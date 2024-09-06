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Судейство

Сегодня, 20:08

В ЭСК поддержали решение Левникова о неназначении пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила спорный эпизод матча 7-го тура РПЛ между «Оренбургом» и московским «Динамо» (2:2).

Главным арбитром матча работал Кирилл Левников. На 55-й минуте он не назначил пенальти в ворота бело-голубых после попадания мяча в руку Ярослава Гладышева в штрафной площади «Динамо». ЭСК единогласно поддержала решение Левникова.

«Положение руки игрока было естественным и полностью соответствовало действию и движению игрока в единоборстве с соперником за мяч. Гладышев не делал дополнительного движения руки к мячу, а контакт с рукой произошел в точке, близкой к телу», — говорится в обосновании, которое опубликовано на сайте РФС.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Кирилл Левников
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