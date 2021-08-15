«Алекперов сказал мне: «Потерпи, Федун наиграется». С тех пор прошло 16 лет». Большое интервью бывшего гендиректора «Спартака» Юрия Первака

Откровенный разговор экс-руководителя красно-белых с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

14 августа Юрию Перваку, первому гендиректору «Спартака» эпохи Леонида Федуна, исполнилось 70 лет. В 2004-м он пришел кризисным менеджером в клуб, находившийся в состоянии полнейшего хаоса, — и быстро навел в нем порядок. Убрал из состава кучу шлака, приобрел сильных футболистов во главе с Неманьей Видичем, который полтора года спустя был триумфально продан в «МЮ», где стал капитаном команды. Да и в целом при нем «Спартак» восстал из руин середины таблицы на второе место. Но потом гендиректор неожиданно ушел.

Юрий Михайлович — отец пятерых детей, в том числе теннисистки Ксении Первак, в 17 лет выигравшей юниорский Открытый чемпионат Австралии в одиночном разряде и «Роллан Гаррос» в парном, а на взрослом уровне победившей на одном турнире WTA и поднимавшейся до 37-й строчки в мировом рейтинге. Увы, в 24 года она завершила карьеру из-за травмы.

Мы давно знакомы, и Первак в разговорах — будь то для печати или нет — всегда был откровенен и называл вещи своими именами. Таким и остался, в чем я снова и убедился. Юбилей как повод к интервью его не размягчил.

Юрий Первак.

Везде был успешен, в том числе в футболе. Но успешные не всегда нужны при дележке денег

— Во-первых, поздравляю уважаемый мною «СЭ» с 30-летним юбилеем. Он у нас совместный, я ровно на 40 лет старше. Всегда было приятно, что наверху газеты написана дата ее рождения — 14 августа. Удачи вам во всем, честности, объективности и принципиальности!

— Спасибо. Давайте поговорим о «Спартаке». Не обидно ли вам после успешной истории у красно-белых середины нулевых с подъемом из середины таблицы на второе место, что не было второго шанса поработать в топ-клубе?

— Совсем не обидно. Потому что жизнь многогранна, и не нужно думать, будто она ограничивается одним футболом. С тех пор у меня было много разной и интересной работы. Кроме того, что постоянно занимался нефтепродуктами и строительством, в том числе за границей, я привозил в Россию новые американские технологии. Почти пять лет работал в Ираке...

В общем, напрасно время точно не прошло. А то, что не работал в футболе... В моем понимании, у нас так устроен футбольный мирок, что оттуда нельзя выходить даже ненадолго. Не тренерам — управленцам. Там как-то все настолько взаимосвязано, что, уйдя в сторону, ты становишься для этого мирка чужим. Общаешься с отдельными людьми, но перестаешь быть частью системы.

На мой взгляд, менеджеры — одно из самых слабых звеньев в нашем футболе, а себя я слабым менеджером не считаю. Где бы ни пробовал работать — везде был успешен, в том числе в футболе. Но не всегда успешные в работе нужны при дележке денег. У нас они, по сути, воруются, хотя они называют это зарабатыванием. Для меня такое совсем неинтересно. Везде используется, так сказать, таблица деления. Она бывает завуалирована разными схемами. Для меня никаких секретных схем нет — благо, хорошо знаю финансы и кредит, являюсь кандидатом экономических наук. Поэтому, наверное, в футболе и не очень нужен.

— А варианты вернуться в большой футбол за эти годы были?

— Были, но называть их сейчас не хотел бы. Были и разговоры, и даже переговоры. Но где-то быстро и неожиданно менялось высшее руководство, после чего все сворачивалось. Думаю, что и сейчас не поздно работать — от футбола далеко не ушел, за всеми процессами внимательно наблюдаю и с людьми общаюсь. Но дальше уже все зависит не от меня.

— Если бы Леонид Федун сейчас позвал вас, как он выразился 16 лет назад, расчищать авгиевы конюшни еще раз — как бы отреагировали?

— Может, и согласился бы, но на строго определенных условиях.

— Каких?

