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«Динамо» не стало зимним чемпионом. Но зубы «Зениту» показало

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 16:40
12 декабря. Москва. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. Даниил Фомин и Далер Кузяев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 декабря. Москва. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. Даниил Фомин и Далер Кузяев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Бело-голубые сыграли вничью с питерцами — 1:1.

Перед матчем был приличный ажиотаж: уйдет «Динамо» на перерыв на первом месте или «Зенит» — с комфортным преимуществом в пять очков. А может, сохранится паритет?

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Скопинцев, 72 (1:1)
Нереализованный пенальти
Клаудиньо 11
Динамо
Шунин Бальбуэна Ордец Скопинцев (Паршивлюк, 90+3 ) Варела Фомин Моро Захарян Грулев Макаров Тюкавин (Игбун, 84 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел (Оздоев, 46) Кузяев (Сутормин, 87) Клаудиньо (Кузнецов, 90+4) Малком (Ерохин, 46) Мостовой (Круговой, 87)
Предупреждения
Моро 69  -  Дуглас Сантос 45
Судьи
Карасев (Москва) Лунев (Новосибирск) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Москалев (Воронеж) Демешко (Химки)
12&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Денис Макаров (в&nbsp;белом) против Вендела. «Зенит»: ничья без Дзюбы и Азмуна. Чемпион уходит зимовать на первом месте

При этом, понятно, питерцы оставались фаворитом. Когда они мотивированы, то в России конкурентов не имеют — отсюда убийственная статистика в матчах с московскими клубами: 13 последних игр без поражений.

И для «Динамо» на нынешнем этапе развития, думаю, встреча в Петровском парке была не столько даже вопросом борьбы за чемпионство, сколько тестом на зрелость: насколько готовы играть под серьезным психологическим прессом.

Такого предматчевого ажиотажа, как в этот раз, такого давления по поводу результата у молодой команды еще не было. «Динамо» представлялось выскочкой, который не обременен жесткими турнирными задачами. «Хотим попасть в еврокубки» — что-то такое. Теперь же пресса и болельщики неделю гудели: кто станет зимним чемпионом?

Первый тайм бело-голубые провалили. И я думаю, что дело не в психологической закрепощенности из-за высоких ожиданий. Просто футболисты «Зенита» — более высокого класса. В точности передач, в ведении единоборств, в технике обработки мяча, в скорости мышления и движения — везде у гостей было небольшое преимущество, которое в сумме выливалось в тотальное доминирование на поле.

Понятно, что «Динамо» сильно не хватало мобильного и креативного Себастьяна Шиманьски — лидера команды в последние месяцы. Но если вы так зависите от одного игрока, то у вас не чемпионская команда. При этом и замен-то у Сандро Шварца не было для усиления игры — Сильвестр Игбун, Клинтон Нжи, Ярослав Гладышев и Владислав Галкин. Кто-то уже, а кто-то еще — твердые футболисты запаса.

Сергей Семак же даже после потерь Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Артема Дзюбы имел возможность оставить на скамейке игроков уровня сборной России — Алексея Сутормина, Александра Ерохина, Магомеда Оздоева, Даниила Кругового.

Впрочем, именно травмы Вендела и Малкома в концовке первого тайма стали решающими — они лишили гостей того преимущества, что было до перерыва. Ерохин и Оздоев не стали равноценной заменой ушедшим — хозяева выровняли игру и добились ничьей. Показав и характер, и умение держать удар, и определенную зрелость.

Это тоже символично по всему сезону. Если «Зенит» на максимуме, то убегает в отрыв, стоит чуть дать слабину — «Динамо» показывает зубы. Обычно это было связано с мотивацией питерцев, в очном же матче — с отсутствием Азмуна, а затем Вендела и Малкома. Состав у Семака по именам оставался сильнее, но уже не было пропасти, а этого динамовцам хватило, чтобы показать зубы.

На зимний перерыв бело-голубые уходят с хорошим настроением. И пусть выйти на первую строчку не удалось, но отставание всего в два очка и вторая строчка сохранились. Болельщики бело-голубых явно должны быть довольны первой частью сезона.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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