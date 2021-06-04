«Спартак» намерен продлить контракт с Бакаевым
19:40
Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» намерен продлить контракт с полузащитником команды Зелимханом Бакаевым. Действующее соглашение с 24-летним футболистом истекает в конце следующего сезона.
Ранее Бакаевым интересовалось московское «Динамо», и в последний день зимнего трансферного окна игрок едва не оказался в команде Сандро Шварца. Однако теперь сторона игрока намерена пообщаться с новым главным тренером «Спартака» Руем Виторией, после чего и начнется обсуждение нового контракта. Поэтому «Динамо» не делало предложения про переходу.
В прошедшем сезоне Бакаев провел 26 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил один гол и сделал семь результативных передач.
(Артем Калинин)
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