— Чтобы мне никто не мешал, и дали время. А они с Заремой чтобы сидели и созерцали футбол. Помогать мне не надо. И я точно не буду ни под кого ложиться и ни на кого стучать. Так, как на меня стучал Федуну один из тогдашних руководителей. Все это создает в клубе нездоровую атмосферу, которая переносится на команду. А игроки должны спокойно играть в футбол!

Посмотрите, как работает в «Челси» Грановская. При этом, в отличие от Заремы и Смородской, она ни разу не высказывалась публично

— Вы работали с Федуном, хорошо его знаете. Как объясните все то, что происходит в последнее время со «Спартаком» и вокруг него?

— В «Спартаке» нет разумного менеджмента, единоначалия, а значит, и дисциплины. Есть только внутренние противоречия. Точно знаю, что и сегодня в клубе несколько группировок, которые друг на друга стучат. В такой ситуации невозможно нормально работать.

Футбольный клуб во главе с менеджментом должен быть семьей. От сапожника, которых сейчас в командах уже не осталось, и водителя автобуса до высшего руководства — все должны быть одержимы одной целью и не меняться при первых же сложностях.

В «Спартаке» нет никакой семьи. Люди беспрерывно меняются абсолютно на всех должностях. Пару лет назад было очень обидно увидеть, как уволили Лю Хуншена, настоящего врача, который сотням людей жизнь исправил, вылечив спину. Того же Видича вылечил, без чего Неманья никогда бы не стал не то что капитаном, а просто игроком «Манчестер Юнайтед». Это прямо при мне происходило, так что здесь-то точно говорю не с чьих-то слов.

А как выбрасывали из «Спартака» Владимира Григорьевича Федотова! Какой это был бессребренник и порядочный человек! Вроде цеэсковец, а влюбился в «Спартак» и работал самозабвенно. Отдавал себя команде целиком. Никогда его не забуду.

— Знакомы с Заремой Салиховой?

— Нет. Признаться честно, до недавних пор даже не подозревал о ее существовании, поскольку в чужую личную жизнь лезть не привык. Не так давно и мой сын, и еще несколько человек посоветовали мне посмотреть интервью с ней Ксении Собчак. Включил, посмотрел. Все, что понял из этого интервью, — она ничего с собой не делала, у нее натуральная грудь, а Федун — не еврей. Мне все это совершенно по барабану. А из того, что она говорила про футбол, не понял ничего. Главное — не понял, зачем она все это говорила.

Потом сопоставил все это с тем, что последние десять с лишним лет в «Спартаке» происходит, как меняются тренеры, менеджеры, как сегодня делаются заявления о полном доверии к кому-то, а через неделю этого человека увольняют, — и теперь все сложилось в единую картину. После этого интервью стало понятно, почему все так происходит. Раньше-то ее прямых высказываний не было. А теперь интервью, совет директоров, уход из него, телеграм-канал...

Я был в шоке, увидев детский рисунок расстановки «Спартака». Ребенок пишет, кто хороший, кто плохой, а она это выкладывает. Это вообще нонсенс. Такое невозможно понять. Мы с вами никогда не сможем в этом разобраться, а лезть куда-то глубже не будем в силу воспитания — все-таки это семья, их личное дело.

Вот только это задевает имидж крупнейшей нефтяной компании. У меня все это в голове не укладывается. Раз «ЛУКОЙЛ» выделяет немаленькие средства на содержание команды и рекламу, то президент компании должен быть в курсе того, что происходит. И он наверняка в курсе. Тем более, если рядом идет масштабное строительство, и 280 гектаров застраиваются проектом «Тушино-2018». Думаете, это Федун в одиночку делает?

— Разве нет?

— Думаю, нет. Возможно, и «ЛУКОЙЛ», и Федун вместе. Но, если возвращаться к «Спартаку», ведь не случайно сын Алекперова недавно вошел в совет директоров клуба. Просто так подобное не происходит. Думал, это приведет к каким-то изменениям, тем более что совет тут же покинула Зарема. Но пока это ни к чему не привело. Посмотрим, что будет дальше.

