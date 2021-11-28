«Вариант с возвращением Вагнера в ЦСКА есть всегда, он для нас родной человек». Березуцкий — после поражения от «Зенита»
Доволен результатом, но не качеством игры
— Какие впечатления от сегодняшней победы?
— Сложный матч, у обеих команд было мало моментов, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Мы свои моменты реализовали, армейцы — нет. Добыли тяжелую победу. Не хватало многих факторов, но ребята выжимали максимум из себя. Будем готовиться к следующим матчам.
— Не показалось, что ЦСКА имел перевес по контролю мяча?
— Начали мы не очень удачно, не хватало движения и контроля мяча. Армейцы вышли посвежее. Дальше мы смогли выравняться. Во втором тайме у нас появилось больше возможностей для реализации пространства, но использовали это только в концовке.
— Как оцените качество игры?
— У соперника были моменты, вопросы есть всегда. Качеством игры я сегодня недоволен, а результатом доволен. Будем анализировать и идти дальше.
— Вы практически сразу отвечали на замены соперника. Это было ситуативно или вы планировали эти перестановки?
— Замена Кузяева была плановой. По остальным заменам мы смотрели по ситуации, в какие зоны нужно укрепление. Мне кажется, сегодня не хватало свежести. Был тяжелый день. Стоит отметить игроков ЦСКА, они много двигались, здесь тяжело любой команде.
Мы все хорошо знаем Вагнера
— Что думаете о сегодняшней игре? — вопрос Алексею Березуцкому.
— Достаточно обидное поражение, — сказал главный тренер ЦСКА. — В обоих таймах играли неплохо, но пропустили два мяча. Это футбол, такое бывает, соперник оказался сильнее в плане реализации.
— Почему решили заменить Эджуке? Он сегодня проводил хороший матч.
— У Эджуке эффективность падает после 65-й минуты. В основном из-за этого приняли решение о замене.
— Вагнер Лав покидает «Кайрат». Рассматриваете ли его возвращение в качестве усиления команды?
— Такой вариант есть всегда и в любой момент. Мы все хорошо знаем Вагнера, он для нас родной человек. Все знают его способности.
— Как оцените судейство в сегодняшнем матче?
— Мы смотрим футбол с бровки, тяжело оценивать большинство моментов. Судейство сегодня было хорошее. Возникали вопросы по мелким моментам, но в целом это несущественно. Эпизод с попаданием мяча в руку Чистякова я не видел. Думаю, там ничего особенного не было.
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