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Сегодня, 12:00

У «Локомотива» и «Краснодара» одна и та же проблема

«Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Краснодара»
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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«Краснодар» разгромил «Локомотив» — 3:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Как и у других потенциальных конкурентов «Зенита» — в 7-м туре РПЛ это было особенно заметно.

Прошлый и нынешний сезоны РПЛ показывают, что «Зенит» остается самой сильной командой лиги и главным претендентом на чемпионство, но навязать ему конкуренцию в золотой гонке реально. Питерцы небезупречны и, хотя и обладают самым качественным составом, подвержены тем же внешним факторам, что остальные, — физиологические спады, травмы лидеров, индивидуальные провалы на ровном месте.

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Но кто должен навязывать конкуренцию? Таких команд целый список, но у всех есть общая проблема — трудности при взломе низких блоков. В 7-м туре тезис нашел подтверждение сразу в ряде матчей.

ЦСКА играл с «Химками» на встречных курсах и забрал победу, забив два мяча после подачи с фланга и стандарта. Армейцы попали в удобный для себя сценарий, когда за спинами соперников оставалось пространство для подключений Гайича и Кругового.

«Спартак» с «Рубином» пережил то, с чем сталкивался во встречах с «Ахматом» (в чемпионате) и махачкалинским «Динамо» (в Кубке). Много владения, но почти без обострения. Показательно, что свой гол спартаковцы забили, оставшись в меньшинстве, то есть когда инициатива перешла к сопернику и стало удобнее жалить контратаками.

Футболисты «Спартака» Руслан Литвинов и Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» поймал «Динамо» на желании сыграть в контроль и наказывал разрезающими передачами со своей половины поля. Очевидно, это был план Деограсии, который очень хорошо работал — могли забивать несколько до перерыва и решать все вопросы. Два мяча в исполнении москвичей — следствие индивидуальных ошибок соперника, а не поставленной атакующей игры.

В центральном матче тура «Локомотив» — «Краснодар» гости владели преимуществом на старте, так как у железнодорожников внезапно сломался фирменный прессинг. Когда заработал и Батраков получил пространство, начало что-то получаться. Опять же, преимущество команда Мусаева добыла благодаря ошибкам Лантратова, а моменты создавала с флангов («быки» — третьи в лиге по числу кроссов) и в кинжальных выпадах. У «Локо» же — оглушительный провал после семиматчевой победной серии.

Похоже на сенсацию, ведь до этого матча «Краснодар» испытывал большие проблемы и с созданием моментов, и в целом с голами. «Локомотив» же показал, что, даже набрав ход, может поскользнуться в любой момент, когда попадет в неудобные условия.

К чему все это — вертикальный футбол способен давать результат, но именно команды, которые умеют в контроль и взламывать насыщенные линии обороны без скорости, получают преимущество на дистанции. Стандарты и прессинг — тоже хороший помощник, но не такой надежный. Примерно в половине матчей сезона топ-клубам приходится играть с позиции силы, и если ставка делается на вертикальность и скорость, с андердогами, которые не оставляют пространства, всегда и трудности возникают, и очки теряются. А отсутствие стабильности — крест на чемпионских амбициях. Заметьте, прошло всего семь туров, но у каждого клуба уже случались абсолютно провальные матчи и неудачные отрезки.

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Поэтому для «Зенита» так важны Вендел и Клаудиньо, поэтому ключевым футболистом долгое время является левый защитник Дуглас Сантос. Все они обеспечивают контроль и гарантируют генерацию нестандартных решений, когда, казалось бы, любые пути в штрафную закрыты. Именно эти игроки — каркас чемпионской системы. Ну и посмотрите, как преобразился футбол «Спартака», когда появился неординарный Барко.

Показательно, что в этом сезоне «Зенит» забил гораздо больше после позиционных атак, чем все остальные. Хотя по общему числу мячей отрыв от тех же «Локо» и ЦСКА несущественный.

Лидеры по числу голов в позиционных атаках сезона РПЛ-2024/25

Вы можете заметить, что «Краснодар» в прошлом сезоне показывал результат при Ивиче, когда действовал осторожно. Но «быки» отталкивались от ситуации на поле и оставались прагматичными, не лезли вперед, когда вели в счете, но с позиционными атаками был порядок. А «Динамо» же тогда хотя и прославилось кавалерийскими наскоками, но обошло питерцев по числу мячей после долгих розыгрышей.

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Сейчас все конкуренты «Зенита» делают ставку на стандарты и вертикальность. И с точки зрения зрелищности для очных встреч между ними это хорошо, динамичный футбол приятно смотреть. Но все-таки во главе угла стоит набор очков, и, если проблемы с позиционками так и будут сопровождать «Локомотив», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Динамо» о стабильном наборе очков можно забыть. Важно не просто контролировать мяч, а уметь регулярно доставлять его в штрафную не только на скорости. И кто из претендентов на конкуренцию с «Зенитом» прибавит в этом компоненте о ходу сезона, тот и сможет составить конкуренцию чемпиону. Если не будет поздно.

Турнирная таблица РПЛ
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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