— Читали открытое письму группы ветеранов «Спартака» во главе с Евгением Ловчевым на имя Алекперова с жесткой критикой Федуна?

— Да, и согласен с их позицией. Вот смотрите — Дмитрия Попова бомбардировка Заремы вынудила уйти с поста спортивного директора, и произошло это в самый разгар трансферного окна.

При этом, исходя из того, что я читаю и слышу, в клубе не собираются создавать новый спортивный блок до сентября, то есть до закрытия трансферного окна. То есть сейчас вести переговоры и подписывать контракты с новичками физически некому. Как такое вообще возможно?! Как будто специально все делается. И больше нет вопросов, почему Цорна вроде поставили набирать новую команду, а меньше чем через год убрали. И Газизова потом — то же самое. Я сразу сказал, что он надолго в «Спартаке» не задержится.

— Чем руководствовались?

— В том числе его собственным менталитетом. Он отличный управленец для периферийных городов, но Москва — это мегаполис, в котором особые законы. И Шамиль оказался к ним не готов, что можно было предвидеть.

— В одной из наших бесед вы жестко критиковали Ольгу Смородскую, теперь — Зарему. Не хотите ли сказать, что женщины в принципе не могут занимать управленческие должности в футболе?

— Не хочу, потому что это не так. Все же от самого человека зависит, а не от его пола. Вот посмотрите, как работает в «Челси» Марина Грановская. Никаких скандалов, клуб выигрывает Лигу чемпионов, и уже не первый раз; подписывает таких игроков, как Лукаку... Напомните — сколько интервью она за время работы дала?

— Ни одного. Все об этом говорят.

— Вот! Это, может, другая крайность, но она точно предпочитает слову дело. И никогда не выносит сор из избы. Это пример грамотной работы, которая рассчитана на результат, а не на пиар.

Александр Старков и Юрий Первак. Фото Александр Вильф, —

Старкова в «Спартаке» морально прибили. До конца он так и не оправился

— В «Спартаке» же нынешняя ситуация напоминает ту, когда я только пришел в «Спартак» и обнаружил, что нет нормальной бухгалетрии, а на контрактах «висят» 73 игрока, — продолжает Первак. — Сам Федун потом говорил, что мне пришлось расчищать авгиевы конюшни, и я с этой задачей успешно справился, — а теперь, мол, другие задачи будем решать уже без Первака. И он поставил Шавло, при котором очень скоро Аленичев пошел в «СЭ» давать известное интервью. Но это уже другая история, к которой я не имел отношения.

— А можете вспомнить о том конфликте Аленичева с Александром Старковым?

— Меня к тому времени не было в клубе, по-моему, около двух месяцев.

— Видели ли вы, что ситуация назревает? И можно ли было его погасить в зародыше?

— Мы всегда знали всю картину, потому что без этого клуб не может хорошо работать и добиваться результатов. Но в той ситуации обострение произошло уже позже. После той истории разговаривал с обоими. Не хотел бы выносить это на суд публики. Но мое видение таково, что Старков на Аленичева всегда рассчитывал. Помню, как команду еще тренировал Невио Скала, Старков же возглавлял сборную Латвии на Евро-2004 — но переговоры уже шли, мы обсуждали фамилии потенциальных игроков нового «Спартака», и при упоминании об Аленичеве Старков был очень рад.

Задачу, которая ставилась перед Старковым, он выполнил. Плясать надо от печки, и в той ситуации, когда «Спартак» надо было строить фактически с нуля, он создал крепкую защиту, занял второе место, причем на следующий год после восьмого. Этого мы и ждали, потому что видели, как он выстраивал сборную Латвии, которая ни до, ни после него никогда не выходила на чемпионат Европы. Всем нравилось, что он европейский человек, культурный, со знанием иностранных языков, отвечает на все вопросы, все старается объяснить.

При этом он мог ставить и атакующий футбол — так играл его «Сконто», который в Латвии из года в год выигрывал все и много забивал. Со временем так должно было стать и в «Спартаке»: все должно происходить постепенно! То, что мы сделали в 2005 году, было еще не результатом, а началом результата. И тут начались эти склоки.

