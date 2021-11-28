Легендарный бразилец может вернуться в Россию.

Доволен результатом, но не качеством игры

— Какие впечатления от сегодняшней победы?

— Сложный матч, у обеих команд было мало моментов, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Мы свои моменты реализовали, армейцы — нет. Добыли тяжелую победу. Не хватало многих факторов, но ребята выжимали максимум из себя. Будем готовиться к следующим матчам.

— Не показалось, что ЦСКА имел перевес по контролю мяча?

— Начали мы не очень удачно, не хватало движения и контроля мяча. Армейцы вышли посвежее. Дальше мы смогли выравняться. Во втором тайме у нас появилось больше возможностей для реализации пространства, но использовали это только в концовке.

— Как оцените качество игры?

— У соперника были моменты, вопросы есть всегда. Качеством игры я сегодня недоволен, а результатом доволен. Будем анализировать и идти дальше.

— Вы практически сразу отвечали на замены соперника. Это было ситуативно или вы планировали эти перестановки?

— Замена Кузяева была плановой. По остальным заменам мы смотрели по ситуации, в какие зоны нужно укрепление. Мне кажется, сегодня не хватало свежести. Был тяжелый день. Стоит отметить игроков ЦСКА, они много двигались, здесь тяжело любой команде.

Мы все хорошо знаем Вагнера

— Что думаете о сегодняшней игре? — вопрос Алексею Березуцкому.

— Достаточно обидное поражение, — сказал главный тренер ЦСКА. — В обоих таймах играли неплохо, но пропустили два мяча. Это футбол, такое бывает, соперник оказался сильнее в плане реализации.

— Почему решили заменить Эджуке? Он сегодня проводил хороший матч.

— У Эджуке эффективность падает после 65-й минуты. В основном из-за этого приняли решение о замене.

— Вагнер Лав покидает «Кайрат». Рассматриваете ли его возвращение в качестве усиления команды?

— Такой вариант есть всегда и в любой момент. Мы все хорошо знаем Вагнера, он для нас родной человек. Все знают его способности.

— Как оцените судейство в сегодняшнем матче?

— Мы смотрим футбол с бровки, тяжело оценивать большинство моментов. Судейство сегодня было хорошее. Возникали вопросы по мелким моментам, но в целом это несущественно. Эпизод с попаданием мяча в руку Чистякова я не видел. Думаю, там ничего особенного не было.