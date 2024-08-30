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Судейство

Сегодня, 12:54

Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Сергей Разин
корреспондент
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Заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассмотрело запрос «Ростова» на судейство в матче 6-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

Ростовчане обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с неназначением пенальти в ворота «Локомотива» на 61-й минуте матча. ЭСК РФС считает, что судья ошибочно не назначил 11-метровый удар. Кемтчу Ньямси, выставивший ногу навстречу движения ноги Максима Осипенко в момент удара им по мячу и совершенный им вследствие этого движения контакт открытой стопой с голенью соперника, по мнению большинства членов комиссии, являются наказуемыми, так как защитник действовал безрассудно, не думая о безопасности соперника.

После 6 матчей «Ростов» с 8 очками идет на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» лидирует в РПЛ, набрав 15 очков.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Владимир Москалев
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 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
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 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
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 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
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