Кульминация наступила уже без меня, а со мной, уверен, ее бы не было. Старков оказался не защищен, тогда как в мою бытность генеральным директором эта защита у него была. В то же время и игрокам, тем более авторитетным, всегда можно было высказать свое мнение. Мы делали так, что и главный тренер спокойно и уверенно делал свою работу, и футболисты не чувствовали себя ущемленными. А уж что было в последние месяцы, судить не мне.

— Тем не менее Старков в дальнейшем никаких успехов как тренер не достиг — в отличие от того же Унаи Эмери, приватизировавшего Лигу Европы.

— Все люди разные. Старкова в «Спартаке» морально очень прибили, и, мне кажется, он до конца от этого так и не оправился.

— Как вы сами уходили из «Спартака»?

— Пришел к Алекперову, который меня туда и позвал. Сказал, что Федун хочет сам управлять — а я не привык так работать. Считаю правильным, что, если человека поставили на определенную должность, то ему должны доверять.

— Что ответил Алекперов?

— «Потерпи, он наиграется». Если бы я тогда Вагита Юсуфовича послушал, то терпел бы уже 16 лет. А может, и в живых меня уже бы не было — на такое никаких нервов не хватит. И это при том, что тогда еще не было Заремы, но она, как потом выяснилось, уже была на подходе.

Я был на матче «Спартак» — «Нижний Новгород», сидел в ложе рядом с Виктором Онопко. При счете 0:2 спрашиваю: «Виктор Савельевич, что, по-вашему, происходит?» Он, человек скромный, потупил взгляд: «Команда деморализована. Видимо, внутри все очень напряжено и плохо». Это взгляд профессионала со стороны. Футболисты все тонко чувствуют и переживают. Они зависят от хозяев, от зарплаты, от трансферов, от агентов — от всех, даже от жен. Отсюда и такая игра, и Онопко не понимал, кого ему смотреть для сборной.

Евгений Гинер. Фото Денис Тырин/ПФК ЦСКА

Пока все решал Гинер — ЦСКА был образцовым клубом

— Вы всегда приводили единственный пример грамотного менеджмента в российском футболе — Евгения Гинера и Романа Бабаева в ЦСКА. Но сейчас там тоже что-то нарушилось. Гончаренко, Олич, Березуцкий тренировали команду только за последние четыре месяца.

— Да, всегда во всех интервью говорю о Гинере. До поры до времени он своей работой олицетворял то, что нужно делать. Сейчас пришел ВЭБ, и ситуация изменилась.

Чтобы понимать реальное положение дел, надо с Евгением Ленноровичем поговорить, да неудобно такие вопросы задавать. Ну не верю, что Олич в роли главного тренера — это Гинер. Не верю, потому что много лет Женю, его стиль управления принятия решений знаю.

Почему Олич? Почему вдруг за несколько туров до конца? Почему недавно Гончаренко в Белоруссию позволяли после игры на эмоциях уехать и не увольняли, а теперь вдруг раз и близко к концовке чемпионата — иди гуляй? И за эти туры ЦСКА теряет все, что было нажито непосильным трудом.

— Так в чем глобальная проблема нашего футбольного менеджмента?

— Частных клубов и так было раз, два и обчелся, а сейчас их вообще осталось лишь два — «Спартак» да «Краснодар». Да и те не показывают образцов управления. В остальных клубах — полностью государевы деньги или какое-то участие государства.

Отсюда и большие зарплаты российских футболистов. Вот и обсуждаем — то ли потолок зарплат ввести, то ли лимит убрать. Пусть едут за границу. Хоть в чешский чемпионат, хоть в венгерский — посмотрите, что творят их сборные, какая у кого-то игра, у кого-то, по крайней мере, самоотдача! Как те же венгры бились за свою страну! А у нас — ничего. Потому что сытые.

— Есть какой-то способ их мотивировать?

— Психологов надо в клубах иметь. В теннисе, насколько знаю, они есть — и это не последняя причина, почему наши теннисисты одни из лучших в мире. В любом серьезном европейском футбольном клубе у главного тренера — куча помощников, даже по аутам есть. А уж о психологе и не говорю.

