«Спартак» намерен продлить контракт с Бакаевым

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» намерен продлить контракт с полузащитником команды Зелимханом Бакаевым. Действующее соглашение с 24-летним футболистом истекает в конце следующего сезона.

Ранее Бакаевым интересовалось московское «Динамо», и в последний день зимнего трансферного окна игрок едва не оказался в команде Сандро Шварца. Однако теперь сторона игрока намерена пообщаться с новым главным тренером «Спартака» Руем Виторией, после чего и начнется обсуждение нового контракта. Поэтому «Динамо» не делало предложения про переходу.

В прошедшем сезоне Бакаев провел 26 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил один гол и сделал семь результативных передач.

(Артем Калинин)