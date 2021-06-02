В «Динамо» сватают Година, Арнаутовича и Лаксальта. Что вообще происходит? Инсайды «СЭ»

Бело-голубые серьезно усилятся летом.

Вокруг «Динамо» в последние дни рвутся трансферные бомбы.

Диего Годин из «Кальяри» — победитель Кубка Америки и Лиги Европы, дважды финалист Лиги чемпионов, рекордсмен по матчам за сборную Уругвая, почти 300 игр за «Атлетико». Центральный защитник.

Марко Арнаутович из «Шанхая СИПГ» — победитель Лиги чемпионов и чемпион Италии, более сотни голов за карьеру, из которых 26 — за сборную Австрии. Нападающий.

Диего Лаксальт из «Милана» — 24 матча за сборную Уругвая, за которого «Зенит» три года назад предлагал 18 миллионов евро, а миланский клуб в итоге заплатил 19. Левый защитник.

Фабиан Бальбуэна из «Вест Хэма» — чемпион Бразилии, 14 матчей за сборную Парагвая. Центральный защитник.

Магомед Оздоев из «Зенита» и сборной России — его вы хорошо знаете.

Самое интересное, что, по моим данным, здесь нет ни одного промаха — все эти футболисты действительно в шорт-листе «Динамо». Бело-голубые с приходом Желько Бувача сделали ставку на омоложение, за полтора года команда стала, наверное, самой молодой в РПЛ. Но теперь пришло время добавить опыта и класса, чтобы новички помогали результата добиваться, а талантливым ребятам было за кем тянуться.

Так что нынешним летом точно будет несколько мастеровитых новичков. При этом не пугает «Динамо» даже возраст Година — 35 лет. Главное, чтобы игрок был хороший.

Хотя не стоит ожидать объявлений о контрактах уже завтра. Пока в «Динамо» только отобрали футболистов, по поводу переходов которых можно вести переговоры, и узнали условия их трансферов.

Скажем, Година, Арнаутовича и Бальбуэну можно получить бесплатно. Уругвайца «Кальяри» готов отпустить, несмотря на действующий контракт, чтобы сэкономить на зарплате — она составляет 3,5 миллиона евро в год. Примерно та же ситуация с 32-летним австрийцем, который устал от ковидных ограничений в Китае. «Шанхай», к слову, платил за Арнаутовича пару лет назад 25 миллионов евро.

У 29-летнего Бальбуэны, на которого ранее претендовал «Краснодар», закончился контракт с «Вест Хэмом». И только за 28-летнего Лаксальта придется «Милану» что-то заплатить, если в «Динамо» решат пригласить уругвайца.

Понятно, что получить бесплатно суперзвезд не получится. Они поедут в топ-чемпионаты и топ-клубы. Но «Динамо» пытается выжать максимум на просевшем из-за пандемии рынке. Скажем, тот же «Кальяри» испытывает финансовые проблемы, поэтому в случае с Годином они заинтересованы в сделке. А вот «Динамо» надо тщательно взвесить плюсы и минусы. Класс уругвайца очевиден, но все-таки он потихоньку становится слабее, из-за чего покинул «Атлетико» и транзитом через «Интер» оказался в «Кальяри». У него приличная зарплата — по сравнению с нынешним клубом точно не захочет терять в окладе, а еще и попросит прибавку за то, что будет выступать не в серии А, а в РПЛ.

Арнаутович — забивной форвард европейского уровня, однако по его характеру есть вопросы. Чего стоит только фраза «Вердер» — это задница» во времена выступлений за бременцев, а также драки с одноклубниками, проблемы в отношениях с Моуринью и Шаафом, езда в нетрезвом виде и так далее. Марко, правда, отмечал, что это в прошлом — после рождения дочери он стал паинькой.

Недавно в прессе сообщалось, что Арнаутович близок к переходу в «Болонью» — главный тренер Синиша Михайлович уже несколько лет хочет видеть австрийца.

«Динамо» же надо учитывать при подписании новичков не только рамки бюджета, но и лимит на легионеров, а также ситуацию с Филиппом, который на правах аренды провел сезон в «Вольфсбурге». После завершения контракта с Каборе у Сандро Шварца осталось шесть иностранцев. Бело-голубые готовы расстаться с Игбуном — это будет означать три вакансии для новичков-легионеров в случае ухода Филиппа и две, если немец останется.

Бело-голубые ведут переговоры с «волками» по поводу Максимилиана, но если они сорвутся, то Шварц будет рад видеть полузащитника в своей команде.

В общем, на кого нацеливается «Динамо», примерно понятно. Клубу осталось сделать окончательный выбор. И в следующем сезоне от команды будут ждать попадания в еврокубки.