Никто не говорит, что он должен вмешиваться в процесс — но от того, чтобы понаблюдать за реакциями игрока, пообщаться с ним, а потом изложить впечатления главному тренеру, будет только польза. То, что главный тренер — лучший психолог, это представление прошлого века. В Европе это давно поняли. А мы живем прошлым, оттого так и играем.

— Но ведь на ЧМ-2018 сборная еще как билась.

— Соглашусь, но это домашний чемпионат, нельзя об этом забывать. Особый случай. А сейчас на Евро, когда все были в равных условиях, и то мы два матча дома сыграли, все стало очевидно. Послушайте, ту же Данию можно на машине проехать за два часа. И там находят футболистов, которые играют в ведущих клубах Европы, потом в сборную приезжают, как единая семья — и такие вещи на поле вытворяют!

— Там несколько лет назад в футболе была очень серьезная реформа.

— Как в Германии, которая после провала на Евро-2000 приняла национальную программу развития футбола. Создали не клубные, а региональные центры, вкладывали в это государственные деньги. Мы же полагаемся на агентов, а агентам более всех выгодно, что у нас лимит. Их футболистов никто в Европу не купит, они там не нужны. Им нужно, чтобы они здесь продавались и цена на них росла. За счет лимита это противоестественным путем и происходит. Это целый бизнес. Убери лимит — и он рухнет.

Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

То, как из «Локомотива» убирали Семина, — полнейшее хамство

— Слышал, вы хорошо знакомы с Александром Дюковым. Думаете, у него получится что-то изменить в российском футболе?

— Знаком, причем не только и даже не столько по футболу. Работал с ним в первой половине 2010-х по внедрению новой американской технологии в «Газпромнефти», которой он руководил. Он первый на эту идею откликнулся, и получили хорошие результаты.

Много раз встречался с ним по рабочим вопросам. Говорили и о футболе, он же параллельно был президентом «Зенита». Общаюсь с ним и сегодня, обмениваюсь сообщениями. Поздравил его с выбором в пользу Валерия Карпина, которого считаю одним из растущих наших тренеров. Как он справится — другой вопрос, но ему из «Ростова» надо было двигаться. Мог бы пересидеть там и застояться, а это опасное дело. Мысли-то в голове есть, а прогресс остановился. Значит, нужно что-то менять.

Хочется, чтобы у Дюкова получилось. Мне понравилось, что в большом интервью главному редактору «СЭ» он уделил много внимания не только профессиональному, клубному, но и детско-юношескому футболу. Это ведь главное, основа основ, а он разрушен! И не надо больше ссылаться на сложные 90-е, они уже давно прошли. Потребуется много лет, чтобы все перевернуть, и не факт, что ему такое время дадут. Потому что сегодня у нас детского футбола нет, а есть — агентский футбол. Может, нужно назначить спецпредставителя по восстановлению детского футбола в стране. Неплохо бы проехать по регионам и посмотреть ситуацию на местах.

— Есть, по-вашему, хоть что-то хорошее в сегодняшнем российском футболе?

— Конечно, есть, но скорее не системное, а индивидуальное. Вот в «Динамо» отличный парень растет, Захарян. Дай бог ему здоровья — и чтобы глаза не начали блестеть от долларов и евро. Чтобы были в «Динамо» дядьки, которые помогали молодым встать на правильный путь и не переродиться. Чтобы он и играл здорово, и бился, как венгры на Евро.

Как же приятно было на это смотреть, как заводило даже тех, кто сидел, как я, телевизора! Вот нет у венгров вроде бы и близко такого мастерства, как у немцев, а неслись и рубились так, что чуть не вышли. Лучше не выйти так, как венгры, чем катать вату, как наши. Потом ведь не спишь ночью, думаешь обо всем этом. Русские люди никогда не были бессердечными. А тут мы играли как раз без сердца.

