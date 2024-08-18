Атака Андреева на судей: праведный гнев или взрыв после обидного поражения?
Матч «Ростова» и «Оренбурга» в пятом туре получился насыщенным — красивые голы, камбэк хозяев на последних минутах... Но запомнится он, разумеется, не этим. Послематчевое интервью спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева — вот что войдет в золотую коллекцию российских футбольных мемов. А значит, останется на века.
Проникновенный монолог Андреева повезло увидеть лично — и хочется сказать две вещи. Первая — спортдир действительно был зол. Немного упускается из виду, но нецензурная манифестация не первое, чем отметился Дмитрий Степанович в тот вечер.
Еще до того, как поздравить Безбородова с победой «Ростова» и выдать гневный спич о ВАР и российский футбол, спортивный директор «Оренбурга» хотел пообщаться с рефери в подтрибунном помещении лично. Настолько рьяно, что микст моментально набился таким количеством охраны, которое лично я за годы посещений на «Ростов Арене» никогда не видел.
В протоколе действия Андреева описаны так: «После окончания матча спортивный директор «Оренбурга» Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, подошел в зону резервного арбитра, схватил за руку и, болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом недовольство.
Судейская бригада не могла покинуть поле по причине того, что Андреев Дмитрий Степанович не покидал зону входа в тоннель, ожидая судейскую бригаду, в агрессивной манере демонстрировал жесты в сторону главного арбитра матча и преграждал путь судейской бригаде в подтрибунном помещении».
Мотивацию Дмитрия Степановича корреспондентам постарался объяснить спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин, ставший свидетелем скандала: «Первые туры настолько взвинтили обстановку, что любое действие вызывает агрессию. Не знаю, что в этом случае произошло. Наверное, кто-то поскандалил. И мы довольно часто скандалим. Это ненормально. Это через край», — цитирует Рыскина «РБ Спорт».
Из того же протокола стало известно, что Андреев завелся еще во время игры: «На 42-й минуте матча... Андреев вышел из подтрибунного помещения, приблизился к резервному арбитру, находящемуся у поля в месте пересечения центральной и боковой линий, и словесно выражал недовольство решением судейской бригады».
В общем, Дмитрий Степанович действительно был зол — это первая вещь, которую хотелось бы отметить. А вторая — он хотел сказать то, что сказал, и именно так, как он это сделал. Корреспондентам даже не пришлось его ловить или провоцировать — Андреев сам подошел и выдал то, что выдал.
При этом спортивный директор «Оренбурга» абсолютно не реагировал на просьбы (местами почти мольбы) оренбургской пресс-службы обойтись без мата — и даже, наоборот, добавлял. Вероятно, ситуация с судейством настолько накалила Андреева, что он решил обратиться именно так — чтобы услышали.
Была ли у него причина? Формально для критики судьи повод всегда найдется. Матч с «Ростовом» не выглядел каким-то убийством — все три мяча хозяев были забиты чисто и с игры. В своем спиче Андреев упоминал, что большую часть единоборств трактовали в пользу «Ростова». Не исключено (хотя здесь, конечно, нужно ждать фактуры), но статистика РУСТАТа говорит, что больше фолов в игре записали как раз на ростовчан — 10 против 7.
Уже после игры в интервью «РБ Спорт» Андреев признался, что такая реакция связана не только с матчем в Ростове. «Накипело на матче с «Акроном», накипело на домашнем матче с «Ахматом». Вот и все. И это продолжение. Дальше мы едем в Воронеж, там будет продолжаться то же самое», — заявил Дмитрий Степанович.
Андреев даже дал конкретики: «Ответьте на один вопрос: почему «Акрон» играет в Воронеже при зрителях, а «Спартак» у себя дома перенос делает? Объясните мне с доводами не из серии «я так захотел», а аргументированно. Почему эти играют так, а эти через три дня — по-другому? Мне нет дела до Воронежа, Ростова, но объясните, почему решение принимается так? Исходя из каких правил? Просто кто-то захотел?»
Впрочем, этих деталей все еще мало, чтобы понять причину гнева Андреева. Пока все выглядит как взрыв после обиднейшего поражения (хотя спортдир и говорит, что реакция была бы такой даже при победе «Оренбурга»), и в таком случае он очень не красит Дмитрия Степановича. Функционер позднее говорил, что у него есть 50 претензий по игре с «Ростовом» — вероятно, правильнее всего было бы опубликовать хотя бы часть из них.
Потому что Андреева, столь проникновенно говорящего о проблемах российского футбола, хочется понять. Но пока не получается — не хватает конкретики.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0