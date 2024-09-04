Олег Иванов не считает, что соперники чрезмерно фолят на Барко

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов оценил игру полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

В матче 7-го тура РПЛ красно-белые одержали победу над казанцами со счетом 1:0 благодаря голу Барко с пенальти, при этом «Спартак» играл в меньшинстве с 62-й минуты после удаления Романа Зобнина за две желтые карточки.

«Много фолов на Барко? На нем не свистелось? По-моему, все моменты, когда он упал, все свистнули. Но парень мастеровитый», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

«Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 10 очками располагается на 8-м месте.