В российском футболе есть люди, которые работают профессионально и делают это много лет. Например, директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин. Вспомните, какая ситуация была на трибунах и за их пределами лет 10-15 назад, — хулиганство, пиротехника, выломанные кресла, драки на трибунах. Романцеву и Тихонову когда-то приходилось с мегафоном на сектор идти, чтобы угомонить бушевавших фанатов. Сейчас такого и близко нет. Человек очень профессионально работает, но об этом никто не пишет, потому что замечать-то принято только плохое.

— Насчет системного — все-таки «Динамо» нельзя не отметить.

— Соглашусь. Немецкий менеджмент, немецкий тренер — картина выстраивается. Благодаря этому и молодежь поперла. Хорошая молодежь, серьезная. И Макаров из «Рубина» подъехал, он мне Роббена напоминает. Как смещается с фланга в центр — и бьет, и крученые кладет.

Похоже, что и «Локомотив» с Рангником по тому же пути собрался идти. Но пока все там формируется и выстраивается, они уже Мухина с Иосифовым упустили. Особенно после продажи Крыховяка им Мухин бы точно пригодился. И отбирает, и бежит, и голова быстро работает. Но в ЦСКА сейчас такое происходит, что если уж не оставаться в «Локомотиве» — лучше бы он в «Динамо» ушел.

Понятно, что уход Мухина — последствие несостоятельности предыдущего менеджмента, который должен был продлевать с ними контракты гораздо раньше, но от этого не легче. Взять и упустить одного из главных созревающих талантов страны... Может, и не созреет, как знать — но он очень рано и быстро себя проявил. При том что у него не было такого дядьки, как когда-то в «Зените» Тимощук у Денисова.

— Как отнеслись к непродлению контракта с Юрием Семиным и его вынужденному уходу из «Локо» посреди сезона, когда команда шла на втором месте?

— Это было полнейшее хамство. Я Юрию Палычу звонил, разговаривал с ним, потом встречался. Очень рад, что он устроился в приличную команду — «Ростов». Ему нужно работать, и уверен, что он в полном порядке!

А вот в «Локомотиве» дальше все неожиданно было. Легко можно было предвидеть, что Кикнадзе вскоре тоже уберут. Народная мудрость: сколько веревочке ни виться, а конец будет. Сюрпризом стало то, что потом вообще все в руководстве поменяется, появится совсем новая фигура — Плутник, а вслед за ним — футболист, который менеджментом вообще никогда не занимался (Владимир Леонченко). И попал на роль генерального директора он потому, что играл с Плутником и другими большими людьми в футбол в какой-то любительской вип-команде. Если команды такого уровня возглавляют люди таким образом — это, наверное, многое говорит о российском футболе.

Юрий Первак. Фото Григорий Филиппов, —

Чебаркуль, Харламов, пионерские галстуки для звезд ЦСКА и футбольное поле в цветах

— Сменим тему. Хоккей, насколько знаю, для вас тоже не чужой вид спорта.

— Да. Потому и огорчает, что и в хоккее ситуация схожая с футболом, ничего не работает. Хотя, в отличие от футбола, Россия — великая хоккейная держава. Знаю это не понаслышке. Мой отец был председателем горисполкома в Чебаркуле, когда у нас играл Валерий Харламов, и я все это прекрасно помню. Более того, я лично, будучи мальчишкой, принимал там в почетные пионеры знаменитых армейских хоккеистов Вениамина Александрова и Анатолия Ионова, галстуки им повязывал. Есть даже фотография в военно-патриотическом музее чебаркульской школы N 6.

— Харламову не повязывали?

— Нет, это было до него. Харламов с Александром Гусевым играли прямо в чебаркульской «Звезде», Тарасов сослал его туда, сейчас бы сказали, в фарм-клуб. А остальные армейцы приезжали играть в Челябинск с «Трактором», и каждый год обязательно заезжали в Чебаркуль, играли со «Звездой». Речь о звездном составе еще 60-х — Александров, Локтев, Альметов, Фирсов. Отлично помню Александра Рагулина на той фотографии в музее. Он меня приобнял, да так, что я там остался почти не виден.

