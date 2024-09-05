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Сегодня, 10:30

Пиняев о поражении от «Краснодара»: «Наша команда никуда не взлетела, ни в каких небесах не парила»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Сергей Пиняев в матче против «Краснодара».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Краснодара» в седьмом туре РПЛ (0:3).

«Рядовой матч, где мы уступили по результату. У нас была хорошая серия, но рано или поздно любые серии заканчиваются. Надеюсь, что теперь начнем новую успешную. Поражение спустило с небес на землю? Об этом говорит пресса, но я не соглашусь. Наша команда никуда не взлетала, ни на каких небесах не парила. Мы понимали, что лидируем, но прошло только шесть туров. А в сезоне РПЛ 30 матчей, дистанция долгая, все может поменяться в любой момент», — сказал Пиняев «СЭ».

«Локомотив» после семи туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 14 сентября и начнется в 12.00 по московскому времени.

Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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