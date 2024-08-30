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Судейство

Сегодня, 17:30

Сметанин назвал издевательством назначение Карасева на матч «Спартака» после ошибки в игре «Динамо» — «Краснодар»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» отреагировал признание экспертно-судейской комиссией ошибки арбитра Сергея Карасева в матче 6-го тура против «Краснодара» (0:1).

Ранее экспертно-судейская комиссия признала, что главный арбитр матча «Динамо» — «Краснодар» Сергей Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте матча при счёте 1:0 в их пользу.

«РФС признал, что Карасев совершил ошибку в матче «Динамо» — «Краснодар», не назначив пенальти. И тут же Карасев поставлен судить матч ближайшего тура! Безнаказанность и издевательство над здравым смыслом — других комментариев у меня к этой ситуации нет», — сказал Сметанин «СЭ».

В 7-м туре чемпионата России 1 сентября московская команда сыграет против «Оренбурга».

Андрей Сметанин
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Сергей Карасев (судья)
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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