«Звезда» тогда непростая была. В классе В против нее нынешним ведущим командам «Салавату Юлаеву», магнитогорскому «Металлургу» нечего было делать. Как-то, помню, «Салават» 11 шайб у нас получил!

— На Харламова ходили?

— А как же. На все матчи. Я и сам в хоккей играл — в одной тройке с Саней Альфером, сыном главного тренера «Звезды». Потом команду перевели в Свердловск, когда командующий округом сменился. Пришел и решил, что армейская команда теперь будет в столице Урала — СКА (Свердловск).

— Каково вам было смотреть фильм «Легенда N 17»? Смешно было от эпизода, когда Харламов с Гусевым на тросах в Чебаркуле на высоте крыши жилого дома висели?

— А я и не смотрел. Ни этот фильм, ни про Стрельцова, ни про Яшина. Потому что видел их всех вживую. Зачем смотреть суррогат, когда имел счастье ходить на стадион, где они все играли? Мне предлагали, но не могу себя перебороть.

Как сейчас помню матч СССР — Австрия — 4:3. 67-й год. Сумасшедший гол Бышовца через себя. И ему, и Малофееву, и Численко голевые пасы отдал Стрельцов. А потом, при 3:3, Эдуард сам четвертый забил. Я был тогда в Лужниках, и это было лучше любого кино.

Как-то говорили с Бышовцем, с которым хорошо знакомы, и я его спрашиваю: «Анатолий Федорович, а ты помнишь, как Мексике в товарищеской игре гол забил?» Он замешкался, а я ему дальше рассказываю: «Стрельцов корпусом показал влево, и два защитника, как будто в замедленной съемке, мимо проехали. Я со смеху умирал, когда смотрел! В итоге Эдуард кинул тебе мяч вправо, ты вышел один на один и исполнил». 2:0 мы тогда выиграли, играли легко и непринужденно.

— Вспомнил Бышовец?

— А как же. Да он все помнил — просто ждал, что я расскажу. Какой это был игрок! И тренер тоже. Олимпиаду в Сеуле помню, как сейчас. Жалко, что где-то недоработал свое, мог бы еще многое дать нашему футболу.

Я его еще в Киеве смотрел, когда сборная СССР приехала с ЧМ-66, на котором четвертое место заняла, высшее в нашей истории. Был матч с «Черноморцем», и за Одессу вышли, на секундочку, перешедшие туда из Киева Лобановский с Базилевичем.

А на 66-й минуте при 0:0 на замену у киевлян вышел Валерий Поркуян, герой чемпионата мира, автор нескольких решающих голов. На Республиканском стадионе было сто тысяч. Так все поле в этот момент забросали цветами! Игру остановили, цветы убрали, и тут же Киев забил. Ну какое, скажите, кино, если я такие вещи своими глазами видел — чтобы все поле во время календарного матча забросали цветами?

— Потрясающе.

— В хоккее я за ЦСКА, потому что те детские впечатления из Чебаркуля останутся на всю жизнь. Ездил в одном автобусе с ними на тренировку армейцев — мы же играли в хоккей за детский состав «Звезды», и нас привозили, чтобы мы на это диво посмотрели.

Тарасов всегда сидел на переднем сиденье, а Вениамин Александров — на заднем. Помню, он врачу что-то нашептывает — типа, желудок болит, тренироваться не могу. Они же «Трактор» тогда не считали за команду, засаживали им сколько вздумается. Ну и тренироваться перед игрой было неохота.

Услышать, как Александров что-то шептал врачу, было невозможно. Но Тарасов услышал! И зычным голосом: «Веня, не надо сказки рассказывать, будем работать, как всегда». И сразу — тишина. Вот за кого я мог болеть после этого? Помню, как в Челябинске у ЦСКА была игра с «Трактором» еще на открытом стадионе. Олимпийцев после победы в 64-м году встречали — конькобежку Лидию Скобликову, выигравшую тогда четыре дистанции, и всех армейских хоккеистов. Я все это видел собственными глазами.

Юрий Первак с дочерью, известной теннисисткой Ксенией Первак, на дне рождения ее брата Юрия.

