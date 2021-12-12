Бывший главный тренер «Динамо» и экс-полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев — о главном матче первой части сезона в РПЛ между бело-голубыми и питерцами (1:1).

— Итог закономерен?

— Думаю, да. В первом тайме «Зенит» владел преимуществом, «Динамо» практически ничего не могло создать. Но после вынужденных замен Малкома и Вендела ситуация поменялась. Бело-голубые после перерыва смотрелись предпочтительнее. Оздоев и Ерохин не попали в игру. «Зенит» в связи с потерями бразильцев остался без быстрых выходов из обороны в атаку. «Динамо» пресекало все эти выпады в середине поля или даже на половине гостей.

— Если бы не травмы Вендела и Малкома, «Зенит» довел бы дело до победы?

— Сложно рассуждать в сослагательном наклонении. Но приходится признать, что во втором тайме «Зенит», кажется, даже по воротам соперника не ударил. Все сводилось к тому, что питерцы держали мяч на своей половине поля, в середине, но никакой остроты от них не исходило. Не хватало быстрых исполнителей. Сказалось отсутствие нападающего.

— Почему «Динамо» так робко провело первый тайм?

— Да я бы не сказал, что робко. Команда Шварца пыталась прессинговать. Просто «Зенит» — очень квалифицированная команда. Подопечные Семака грамотно действовали тактически, за счет коротких и средних передач четко выходили из-под давления. «Динамо» было очень тяжело атаковать. «Зенит», повторюсь, спокойно, хладнокровно справлялся с прессингом.

— Как бы оценили игру Мостового на месте центрального нападающего?

— Понятно, что это была вынужденная мера. Не его позиция. Когда он даже играл с Ерохиным, это ни к чему не привело. При Азмуне впереди мы видим совсем другой футбол.

— Если Азмун зимой перейдет в «Лион», шансы «Зенита» на чемпионство резко снизятся?

— Считаю, в этом сезоне чемпионская гонка продлится до самых последних туров. Во всяком случае, я на это надеюсь. Если же Азмун все же уйдет, «Зенит» попытается приобрести еще одного сильного нападающего. В прессе уже появляются фамилии.

— Захаряна на днях признали лучшим молодым футболистом России. Ждали от него большего?

— Дело в том, что «Зенит» в первом тайме показал, насколько он превосходит всех остальных в нашем чемпионате, в том числе и «Динамо». Все-таки разный подбор исполнителей. Если говорить конкретно про Захаряна, то в матчах с другими соперниками он из десяти раз обыгрывает шесть-семь. То же самое можно сказать и про Макарова. А что мы увидели сегодня?

— Что?

— Например, условно против Дугласа Сантоса или Барриоса они выигрывали где-то одно-два единоборства из десяти. Так как столкнулись с совсем другим уровнем сопротивления.

— Намекаете на то, что «Динамо» для борьбы за золото надо усиливаться?

— Да. Один-два добротных игрока в возрасте 25-26 лет этой команде точно не помешают. Если «Динамо» хочет попасть в еврокукби, нужно расширять обойму, чтобы ротировать состав.

— Сейчас Клаудиньо — лучший игрок чемпионата?

— В этой игре он был лучшим. Особенно в первом тайме, когда его поддерживали Малком и Вендел. А после перерыва ему уже стало тяжело, так как впереди были футболисты, которые не обладали высокой скоростью. Тем не менее бразилец бился, выкладывался. Правда, когда Скопинцев сравнивал счет, именно Клаудиньо должен был его закрыть. Но в целом, считаю, «Зенит» сделал хорошее приобретение. Он один из лучших футболистов нашего чемпионата.

— Как вам судейство Карасева?

— Мне кажется, по судейству сегодня вопросов быть не должно. На повторах все четко видно. Контакт Скопинцева с Мостовым был. Это фол — пенальти. А других каких-то спорных эпизодов я и не припомню. Считаю, арбитр отработал достаточно качественно.

— В общем, чемпионская интрига жива?

— Сейчас чемпионат останавливается аж на три месяца. Все будет зависеть от того, кто как укомплектуется в эту паузу и с каким составом подойдет ко второй части сезона. Это очень важно.