранения спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Сегодня мы рассмотрели несколько решений. Одним из них стала оценка действий и слов спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Все члены комитета посчитали, что такое поведение и слова могут послужить негативным примером для других руководителей клубов, особенно на нижнем уровне, где не так сильно внимание СМИ.

За унижение чести и достоинства с использованием ненормативной лексики в интервью Андреев был оштрафован на 300 тысяч рублей. Также он выходил к полю во время матча, чтобы выразить свое недовольство решениями арбитра, хотя не имел на это права. Более того, после матча он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады. Андреев сегодня приехал на заседание. Он принес извинения и признал недопустимость свои действий.

Комитет по этике принял решение отстранить Дмитрия Андреева от любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 года, из них 1 год считается реальным наказанием, а два условным. Надеюсь, что это решение покажет всей футбольной общественности недопустимость подобного поведения и его негативные последствия для имиджа нашего футбола», — сказал Стукалов «СЭ».

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

Дмитрий Андреев
РФС
ФК Оренбург
Владислав Безбородов
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