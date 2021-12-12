«Динамо» не стало зимним чемпионом. Но зубы «Зениту» показало

Бело-голубые сыграли вничью с питерцами — 1:1.

Перед матчем был приличный ажиотаж: уйдет «Динамо» на перерыв на первом месте или «Зенит» — с комфортным преимуществом в пять очков. А может, сохранится паритет?

При этом, понятно, питерцы оставались фаворитом. Когда они мотивированы, то в России конкурентов не имеют — отсюда убийственная статистика в матчах с московскими клубами: 13 последних игр без поражений.

И для «Динамо» на нынешнем этапе развития, думаю, встреча в Петровском парке была не столько даже вопросом борьбы за чемпионство, сколько тестом на зрелость: насколько готовы играть под серьезным психологическим прессом.

Такого предматчевого ажиотажа, как в этот раз, такого давления по поводу результата у молодой команды еще не было. «Динамо» представлялось выскочкой, который не обременен жесткими турнирными задачами. «Хотим попасть в еврокубки» — что-то такое. Теперь же пресса и болельщики неделю гудели: кто станет зимним чемпионом?

Первый тайм бело-голубые провалили. И я думаю, что дело не в психологической закрепощенности из-за высоких ожиданий. Просто футболисты «Зенита» — более высокого класса. В точности передач, в ведении единоборств, в технике обработки мяча, в скорости мышления и движения — везде у гостей было небольшое преимущество, которое в сумме выливалось в тотальное доминирование на поле.

Понятно, что «Динамо» сильно не хватало мобильного и креативного Себастьяна Шиманьски — лидера команды в последние месяцы. Но если вы так зависите от одного игрока, то у вас не чемпионская команда. При этом и замен-то у Сандро Шварца не было для усиления игры — Сильвестр Игбун, Клинтон Нжи, Ярослав Гладышев и Владислав Галкин. Кто-то уже, а кто-то еще — твердые футболисты запаса.

Сергей Семак же даже после потерь Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Артема Дзюбы имел возможность оставить на скамейке игроков уровня сборной России — Алексея Сутормина, Александра Ерохина, Магомеда Оздоева, Даниила Кругового.

Впрочем, именно травмы Вендела и Малкома в концовке первого тайма стали решающими — они лишили гостей того преимущества, что было до перерыва. Ерохин и Оздоев не стали равноценной заменой ушедшим — хозяева выровняли игру и добились ничьей. Показав и характер, и умение держать удар, и определенную зрелость.

Это тоже символично по всему сезону. Если «Зенит» на максимуме, то убегает в отрыв, стоит чуть дать слабину — «Динамо» показывает зубы. Обычно это было связано с мотивацией питерцев, в очном же матче — с отсутствием Азмуна, а затем Вендела и Малкома. Состав у Семака по именам оставался сильнее, но уже не было пропасти, а этого динамовцам хватило, чтобы показать зубы.

На зимний перерыв бело-голубые уходят с хорошим настроением. И пусть выйти на первую строчку не удалось, но отставание всего в два очка и вторая строчка сохранились. Болельщики бело-голубых явно должны быть довольны первой частью сезона.