Из тенниса дочь ушла в строительный бизнес. Но теннис не забывает, дружит с Павлюченковой

— Как сложилась судьба после теннисной карьеры у вашей дочки Ксении?

— Все нормально, работает в строительном бизнесе. Ей 30 лет, достаточно успешна. Мне хотелось бы, чтобы вышла замуж и рожала детей. Но сейчас другая молодежь пошла, больше старается делать карьеру. Пусть — в этом возрасте детям уже не нужно мешать.

— Не скучает по теннису? Не жалеет, что так рано, в 24 года, закончила карьеру?

— В голову человеку не залезешь. Наверное, где-то в глубине души скучает. С другой стороны, говорят же: «Все, что ни делается, — к лучшему». Наверное, физических сил у нее было маловато изначально. Ее брат Юрка, с которым они сейчас вместе снимают дом, и гибче, и физически мощнее. В любом виде спорта мог бы многого добиться, уверен. Но не хочет, занимается бизнесом. Когда бывает в Москве — играет в любительской лиге.

А дочери не хватало силенок, потому что интенсивность в большом спорте все время возрастает. Чтобы соответствовать — надо было, говоря по-русски, что-то жрать. А зачем здоровье портить? Бог все видит, и сначала появилась одна травма, затем колено неправильно прооперировали. Ксения играет на любительских турнирах, которые организует Bosco.

— С кем-то из наших недавно блеснувших теннисистов-олимпийцев и просто с топовыми экс-коллегами по профессии поддерживает отношения?

— Со всеми общается! С олимпийской чемпионкой в миксте Настей Павлюченковой они все детство друг против друга играли, обе — 1991 года рождения. Они в тесном контакте до сих пор. Как-то дочка летала на турнир в Дубай, чтобы Настю увидеть. Она и как журналистка себя нашла — делала большие интервью с Даниилом Медведевым, Мартиной Хингис. Хингис не каждому интервью даст. Медведева и Карена Хачанова приглашала на любительский турнир со своим участием, и оба приехали.

— Вы работали в Ираке. Не пересекались с футбольными деятелями этой страны, пытавшимися зазвать Станислава Черчесова на зарплату в 2 миллиона долларов в год, но договорившимися в итоге с Диком Адвокатом?

— Нет. Дело в том, что мы работали не в самом Ираке, а в Иракском Курдистане. Это обособленная область со столицей в городе Эрбиль. В Багдаде даже не был — туда нужна отдельная виза. С курдской визой ты не сможешь попасть в основной Ирак, а вот с иракской в Эрбиль приехать можно.

Черчесову, думаю, было бы очень тяжело там работать. Дело даже не в языковом барьере, а в совсем другом менталитете. А Адвокату, наверное, все равно, куда ехать. Все голландцы, кажется, быстро приспосабливаются к любым условиям — мы это видели и по Гусу Хиддинку, и по тому же Адвокату, и по многим другим.

— В Курдистане было опасно?

— Там очень серьезно работают над безопасностью. Не было ни одного случая, когда почувствовал бы страх. Единственный раз был форс-мажор, когда курды хотели провозгласить себя полностью независимыми. Тогда им просто закрыли аэропорт, поскольку Ирак владеет воздушным пространством и дает разрешения на полеты.

В Эрбиле есть большая американская военная база, на ее территории — этот аэропорт. А мне нужно было срочно лететь, и пришлось это делать уже из Турции. Двести километров от Эрбиля до турецкой границы, ее проход и вылет уже из турецкого Курдистана. Вроде бы все это в теории и опасно, но выбора не было, и оказалось — без проблем. Если не придумывать себе лишних страхов и угроз — живется отлично, поверьте!

Юрий Первак в подмосковном поселке Николина гора, где он сейчас живет.

— Сейчас вы живете в России?

— Да, под Москвой, на Николиной горе. Природа прекрасная! Могу позволить себе рано утром уехать в парк — побегать летом или походить на лыжах зимой. Уже много лет вообще не употребляю спиртного. Хочется как можно дольше жить полноценной жизнью, вдыхать ее полной грудью. И никому, ни на каком уровне, не прислуживать.