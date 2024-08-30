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Судейство

Сегодня, 17:40

Лапочкин назвал странным назначение Карасева на матч «Спартака» после ошибки в матче «Динамо» — «Краснодар»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Сергея Карасева главным арбитром на матч 7-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

Ранее экспертно-судейская комиссия признала, что главный арбитр матча «Динамо» — «Краснодар» Сергей Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте матча при счёте 1:0 в их пользу

«Конечно, это странное решение. Если человек совершает такую ошибку, он должен понести какое-нибудь наказание. Поэтому мне непонятно, почему так происходит. Выбор среди арбитров у нас такой колоссальный, какого нет ни в одной лиге мира. Плюс, это всего одна игра из тура, в которой ничего такого нет. Игру такого уровня должны быть готовы отсудить человек двадцать из списка арбитров, практически кто угодно из списка арбитров премьер-лиги», — сказал Лапочкин «СЭ».

В 7-м туре чемпионата России 31 августа московская команда сыграет против «Рубина».

Денис Сафронов

ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Лапочкин (судья)
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2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
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 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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