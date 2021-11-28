«Динамо», браво за игру в Казани! И браво, Грулев!

Игорь Рабинер — о победе команды Шварца.

Отличная игра «Динамо» в Казани. И сам матч — классный, «Рубин» тоже не был плох. Но более чем двукратное преимущество бело-голубых на выезде по ударам и всего, и в створ говорит само за себя.

К 20-й минуте «Динамо» могло вести 3:0. Кроме гола Макарова, который не праздновал отличный (как Денис финтом отправил в буфет Дрейера!) гол в ворота бывшей команды, был еще и гол Фомина из миллиметрового офсайда и перекладина Моро.

Да, казанцы молодцы, что усилиями Хвичи и Бакаева реализовали первый же свой момент, перехватили инициативу после этого и даже довели дело до 2:1, — но дальше, почти весь второй тайм, все опять шло по динамовскому сценарию. И команде Шварца не сбил настроение даже промах Моро с пенальти, когда штатного пенальтиста Фомина заменили за пару минут до того.

«Динамо» вообще не обратило внимание на эту мелкую неприятность и спокойно забило еще два. Первый — с углового, что неудивительно: по «стандартам» это лучшая команда страны. Почти каждый корнер у ворот Дюпина становился голевым моментом — во многом из-за шикарной доставки Шиманьски. Вот что значит поставленная подача!

А «Рубину», как отметил Слуцкий, на втором этаже очень не хватало Абильдгора. Добавлю, что Казани не хватило еще и скамейки. У нее просто некому было выходить. А тут еще и перелом у Костюкова, которому скорейшего выздоровления.

Кроме Шиманьски, у «Динамо» в который уже раз в этом сезоне классно сыграл Грулев. Его прогресс просто поразителен. В прошлом сезоне Вячеслав казался мне абсолютнейшим середнячком — но только потому, что я не видел его на тренировках и не знал возможностей. А он сам и Шварц — знали.

В результате сейчас он играет то в центре нападения, то слева — и везде эффективно и результативно. Как он танком накрыл и отобрал мяч у Зотова (который провел катастрофический матч, если вспомнить еще и пенальти), отдав на первый гол Макарову!

Если до перерыва «Динамо» делало ставку на правый край с парой Макаров — Варела, то после переключилось на левый фланг Грулев — Скопинцев, откуда и пришел победный гол. Да почти вся игра во втором тайме шла через Грулева, у которого получалось вообще все. Как он укрывает мяч мощным корпусом, как продвигает его вперед и обостряет! Ни одного трусливого действия, все вперед. И при потерях тут же включается в контрпрессинг, что ему, по-моему, очень нравится. Идеальный игрок для Шварца, который смог развить его способности.

Очень круто было видеть, что, даже сделав 2:2, «Динамо» не просто не откатилось назад, а каждую секунду хотело забить третий. На выезде, в Казани. Далеко не всегда в РПЛ у гостевой команды можно подобное наблюдать, и за это Шварцу — большой респект. Вот что такое настоящий смелый футбол!

И вообще, такую игру хотелось бы видеть в РПЛ как можно чаще. Современный, быстрый, качественный футбол как он есть. Побольше бы такого — может, и сборная играла бы иначе.