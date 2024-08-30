Лапочкин назвал странным назначение Карасева на матч «Спартака» после ошибки в матче «Динамо» — «Краснодар»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Сергея Карасева главным арбитром на матч 7-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

Ранее экспертно-судейская комиссия признала, что главный арбитр матча «Динамо» — «Краснодар» Сергей Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте матча при счёте 1:0 в их пользу

«Конечно, это странное решение. Если человек совершает такую ошибку, он должен понести какое-нибудь наказание. Поэтому мне непонятно, почему так происходит. Выбор среди арбитров у нас такой колоссальный, какого нет ни в одной лиге мира. Плюс, это всего одна игра из тура, в которой ничего такого нет. Игру такого уровня должны быть готовы отсудить человек двадцать из списка арбитров, практически кто угодно из списка арбитров премьер-лиги», — сказал Лапочкин «СЭ».

В 7-м туре чемпионата России 31 августа московская команда сыграет против «Рубина».

Денис Сафронов