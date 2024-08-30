Сметанин назвал издевательством назначение Карасева на матч «Спартака» после ошибки в игре «Динамо» — «Краснодар»

Бывший футболист «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» отреагировал признание экспертно-судейской комиссией ошибки арбитра Сергея Карасева в матче 6-го тура против «Краснодара» (0:1).

Ранее экспертно-судейская комиссия признала, что главный арбитр матча «Динамо» — «Краснодар» Сергей Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте матча при счёте 1:0 в их пользу.

«РФС признал, что Карасев совершил ошибку в матче «Динамо» — «Краснодар», не назначив пенальти. И тут же Карасев поставлен судить матч ближайшего тура! Безнаказанность и издевательство над здравым смыслом — других комментариев у меня к этой ситуации нет», — сказал Сметанин «СЭ».

В 7-м туре чемпионата России 1 сентября московская команда сыграет против «Оренбурга».