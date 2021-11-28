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«Вариант с возвращением Вагнера в ЦСКА есть всегда, он для нас родной человек». Березуцкий — после поражения от «Зенита»

Сергей Федоров
Сергей Федоров
Корреспондент
28 ноября, 23:50
Сергей Семак и Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак и Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
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Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Мостовой, 90+4 (0:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин (Бистрович, 83 ) Дзагоев (Ахметов, 66 ) Зайнутдинов Бийол Обляков Эджуке (Чалов, 66 ) Заболотный
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Мостовой, 88) Ловрен Караваев Ракицкий Барриос Клаудиньо (Ерохин, 74) Кузяев (Круговой, 67) Азмун (Дзюба, 67) Малком (Оздоев, 88)
Предупреждения
Зайнутдинов 20  -  Азмун 63
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону)
Андрей Мостовой забивает второй гол в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2 в&nbsp;Москве 28&nbsp;ноября. Семак вернул «автобус». Но победил ЦСКА

Доволен результатом, но не качеством игры

— Какие впечатления от сегодняшней победы?

— Сложный матч, у обеих команд было мало моментов, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Мы свои моменты реализовали, армейцы — нет. Добыли тяжелую победу. Не хватало многих факторов, но ребята выжимали максимум из себя. Будем готовиться к следующим матчам.

— Не показалось, что ЦСКА имел перевес по контролю мяча?

— Начали мы не очень удачно, не хватало движения и контроля мяча. Армейцы вышли посвежее. Дальше мы смогли выравняться. Во втором тайме у нас появилось больше возможностей для реализации пространства, но использовали это только в концовке.

Главный судья Сергей Карасев жонглирует карточками во&nbsp;время матча.

— Как оцените качество игры?

— У соперника были моменты, вопросы есть всегда. Качеством игры я сегодня недоволен, а результатом доволен. Будем анализировать и идти дальше.

— Вы практически сразу отвечали на замены соперника. Это было ситуативно или вы планировали эти перестановки?

— Замена Кузяева была плановой. По остальным заменам мы смотрели по ситуации, в какие зоны нужно укрепление. Мне кажется, сегодня не хватало свежести. Был тяжелый день. Стоит отметить игроков ЦСКА, они много двигались, здесь тяжело любой команде.

28&nbsp;ноября. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. «Зенит» идет за золотом. Пешком. Но за унылый футбол в РПЛ наказывают в Лиге чемпионов

Мы все хорошо знаем Вагнера

— Что думаете о сегодняшней игре? — вопрос Алексею Березуцкому.

— Достаточно обидное поражение, — сказал главный тренер ЦСКА. — В обоих таймах играли неплохо, но пропустили два мяча. Это футбол, такое бывает, соперник оказался сильнее в плане реализации.

— Почему решили заменить Эджуке? Он сегодня проводил хороший матч.

— У Эджуке эффективность падает после 65-й минуты. В основном из-за этого приняли решение о замене.

— Вагнер Лав покидает «Кайрат». Рассматриваете ли его возвращение в качестве усиления команды?

— Такой вариант есть всегда и в любой момент. Мы все хорошо знаем Вагнера, он для нас родной человек. Все знают его способности.

— Как оцените судейство в сегодняшнем матче?

— Мы смотрим футбол с бровки, тяжело оценивать большинство моментов. Судейство сегодня было хорошее. Возникали вопросы по мелким моментам, но в целом это несущественно. Эпизод с попаданием мяча в руку Чистякова я не видел. Думаю, там ничего особенного не было.

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры